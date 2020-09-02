https://ria.ru/20200902/park-1576607575.html
Россиян призвали не ходить в парки осенью
Чтобы избежать вируса гриппа, осенью стоит ограничить прогулки в парках и потребление сахара, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T04:05
2020-09-02T04:05
2020-09-02T09:40
осень
людмила лапа
здоровье - общество
грипп
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569387921_0:240:2791:1809_1400x0_80_0_0_22230f5f195121357ce4cdb2d0905959.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Чтобы избежать вируса <a href="https://ria.ru/tag_gripp/" target="_blank">гриппа</a>, осенью стоит ограничить прогулки в парках и потребление сахара, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200902/prostuda-1576583194.html">радио Sputnik</a> врач-терапевт высшей квалификации <a href="http://ria.ru/person_Ljudmila_Lapa/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Лапа</a>.Вирусы активизируются в сезон, часто связанный с аллергией. Когда начинается похолодание, сырость, дожди, начинает опадать листва, даже обычная прогулка в парке на свежем воздухе может стать причиной болезни, рассказала радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.Стоит также ограничить сладкое осенью, советует врач-терапевт."При сахарном диабете и при аллергии бывают похожие клинические проявления. Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни: ОРВИ, бронхит и так далее", — сказала радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.
https://ria.ru/20200901/koronavirus-1576566973.html
Николай Долотин
У меня аллергия на такие статьи
91
Максим Буланов
Что не совет, то перл!!
84
16
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569387921_30:0:2759:2047_1400x0_80_0_0_182aed65d91de53bb026c8e475f1504f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
осень, людмила лапа, здоровье - общество, грипп, общество
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Чтобы избежать вируса гриппа
, осенью стоит ограничить прогулки в парках и потребление сахара, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа
.
Вирусы активизируются в сезон, часто связанный с аллергией. Когда начинается похолодание, сырость, дожди, начинает опадать листва, даже обычная прогулка в парке на свежем воздухе может стать причиной болезни, рассказала радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.
"Осенью нужно быть осторожными с парками, потому что сейчас практически 50% аллергиков — это скрытые аллергики. Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, грибковые инфекции, те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы. Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает", – считает Людмила Лапа.
Стоит также ограничить сладкое осенью, советует врач-терапевт.
"При сахарном диабете и при аллергии бывают похожие клинические проявления. Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни: ОРВИ, бронхит и так далее", — сказала радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа.