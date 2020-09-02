https://ria.ru/20200902/park-1576607575.html

Россиян призвали не ходить в парки осенью

Чтобы избежать вируса гриппа, осенью стоит ограничить прогулки в парках и потребление сахара, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T04:05

2020-09-02T04:05

2020-09-02T09:40

осень

людмила лапа

здоровье - общество

грипп

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569387921_0:240:2791:1809_1400x0_80_0_0_22230f5f195121357ce4cdb2d0905959.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Чтобы избежать вируса <a href="https://ria.ru/tag_gripp/" target="_blank">гриппа</a>, осенью стоит ограничить прогулки в парках и потребление сахара, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200902/prostuda-1576583194.html">радио Sputnik</a> врач-терапевт высшей квалификации <a href="http://ria.ru/person_Ljudmila_Lapa/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Лапа</a>.Вирусы активизируются в сезон, часто связанный с аллергией. Когда начинается похолодание, сырость, дожди, начинает опадать листва, даже обычная прогулка в парке на свежем воздухе может стать причиной болезни, рассказала радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.Стоит также ограничить сладкое осенью, советует врач-терапевт."При сахарном диабете и при аллергии бывают похожие клинические проявления. Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни: ОРВИ, бронхит и так далее", — сказала радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.

https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576566973.html

Николай Долотин У меня аллергия на такие статьи 91

Максим Буланов Что не совет, то перл!! 84

16

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осень, людмила лапа, здоровье - общество, грипп, общество