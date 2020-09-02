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Садовое товарищество горит в Ростовской области, 20 домов охвачены огнем
В Белокалитвинском районе Ростовской области загорелись около 20 дач, располагающихся в садовом товариществе "Пионер". Об этом РИА Новости сообщили в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:07
2020-09-02T16:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>В Белокалитвинском районе <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской области</a> загорелись около 20 дач, располагающихся в садовом товариществе "Пионер". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС. Причиной стал лесной пожар, распространившийся на площади двух гектаров. К тушению привлекли вертолет Ми-8 и 26 человек.Как уточнили в ведомстве, из-за установившейся жаркой и ветреной погоды загорелась сухая растительность не только в Белокалитвинском, но и в Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. Так, в Тарасовском районе сотрудники МЧС тушат пожар на площади порядка десяти гектаров и эвакуируют жителей близлежащих домов. На помощь спасателям отправили аэромобильную группировку, в которую входят 100 человек и 15 единиц техники.
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ростовская область
РИА Новости
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Кадры лесного пожара в Ростовской области
Крупный лесной пожар в Ростовской области. Огонь перекинулся в садовое товарищество, на 20 дачных домов.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия

Садовое товарищество горит в Ростовской области, 20 домов охвачены огнем

16:07 02.09.2020 (обновлено: 16:55 02.09.2020)
29826
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Белокалитвинском районе Ростовской области загорелись около 20 дач, располагающихся в садовом товариществе "Пионер". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС.
Причиной стал лесной пожар, распространившийся на площади двух гектаров. К тушению привлекли вертолет Ми-8 и 26 человек.
© МЧС РоссииЛесной пожар в Ростовской области
Лесной пожар в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© МЧС России
Лесной пожар в Ростовской области
Как уточнили в ведомстве, из-за установившейся жаркой и ветреной погоды загорелась сухая растительность не только в Белокалитвинском, но и в Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. Так, в Тарасовском районе сотрудники МЧС тушат пожар на площади порядка десяти гектаров и эвакуируют жителей близлежащих домов. На помощь спасателям отправили аэромобильную группировку, в которую входят 100 человек и 15 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьПроисшествия
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