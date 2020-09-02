https://ria.ru/20200902/pervoklassnik-1576639960.html

Красноярская учительница предложила сделать фото без ребенка-инвалида

В Красноярске учительница начальных классов попросила своих учеников сделать два фото на линейке в честь 1 сентября: с одноклассником-инвалидом и без него. Об... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:55

2020-09-02T16:55

2020-09-02T17:55

россия

красноярск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576570191_0:187:3072:1915_1400x0_80_0_0_b5b1540ac711a2d03de303c891db2984.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a> учительница начальных классов попросила своих учеников сделать два фото на линейке в честь 1 сентября: с одноклассником-инвалидом и без него. Об этом сообщил портал <a href="https://ngs24.ru/news/more/69452627/" target="_blank">"Красноярск онлайн"</a>."Только в нашей стране мама тяжелого инвалида могла услышать от учителя: "Сначала мы сделаем фотографию с классом и Ваней, а потом отдельно — без него", — поделилась в Instagram мама первоклассника.Она рассказала, что у ребенка редкое генетическое заболевание обмена веществ, из-за которого организм не может усваивать определенные белки и аминокислоты. Как следствие, у него проблемы с поддержанием веса, тяжелая прогрессирующая аллергия и некупируемая эпилепсия. По информации издания, организм мальчика не держит сатурацию (уровень насыщения крови кислородом), температуру тела, иногда ребенок перестает дышать и нуждается в кислородной поддержке. До четырех лет у него стоял общий диагноз "ДЦП".При этом мама Вани в общении с журналистами призвала не ругать ни школу, ни учителя. По ее словам, современное российское общество просто не готово взаимодействовать с паллиативными больными — неважно, первоклассник это или взрослый человек из хосписа."Она не хотела меня обижать, сказала не со зла, просто наше общество настолько не готово к интеграции, что мы не понимаем порой, что можем больно сделать человеку", — прокомментировала женщина инцидент. Она считает, что подобное отношение к людям с инвалидностью — пережиток прошлого.В школе не смогли прокомментировать случившееся, поскольку завуч и директор учебного заведения находились на планерке.

https://ria.ru/20200823/maska-1576196976.html

Алексей А как собираются учить этого первоклассника в общеобразовательной школе? Он программу сможет освоить? И кто его будет учить? Та же учительница, которая не умеет взаимодействовать с инвалидами? Тут скорее больше вопросов к завучу и директору, чем к учителю. 61

karolinka87 Вымирание, вырождение не должны ложиться на плечи пока ещё здоровых детей. Здоровое детство в здоровом микроклимате ведет к здоровым взрослым, у которых потом есть силы пахать на оплату счетов слабых. Исчезнут здоровые (физически и психически), - территорию завоюют более сильные разумные формы жизни, и мотива тащить генетический груз русских/семитов/метисов у них уже не будет. 61

22

россия

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, красноярск, общество