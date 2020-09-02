https://ria.ru/20200902/pokhorony-1576626322.html

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Андреева

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР Владимира Андреева, назвав его мудрым наставником и... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:20

2020-09-02T13:20

2020-09-02T13:20

культура

гитис

владимир андреев

ссср

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Andreev/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Андреева</a>, назвав его мудрым наставником и человеком необычайной душевной щедрости, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Артист ушел из жизни в субботу на 91-м году жизни спустя два дня после празднования своего юбилея. Церемония прощания с Андреевым проходит на основной сцене Московского театра имени Ермоловой. Прощание продлится до 15.00, затем актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.Андреев в 1952 году окончил актерский факультет <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_universitet_teatralnogo_iskusstva_GITIS/" target="_blank" data-auto="true">ГИТИСа</a>, работал в качестве главного режиссера в Малом театре, с 2012 года занимал должность президента Московского драматического театра имени М. Ермоловой. Помимо многочисленных театральных постановок, Андреев сыграл в более чем 35 фильмах, среди которых "Сказка о царе Салтане", "Битва в пути", "Калиф-аист", "Ночной патруль", "<a href="http://ria.ru/person_Lev_JAshin1/" target="_blank" data-auto="true">Лев Яшин</a>. Вратарь моей мечты" и другие.

https://ria.ru/20200902/klyuev-1576618824.html

ссср

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитис, владимир андреев, ссср