https://ria.ru/20200902/padenie-1576613508.html

В Белгороде три человека упали с высотки в строительной люльке

Три молодых человека 16-18 лет упали в строительной люльке с уровня одиннадцатого этажа в Белгороде, старший из них скончался в реанимации, сообщило... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T09:37

2020-09-02T09:37

2020-09-02T11:15

белгород

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сен - РИА Новости.</strong> Три молодых человека 16-18 лет упали в строительной люльке с уровня одиннадцатого этажа в <a href="http://ria.ru/location_Belgorod/" target="_blank" data-auto="true">Белгороде</a>, старший из них скончался в реанимации, сообщило правительство региона.Инцидент произошел вечером 1 сентября."Самый старший из пострадавших, 18-летний студент индустриального колледжа, был доставлен в реанимационное отделение второй городской больницы. К сожалению, травмы, полученные молодым человеком, оказались смертельными", - информируют власти.Два других пострадавших, 16 и 17 лет, находятся в областной детской больнице. У одного из них предварительно диагностировано повреждение позвоночника. Для установления окончательного диагноза обследования будут продолжены. Один пострадавший в реанимации, второй - в состоянии средней тяжести в палате."Для установления причин аварии будет проведено расследование", - подчеркивает правительство региона. Власти не уточняют, были ли молодые люди строителями, или пробрались на стройку случайно.Молодые люди, которые упали в строительной люльке с высоты в Белгороде, являются студентами и работали на этой стройке, сообщает начавшая проверку по факту случившегося прокуратура области.В частности, прокуратура проверит соблюдение строительной организацией федерального законодательства, в том числе об охране труда и промышленной безопасности.Следователи возбудили уголовное дело по факту падения люльки подъемника на стройке в Белгороде, где один студент погиб и двое были госпитализированы, сообщает управление СК РФ по региону.По данным следствия, после учебы трое 16-летних учащихся индустриального колледжа отправились на стройку, где подрабатывали."Подростки были направлены на уборку мусора на седьмом этаже строящегося здания. Собранный мусор ребята решили спустить на строительной люльке. После начала движения люлька оборвалась, молодые люди упали с высоты седьмого этажа. Пострадавшие были доставлены в больницу, где 16-летний молодой человек от полученных травм скончался", - информирует следствие.Устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначены судебные экспертизы, изучается документация, допрашиваются свидетели и очевидцы трагедии. Кроме того, прокуратурой Белгородской области организована проверка соблюдения организацией федерального законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

https://ria.ru/20200823/voronezh-1576214924.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575486184.html

https://ria.ru/20200727/1574975102.html

https://ria.ru/20200816/1575847189.html

белгород

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, происшествия