https://ria.ru/20200902/pfr-1576627174.html

ПФР напомнил о необходимости выбрать форму получения набора соцуслуг

Пенсионный фонд России напомнил о необходимости написать заявление о выборе формы получения социальных услуг до 1 октября, сообщается на сайте фонда. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:39

2020-09-02T13:39

2020-09-02T13:39

пенсионный фонд рф

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Пенсионный фонд России напомнил о необходимости написать заявление о выборе формы получения социальных услуг до 1 октября, сообщается на сайте фонда."Пенсионный фонд России напоминает, что люди, имеющие право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами, могут выбрать форму получения набора социальных услуг: натуральную или денежную", - говорится в сообщении.В <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a> напомнили, что натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. "С февраля 2020 года он проиндексирован и составляет 1 155,06 рубля в месяц", - уточнили в ПФР.Согласно сообщению, 889,66 рубля в месяц - на лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания, 137,63 рубля в месяц – на путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, а на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127,77 рубля в месяц.По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме, отметили в ПФР, добавив, что исключение составляют граждане, подвергшихся воздействию радиации, которым набор изначально предоставляется деньгами."Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России", - добавили в ПФР. Это можно сделать через личный кабинет портала ПФР, в клиентской службе ПФР или многофункциональном центре госуслуг. Если раньше заявление об отказе от социальных услуг в натуральной форме подавалось, новое заявление не требуется – набор будет выплачиваться деньгами. -0-

https://ria.ru/20200514/1571414323.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсионный фонд рф, общество