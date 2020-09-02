Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Андреева
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Прощание с народным артистом СССР В. Андреевым. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР Владимира Андреева, назвав его мудрым наставником и человеком необычайной душевной щедрости, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Артист ушел из жизни в субботу на 91-м году жизни спустя два дня после празднования своего юбилея. Церемония прощания с Андреевым проходит на основной сцене Московского театра имени Ермоловой. Прощание продлится до 15.00, затем актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.
"Многогранный талант Владимира Алексеевича раскрывался во множестве образов, созданных им в кино и на сцене, глубоких режиссёрских работах, которые широко известны и любимы людьми разных поколений. Большой ценитель русской словесности, он виртуозно владел искусством чтеца. Мудрый наставник, человек необычайной душевной щедрости, Владимир Алексеевич воспитал целые плеяды ярких артистов, прививая своим ученикам любовь к профессии и уважение к зрителю", - говорится в телеграмме.
Андреев в 1952 году окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в качестве главного режиссера в Малом театре, с 2012 года занимал должность президента Московского драматического театра имени М. Ермоловой. Помимо многочисленных театральных постановок, Андреев сыграл в более чем 35 фильмах, среди которых "Сказка о царе Салтане", "Битва в пути", "Калиф-аист", "Ночной патруль", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и другие.