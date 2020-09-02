https://ria.ru/20200902/pozhar-1576637145.html

Садовое товарищество горит в Ростовской области, 20 домов охвачены огнем

В Белокалитвинском районе Ростовской области загорелись около 20 дач, располагающихся в садовом товариществе "Пионер". Об этом РИА Новости сообщили в... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:07

2020-09-02T16:07

2020-09-02T16:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>В Белокалитвинском районе <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской области</a> загорелись около 20 дач, располагающихся в садовом товариществе "Пионер". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС. Причиной стал лесной пожар, распространившийся на площади двух гектаров. К тушению привлекли вертолет Ми-8 и 26 человек.Как уточнили в ведомстве, из-за установившейся жаркой и ветреной погоды загорелась сухая растительность не только в Белокалитвинском, но и в Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. Так, в Тарасовском районе сотрудники МЧС тушат пожар на площади порядка десяти гектаров и эвакуируют жителей близлежащих домов. На помощь спасателям отправили аэромобильную группировку, в которую входят 100 человек и 15 единиц техники.

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ростовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры лесного пожара в Ростовской области Крупный лесной пожар в Ростовской области. Огонь перекинулся в садовое товарищество, на 20 дачных домов. 2020-09-02T16:07 true PT1M00S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия