Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20200902/oruzhie-1576607296.html
NI назвал новое российское оружие убийцей западных танков
Российский перспективный противотанковый комплекс "Гермес" может стать "убийцей" западных танков. Такое мнение в статье для National Interest высказал... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T03:45
2020-09-02T12:01
сша
новое оружие россии
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
javelin (птрк)
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576386813_0:35:2790:1604_1400x0_80_0_0_6f26b936c8205954ad0987b988053979.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Российский перспективный противотанковый комплекс "Гермес" может стать "убийцей" западных танков. Такое мнение в статье для <a href="https://nationalinterest.org/blog/buzz/meet-hermes-russias-supersponic-tank-killer-missile-now-upgraded-168023" target="_blank" rel="nofollow noopener">National Interest</a> высказал американский публицист Питер Сучиу.Дальнобойный ракетный комплекс управляемого вооружения "Гермес" от Конструкторского бюро приборостроения представили на форуме "Армия-2020".Автор обращает внимание, что комплекс оснащен сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, способными уничтожить западный танк с гарантией почти сто процентов. Новые боеприпасы способны летать со скоростью свыше четырех скоростей звука. По мнению публициста, они могут занять особую нишу между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами."Гермес" имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет и предназначен вести залповую стрельбу сразу по шести целям. Боевая часть каждой ракеты осколочно-фугасная и содержит двадцать килограммов тротила. Дальность стрельбы "Гермеса" — до ста километров."Гермес" может применяться против бронетехники противника, командных или штабных машин, узлов связи, складов. Боевой модуль устанавливается на любое шасси, включая бронеавтомобили. Обозреватель считает, что это, вероятно, даст преимущество уже существующим платформам. Комплекс, обладающий автономной системой "выстрелил и забыл", способен также наносить удары по целям при наведении с беспилотника и морских платформ. В состав "Гермеса" входит несколько беспилотных летательных аппаратов разведки и наведения, которые обеспечивают обнаружение цели и ее подсветку.Публицист заключил, что комплекс может стать прорывом в области противотанкового оружия. На фоне "Гермеса" <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">американский</a> противотанковый комплекс <a href="http://ria.ru/product_Protivotankovye_raketnye_sistemy_Javelin/" target="_blank" data-auto="true">Javelin</a> представляется безусловно устаревшим.
https://ria.ru/20200720/1574384417.html
https://ria.ru/20200826/tank-1576311999.html
Меркаву 20кг тротила разнесет на куски, равно как и любой сужествующий танк. Практика показывает что хватает и 3-4кг...А по вопросу сколько будет построено: сколько нужжно будет, столько и построят. В оборонке у нас в отличии от форумов и оппозиции де билов нет!
112
звучит неплохо. а сколько уже построено или будет построено таких комплексов? или как обычно выставочным экземпляром ограничимся?
96
11
сша
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576386813_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b5ad7b853e6708a3bd8dd4e7ab4677f8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), javelin (птрк), безопасность, в мире

NI назвал новое российское оружие убийцей западных танков

03:45 02.09.2020 (обновлено: 12:01 02.09.2020)
53156
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПротивотанковый ракетный комплекс "Гермес"
Противотанковый ракетный комплекс Гермес - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Противотанковый ракетный комплекс "Гермес"
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский перспективный противотанковый комплекс "Гермес" может стать "убийцей" западных танков. Такое мнение в статье для National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.
Дальнобойный ракетный комплекс управляемого вооружения "Гермес" от Конструкторского бюро приборостроения представили на форуме "Армия-2020".
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 08:00
"Достанет хоть в космосе": почему в НАТО боятся российской системы С-500
Автор обращает внимание, что комплекс оснащен сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, способными уничтожить западный танк с гарантией почти сто процентов. Новые боеприпасы способны летать со скоростью свыше четырех скоростей звука. По мнению публициста, они могут занять особую нишу между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами.
"Гермес" имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет и предназначен вести залповую стрельбу сразу по шести целям. Боевая часть каждой ракеты осколочно-фугасная и содержит двадцать килограммов тротила. Дальность стрельбы "Гермеса" — до ста километров.
"Гермес" может применяться против бронетехники противника, командных или штабных машин, узлов связи, складов. Боевой модуль устанавливается на любое шасси, включая бронеавтомобили. Обозреватель считает, что это, вероятно, даст преимущество уже существующим платформам. Комплекс, обладающий автономной системой "выстрелил и забыл", способен также наносить удары по целям при наведении с беспилотника и морских платформ.
В состав "Гермеса" входит несколько беспилотных летательных аппаратов разведки и наведения, которые обеспечивают обнаружение цели и ее подсветку.
Публицист заключил, что комплекс может стать прорывом в области противотанкового оружия. На фоне "Гермеса" американский противотанковый комплекс Javelin представляется безусловно устаревшим.
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 04:15Новое оружие России
National Interest впечатлила отличительная особенность танка "Армата"
62118101617
Обсудить 11
Новое оружие РоссииСШАРоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Javelin (ПТРК)БезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Меркаву 20кг тротила разнесет на куски, равно как и любой сужествующий танк. Практика показывает что хватает и 3-4кг...А по вопросу сколько будет построено: сколько нужжно будет, столько и построят. В оборонке у нас в отличии от форумов и оппозиции де билов нет!
2 сентября, 06:22
Негатив Сплошной !
10051213
звучит неплохо. а сколько уже построено или будет построено таких комплексов? или как обычно выставочным экземпляром ограничимся?
2 сентября, 03:56
Сельский реднек
23323065
Рекомендуем
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
Центр организации воздушного движения
В США на почти километровой высоте заметили мужчину с реактивным ранцем
Отдых в Крыму
Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове
Сквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью
Россиян призвали не ходить в парки осенью
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Соловьев нашел доказательство того, что Ефремов был за рулем в момент ДТП
Автомобиль Следственного комитета РФ
Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
Молодая пара на кухне
Маленькая смерть. Что происходит с мозгом во время оргазма
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный bluetooth
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
На сессии Генассамблеи ООН покажут заявление президента России
Тайфун Болавен в Приморье
Отдыхающих в Приморье призвали срочно покинуть побережье
Добыча нефти
Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
Американская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) в окрестностях Тромсё
"Это лишь первые шаги": зачем США перебрасывают подлодки к берегам России
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Девушка слушает музыку на iPod
Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака
Концерт Last Night of the Proms в Альберт-холле. 2014 год
Британия лишилась патриотического гимна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния