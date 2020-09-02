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Россиян призвали не ходить в парки осенью
Чтобы избежать вируса гриппа, осенью стоит ограничить прогулки в парках и потребление сахара, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T04:05
2020-09-02T09:40
осень
людмила лапа
здоровье - общество
грипп
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Чтобы избежать вируса <a href="https://ria.ru/tag_gripp/" target="_blank">гриппа</a>, осенью стоит ограничить прогулки в парках и потребление сахара, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200902/prostuda-1576583194.html">радио Sputnik</a> врач-терапевт высшей квалификации <a href="http://ria.ru/person_Ljudmila_Lapa/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Лапа</a>.Вирусы активизируются в сезон, часто связанный с аллергией. Когда начинается похолодание, сырость, дожди, начинает опадать листва, даже обычная прогулка в парке на свежем воздухе может стать причиной болезни, рассказала радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.Стоит также ограничить сладкое осенью, советует врач-терапевт."При сахарном диабете и при аллергии бывают похожие клинические проявления. Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни: ОРВИ, бронхит и так далее", — сказала радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.
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осень, людмила лапа, здоровье - общество, грипп, общество

Россиян призвали не ходить в парки осенью

04:05 02.09.2020 (обновлено: 09:40 02.09.2020)
21290
© РИА Новости / Григорий СысоевСквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью
Сквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Чтобы избежать вируса гриппа, осенью стоит ограничить прогулки в парках и потребление сахара, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
Вирусы активизируются в сезон, часто связанный с аллергией. Когда начинается похолодание, сырость, дожди, начинает опадать листва, даже обычная прогулка в парке на свежем воздухе может стать причиной болезни, рассказала радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.

"Осенью нужно быть осторожными с парками, потому что сейчас практически 50% аллергиков — это скрытые аллергики. Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, грибковые инфекции, те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы. Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает", – считает Людмила Лапа.

Стоит также ограничить сладкое осенью, советует врач-терапевт.
"При сахарном диабете и при аллергии бывают похожие клинические проявления. Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни: ОРВИ, бронхит и так далее", — сказала радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.
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ОсеньЛюдмила ЛапаЗдоровье - ОбществоГриппОбщество
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2 сентября, 06:00
НДНиколай Долотин
68170213
Что не совет, то перл!!
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