https://ria.ru/20200902/platsebo-1576637716.html

Около 25% участников испытания вакцины "Спутник V" получат плацебо

Четверть участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса добровольцев будут принимать плацебо, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:17

2020-09-02T16:17

2020-09-02T17:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

нии им. гамалеи

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Четверть участвующих в испытаниях российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> добровольцев будут принимать плацебо, сообщил РИА Новости глава центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Всего в тестировании задействовали 40 тысяч человек старше 18 лет."Десять тысяч <...> получают физраствор. <...> При таком огромном масштабе испытуемых это делается для того, чтобы посмотреть эпидемиологическую эффективность", — объяснил он.Затем исследователи, подчеркнул Гинцбург, будут сравнивать количество заболевших COVID-19 среди двух групп добровольцев."Естественно, когда все раскроется, все коды будут сообщены. Я бы рекомендовал тем, кто организует эти испытания, в данном случае департаменту здравоохранения, их (получивших плацебо. — Прим. ред.) в первую очередь провакцинировать, хотя бы в знак благодарности", — добавил он.Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. Специалисты подготовили вакцину при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого не наблюдалось.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. Глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank">Михаил Мурашко</a> подчеркивал, что в ноябре-декабре начнут массово прививать россиян из групп риска. Тогда же препарат станет поступать в регионы. Вторая российская вакцина, которую разрабатывает центр "Вектор", должна появиться в сентябре.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576620562.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи