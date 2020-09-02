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Красноярская учительница предложила сделать фото без ребенка-инвалида
В Красноярске учительница начальных классов попросила своих учеников сделать два фото на линейке в честь 1 сентября: с одноклассником-инвалидом и без него. Об... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:55
2020-09-02T17:55
россия
красноярск
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a> учительница начальных классов попросила своих учеников сделать два фото на линейке в честь 1 сентября: с одноклассником-инвалидом и без него. Об этом сообщил портал <a href="https://ngs24.ru/news/more/69452627/" target="_blank">"Красноярск онлайн"</a>."Только в нашей стране мама тяжелого инвалида могла услышать от учителя: "Сначала мы сделаем фотографию с классом и Ваней, а потом отдельно — без него", — поделилась в Instagram мама первоклассника.Она рассказала, что у ребенка редкое генетическое заболевание обмена веществ, из-за которого организм не может усваивать определенные белки и аминокислоты. Как следствие, у него проблемы с поддержанием веса, тяжелая прогрессирующая аллергия и некупируемая эпилепсия. По информации издания, организм мальчика не держит сатурацию (уровень насыщения крови кислородом), температуру тела, иногда ребенок перестает дышать и нуждается в кислородной поддержке. До четырех лет у него стоял общий диагноз "ДЦП".При этом мама Вани в общении с журналистами призвала не ругать ни школу, ни учителя. По ее словам, современное российское общество просто не готово взаимодействовать с паллиативными больными — неважно, первоклассник это или взрослый человек из хосписа."Она не хотела меня обижать, сказала не со зла, просто наше общество настолько не готово к интеграции, что мы не понимаем порой, что можем больно сделать человеку", — прокомментировала женщина инцидент. Она считает, что подобное отношение к людям с инвалидностью — пережиток прошлого.В школе не смогли прокомментировать случившееся, поскольку завуч и директор учебного заведения находились на планерке.
https://ria.ru/20200823/maska-1576196976.html
А как собираются учить этого первоклассника в общеобразовательной школе? Он программу сможет освоить? И кто его будет учить? Та же учительница, которая не умеет взаимодействовать с инвалидами? Тут скорее больше вопросов к завучу и директору, чем к учителю.
61
Вымирание, вырождение не должны ложиться на плечи пока ещё здоровых детей. Здоровое детство в здоровом микроклимате ведет к здоровым взрослым, у которых потом есть силы пахать на оплату счетов слабых. Исчезнут здоровые (физически и психически), - территорию завоюют более сильные разумные формы жизни, и мотива тащить генетический груз русских/семитов/метисов у них уже не будет.
61
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россия
красноярск
РИА Новости
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, красноярск, общество

Красноярская учительница предложила сделать фото без ребенка-инвалида

16:55 02.09.2020 (обновлено: 17:55 02.09.2020)
14019
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Первоклассники сидят за партами в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Красноярске учительница начальных классов попросила своих учеников сделать два фото на линейке в честь 1 сентября: с одноклассником-инвалидом и без него. Об этом сообщил портал "Красноярск онлайн".
"Только в нашей стране мама тяжелого инвалида могла услышать от учителя: "Сначала мы сделаем фотографию с классом и Ваней, а потом отдельно — без него", — поделилась в Instagram мама первоклассника.
Она рассказала, что у ребенка редкое генетическое заболевание обмена веществ, из-за которого организм не может усваивать определенные белки и аминокислоты. Как следствие, у него проблемы с поддержанием веса, тяжелая прогрессирующая аллергия и некупируемая эпилепсия. По информации издания, организм мальчика не держит сатурацию (уровень насыщения крови кислородом), температуру тела, иногда ребенок перестает дышать и нуждается в кислородной поддержке. До четырех лет у него стоял общий диагноз "ДЦП".
При этом мама Вани в общении с журналистами призвала не ругать ни школу, ни учителя. По ее словам, современное российское общество просто не готово взаимодействовать с паллиативными больными — неважно, первоклассник это или взрослый человек из хосписа.
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"Она не хотела меня обижать, сказала не со зла, просто наше общество настолько не готово к интеграции, что мы не понимаем порой, что можем больно сделать человеку", — прокомментировала женщина инцидент.
Она считает, что подобное отношение к людям с инвалидностью — пережиток прошлого.
В школе не смогли прокомментировать случившееся, поскольку завуч и директор учебного заведения находились на планерке.
30946921454
Обсудить 22
РоссияКрасноярскОбщество
Популярные комментарии
А как собираются учить этого первоклассника в общеобразовательной школе? Он программу сможет освоить? И кто его будет учить? Та же учительница, которая не умеет взаимодействовать с инвалидами? Тут скорее больше вопросов к завучу и директору, чем к учителю.
2 сентября, 17:14
ААлексей
48011011
Вымирание, вырождение не должны ложиться на плечи пока ещё здоровых детей. Здоровое детство в здоровом микроклимате ведет к здоровым взрослым, у которых потом есть силы пахать на оплату счетов слабых. Исчезнут здоровые (физически и психически), - территорию завоюют более сильные разумные формы жизни, и мотива тащить генетический груз русских/семитов/метисов у них уже не будет.
2 сентября, 17:55
kkarolinka87
24003331
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