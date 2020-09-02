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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/partiya-1576629191.html
Эксперт оценил намерение создать новую оппозиционную партию в Белоруссии
Регистрация в Белоруссии политической партии "Вместе" непростой процесс, который сложнее, чем просто заявление о ее создании, сказал белорусский политический... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:03
2020-09-02T14:03
протесты в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Регистрация в Белоруссии политической партии "Вместе" непростой процесс, который сложнее, чем просто заявление о ее создании, сказал белорусский политический аналитик Александр Шпаковский."Как показывает практика, не так просто создать с нуля новую политическую структуру. Проще ведь заявить об этом, а по факту необходимо соблюсти обязательство по членству, по созданию региональных представительств. Необходимо провести учредительный съезд, а самое главное - необходимо правильно оформить проведение этих мероприятий, в том числе избрание руководящего состава, и так далее", - сказал Шпаковский РИА Новости.Он пояснил, что помешать регистрации партии может только неправильное оформление необходимых документов. По его словам, после того, когда весь этот пакет документов будет собран, когда все необходимые учредительные мероприятия будут проведены, то документы поступят на рассмотрение в министерство юстиции."То есть в любом случае это процесс очень не быстрый, и как показала практика, многие инициативы такого рода так и остаются впоследствии в формате оргкомитетов, потому что определенным политическим кругам нужно как-то институционализироваться и от лица кого-то выступать. А создать политическую партию гораздо сложнее, чем заявить о ее создании. Часто это бывает в таком фантомном (виде), на полулегальной основе", - добавил Шпаковский.При этом эксперт считает намерение создать новую партию позитивным, но только время покажет, насколько инициаторы такого шага серьезны в своих намерениях, потому что история знает примеры, когда громко заявляли о создании тех или иных политических партий, "а на выходе получался пшик".Шпаковский также сказал, что регистрация партии "Вместе" позитивно бы сказалась на политическом поле <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Я считаю, что да (позитивно скажется). Вопрос просто в том, что партия - это легальный инструмент участия в политическом процессе. И когда появляется партия, у нее должна быть, кроме уставных документов, программа, где они будут вынуждены совершенно конкретно ответить на вопросы по внешней, внутренней политике, а не так, как сейчас, когда превалируют какие-то эмоциональные оценки, популистский уход от всех возможных сюжетов, где необходимо давать конкретные ответы на поставленные вопросы", - подчеркнул Шпаковский.Эксперт также сказал, что партия является легальным инструментом участия в политическое процессе, что предопределяет правовые формы ее поведения."То есть, не получится от лица партии проводить несанкционированные массовые предприятия и так далее. Все это необходимо будет делать в легальном поле", - добавил Шпаковский.В понедельник вечером Telegram-канал экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> сообщил, что Бабарико, Колесникова и другие члены штаба объявили о создании политической партии "Вместе". Штаб распространил видеообращение Бабарико о создании партии, которое было записано заранее. Сам политик находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях. Создание партии было согласовано с членами президиума Координационного совета, с кем это было возможно по объективным обстоятельствам, сообщали в пресс-службе совета.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576629008.html
https://ria.ru/20200902/protesty-1576627065.html
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светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Эксперт оценил намерение создать новую оппозиционную партию в Белоруссии

14:03 02.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники студенческой акции протеста в Минске
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Регистрация в Белоруссии политической партии "Вместе" непростой процесс, который сложнее, чем просто заявление о ее создании, сказал белорусский политический аналитик Александр Шпаковский.
"Как показывает практика, не так просто создать с нуля новую политическую структуру. Проще ведь заявить об этом, а по факту необходимо соблюсти обязательство по членству, по созданию региональных представительств. Необходимо провести учредительный съезд, а самое главное - необходимо правильно оформить проведение этих мероприятий, в том числе избрание руководящего состава, и так далее", - сказал Шпаковский РИА Новости.
Он пояснил, что помешать регистрации партии может только неправильное оформление необходимых документов. По его словам, после того, когда весь этот пакет документов будет собран, когда все необходимые учредительные мероприятия будут проведены, то документы поступят на рассмотрение в министерство юстиции.
"То есть в любом случае это процесс очень не быстрый, и как показала практика, многие инициативы такого рода так и остаются впоследствии в формате оргкомитетов, потому что определенным политическим кругам нужно как-то институционализироваться и от лица кого-то выступать. А создать политическую партию гораздо сложнее, чем заявить о ее создании. Часто это бывает в таком фантомном (виде), на полулегальной основе", - добавил Шпаковский.
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При этом эксперт считает намерение создать новую партию позитивным, но только время покажет, насколько инициаторы такого шага серьезны в своих намерениях, потому что история знает примеры, когда громко заявляли о создании тех или иных политических партий, "а на выходе получался пшик".
Шпаковский также сказал, что регистрация партии "Вместе" позитивно бы сказалась на политическом поле Белоруссии.
"Я считаю, что да (позитивно скажется). Вопрос просто в том, что партия - это легальный инструмент участия в политическом процессе. И когда появляется партия, у нее должна быть, кроме уставных документов, программа, где они будут вынуждены совершенно конкретно ответить на вопросы по внешней, внутренней политике, а не так, как сейчас, когда превалируют какие-то эмоциональные оценки, популистский уход от всех возможных сюжетов, где необходимо давать конкретные ответы на поставленные вопросы", - подчеркнул Шпаковский.
Эксперт также сказал, что партия является легальным инструментом участия в политическое процессе, что предопределяет правовые формы ее поведения.
"То есть, не получится от лица партии проводить несанкционированные массовые предприятия и так далее. Все это необходимо будет делать в легальном поле", - добавил Шпаковский.
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В понедельник вечером Telegram-канал экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико сообщил, что Бабарико, Колесникова и другие члены штаба объявили о создании политической партии "Вместе". Штаб распространил видеообращение Бабарико о создании партии, которое было записано заранее. Сам политик находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях. Создание партии было согласовано с членами президиума Координационного совета, с кем это было возможно по объективным обстоятельствам, сообщали в пресс-службе совета.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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