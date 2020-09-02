https://ria.ru/20200902/pamyatniki-1576606319.html

В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма

Специальная комиссия Вашингтона предложила убрать, перенести или переименовать целый ряд памятников и объектов в городе, которые "не отвечают ценностям округа... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T00:40

2020-09-02T00:40

2020-09-02T00:40

эндрю джексон

джордж вашингтон

лгбт-сообщество

бенджамин франклин

томас джефферсон

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости.</strong> Специальная комиссия <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> предложила убрать, перенести или переименовать целый ряд памятников и объектов в городе, которые "не отвечают ценностям округа Колумбия", где находится столица <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.В частности, рекомендует городским властям обратиться к федеральному правительству с предложением убрать, перенести или "контекстуализировать" (то есть добавить пояснения) такие всемирно известные памятники, ставшими символами столицы страны, как мемориал Вашингтона (в честь первого президента <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Vashington/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Вашингтона</a>), памятники первооткрывателю Америки <a href="http://ria.ru/person_KHristofor_Kolumb/" target="_blank" data-auto="true">Христофору Колумбу</a>, президентам Эндрю Джексону, Томасу Джефферсону, Бенджамину Франклину и еще трем политическим деятелям прошлого.Критерии отбора были следующие: "участие в рабстве, системный расизм, жестокое обращение или действия, которые подавляли равенство для цветных, женщин и <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskoe_nekommercheskoe_soobshhestvo_LGBT/" target="_blank" data-auto="true">ЛГБТ-сообществ</a>", а также нарушение закона "О правах человека в округе Колумбия".Кроме того, предлагается переименовать целый ряд объектов, в том числе школ и парков, названных в честь знаменитых государственных деятелей. В общей сложности предлагается переименовать 21 школу, девять зданий и 12 парков, скверов и площадок. Авторы доклада указывают, что всего в городе 1330 объектов, включая федеральные, которые носят чье-либо имя, из них 153 "вызывают обеспокоенность" у жителей.Комиссия была создана по распоряжению мэра города в июле на фоне массовых протестов в США против расизма. В рамках своей работы она проводила опросы общественного мнения, которые, как утверждается, легли в основу рекомендаций.Администрация президента-республиканца <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> вряд ли даст согласие на какие-либо действия в отношении упомянутых федеральных памятников, однако все может измениться, если по итогам выборов 3 ноября к власти придет демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>, а его партия получит большинство в обеих палатах конгресса США.

https://realty.ria.ru/20200831/tolerantnost-1576529979.html

https://ria.ru/20200830/pamyatnik-1576482253.html

5

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эндрю джексон, джордж вашингтон, лгбт-сообщество, бенджамин франклин, томас джефферсон, вашингтон (город), сша, в мире