В Белгороде три человека упали с высотки в строительной люльке
09:37 02.09.2020 (обновлено: 11:15 02.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф
Врач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Три молодых человека 16-18 лет упали в строительной люльке с уровня одиннадцатого этажа в Белгороде, старший из них скончался в реанимации, сообщило правительство региона.
Инцидент произошел вечером 1 сентября.
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"На строящемся объекте (жилой дом) по улице Есенина в Белгороде произошла авария – с уровня одиннадцатого этажа упала "люлька" подъёмника, в которой находились три человека", - говорится в сообщении. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения.
"Самый старший из пострадавших, 18-летний студент индустриального колледжа, был доставлен в реанимационное отделение второй городской больницы. К сожалению, травмы, полученные молодым человеком, оказались смертельными", - информируют власти.
Два других пострадавших, 16 и 17 лет, находятся в областной детской больнице. У одного из них предварительно диагностировано повреждение позвоночника. Для установления окончательного диагноза обследования будут продолжены. Один пострадавший в реанимации, второй - в состоянии средней тяжести в палате.
"Для установления причин аварии будет проведено расследование", - подчеркивает правительство региона. Власти не уточняют, были ли молодые люди строителями, или пробрались на стройку случайно.
Молодые люди, которые упали в строительной люльке с высоты в Белгороде, являются студентами и работали на этой стройке, сообщает начавшая проверку по факту случившегося прокуратура области.
"Прокуратурой Белгородской области организована проверка соблюдения федерального законодательства в связи с падением с высоты троих студентов, работавших на стройке", - говорится в сообщении.
В частности, прокуратура проверит соблюдение строительной организацией федерального законодательства, в том числе об охране труда и промышленной безопасности.
Следователи возбудили уголовное дело по факту падения люльки подъемника на стройке в Белгороде, где один студент погиб и двое были госпитализированы, сообщает управление СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту происшествия на строительном объекте в Белгороде", - говорится в сообщении.
По данным следствия, после учебы трое 16-летних учащихся индустриального колледжа отправились на стройку, где подрабатывали.
"Подростки были направлены на уборку мусора на седьмом этаже строящегося здания. Собранный мусор ребята решили спустить на строительной люльке. После начала движения люлька оборвалась, молодые люди упали с высоты седьмого этажа. Пострадавшие были доставлены в больницу, где 16-летний молодой человек от полученных травм скончался", - информирует следствие.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначены судебные экспертизы, изучается документация, допрашиваются свидетели и очевидцы трагедии. Кроме того, прокуратурой Белгородской области организована проверка соблюдения организацией федерального законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
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