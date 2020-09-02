https://ria.ru/20200902/pekin-1576620489.html
Пекин с 3 сентября восстановит прямое сообщение с восемью странами
Пекин с 3 сентября восстанавливает прямое международное авиасообщение с 8 странами, России среди них нет, следует из сообщения управления гражданской авиации... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:49
2020-09-02T11:49
2020-09-02T13:21
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<strong>ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> с 3 сентября восстанавливает прямое международное авиасообщение с 8 странами, России среди них нет, следует из сообщения управления гражданской авиации КНР.Власти <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> с 23 марта приняли решение перенаправлять все международные рейсы в Пекин в другие города страны.Отмечается, что из этих стран было выявлено меньше всего завозных случаев COVID-19.Первым международным рейсом, который прибудет в Пекин, станет рейс из столицы <a href="http://ria.ru/location_Cambodia/" target="_blank" data-auto="true">Камбоджи</a> <a href="http://ria.ru/location_Phnom_Penh/" target="_blank" data-auto="true">Пномпеня</a>.
https://ria.ru/20200901/aviasoobschenie-1576583022.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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