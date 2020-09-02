https://ria.ru/20200902/oruzhie-1576607296.html

NI назвал новое российское оружие убийцей западных танков

Российский перспективный противотанковый комплекс "Гермес" может стать "убийцей" западных танков. Такое мнение в статье для National Interest высказал... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T03:45

2020-09-02T03:45

2020-09-02T12:01

сша

новое оружие россии

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

javelin (птрк)

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Российский перспективный противотанковый комплекс "Гермес" может стать "убийцей" западных танков. Такое мнение в статье для <a href="https://nationalinterest.org/blog/buzz/meet-hermes-russias-supersponic-tank-killer-missile-now-upgraded-168023" target="_blank" rel="nofollow noopener">National Interest</a> высказал американский публицист Питер Сучиу.Дальнобойный ракетный комплекс управляемого вооружения "Гермес" от Конструкторского бюро приборостроения представили на форуме "Армия-2020".Автор обращает внимание, что комплекс оснащен сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, способными уничтожить западный танк с гарантией почти сто процентов. Новые боеприпасы способны летать со скоростью свыше четырех скоростей звука. По мнению публициста, они могут занять особую нишу между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами."Гермес" имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет и предназначен вести залповую стрельбу сразу по шести целям. Боевая часть каждой ракеты осколочно-фугасная и содержит двадцать килограммов тротила. Дальность стрельбы "Гермеса" — до ста километров."Гермес" может применяться против бронетехники противника, командных или штабных машин, узлов связи, складов. Боевой модуль устанавливается на любое шасси, включая бронеавтомобили. Обозреватель считает, что это, вероятно, даст преимущество уже существующим платформам. Комплекс, обладающий автономной системой "выстрелил и забыл", способен также наносить удары по целям при наведении с беспилотника и морских платформ. В состав "Гермеса" входит несколько беспилотных летательных аппаратов разведки и наведения, которые обеспечивают обнаружение цели и ее подсветку.Публицист заключил, что комплекс может стать прорывом в области противотанкового оружия. На фоне "Гермеса" <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">американский</a> противотанковый комплекс <a href="http://ria.ru/product_Protivotankovye_raketnye_sistemy_Javelin/" target="_blank" data-auto="true">Javelin</a> представляется безусловно устаревшим.

https://ria.ru/20200720/1574384417.html

https://ria.ru/20200826/tank-1576311999.html

Негатив Сплошной ! Меркаву 20кг тротила разнесет на куски, равно как и любой сужествующий танк. Практика показывает что хватает и 3-4кг...А по вопросу сколько будет построено: сколько нужжно будет, столько и построят. В оборонке у нас в отличии от форумов и оппозиции де билов нет! 112

Сельский реднек звучит неплохо. а сколько уже построено или будет построено таких комплексов? или как обычно выставочным экземпляром ограничимся? 96

11

сша

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), javelin (птрк), безопасность, в мире