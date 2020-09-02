Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200902/orgazm-1576600747.html
Маленькая смерть. Что происходит с мозгом во время оргазма
Ученые обнаружили, что во время сексуальной кульминации многие отделы мозга, включая самые глубокие, проявляют уникальную активность. Ни один из них при этом не РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:00
2020-09-02T12:16
риа наука
биология
здоровье
открытия - риа наука
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154827/86/1548278635_0:771:2048:1923_1400x0_80_0_0_90da24bef7d4b50856cd58038bc4cd0a.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина.</strong> Ученые обнаружили, что во время сексуальной кульминации многие отделы мозга, включая самые глубокие, проявляют уникальную активность. Ни один из них при этом не отключается. Возбуждение и его пик сопровождаются выбросом целой серии гормонов удовольствия, а также высокой электрической активностью мозга. Природа этого состояния и его функции — во многом загадка. Секс в сканереНесколько лет назад ученые под руководством Барри Комисарука из Ратгерского университета в Ньюарке (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) провели уникальный эксперимент: попросили пятерых женщин с параличом нижней части тела попробовать самостимуляцию. Раньше врачи уверяли, что те больше никогда не испытают сексуального удовольствия. Оказалось, это не так. Все ощутили возбуждение, блокировку боли, а трое пережили оргазм. Ученые задумались, что кульминация достигается гораздо более сложным путем, чем считалось раньше, и не только через спинной мозг. И задались целью помочь людям с половой дисфункцией вести нормальную жизнь.В 2011 году та же группа исследователей впервые показала видео активности мозга во время оргазма. Женщина-волонтер находилась внутри функционального МРТ — с помощью этой установки можно наблюдать работу нервной системы в реальном времени. Ученые следили, как меняется активность отделов мозга при стимуляции гениталий, чтобы понять, каким образом это приводит к оргазму.Танцы с бубномТо, что возбуждение гениталий активизирует кору головного мозга, выяснили еще в середине XX века. В наше время исследователи внесли уточнение: это всего лишь часть большой сети, ведущей к оргазму. Как <u><a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-019-01547-3" target="_blank" rel="nofollow noopener">отмечают</a></u> швейцарские ученые в масштабном обзоре, посвященном электрофизиологии сексуальности, пик удовольствия сопровождается уникальной синхронностью и обширной электрической активностью мозга. Многие эксперименты продемонстрировали усиленную деятельность правого полушария — достичь такого эффекта очень непросто.Оргазм сравнивают с болевым шоком, эпилептическим припадком и другими болезненными состояниями. Адам Сафрон из <a href="http://ria.ru/organization_Severo_zapadnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Северо-Западного университета</a> <u><a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/snp.v6.31763" target="_blank" rel="nofollow noopener">полагает</a></u>, что это больше напоминает транс.Возбуждение сопровождается синхронными движениями в течение долгого времени. Нередко помогают музыка (у птиц — пение) и танцы, где исключительно важен ритм. Такое поведение — распространенная черта сексуальных игр в животном мире.Сафрон описывает оргазм как ритмические стимуляции, усиливающие нервные "колебания" на соответствующей частоте. Если ритм достаточно интенсивен, а процесс — длителен, мозг отвечает синхронно: фокусирует внимание исключительно на сексуальной активности, затмевая сознание и вводя человек в транс.Женский секретРаньше считалось, что во время оргазма мозг или какие-то его участки отключаются, но ученые из Ратгерса <u><a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1743609517313966" target="_blank" rel="nofollow noopener">показали</a></u>, что это не так. Наоборот, пока возбуждение нарастает, работают отделы, отвечающие за органы чувств и движение, а также лобная доля коры и ствола мозга. Причем пика активности они достигают во время кульминации. В ходе недавнего эксперимента Комисарук с коллегами <u><a href="https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(20)30473-2/fulltext" target="_blank" rel="nofollow noopener">привлекли</a></u> двадцать женщин-волонтеров. Ученые четко выделили период возбуждения — 20 секунд непосредственно до оргазма и первые 20 секунд во время него. Таким образом они выяснили, какие именно отделы мозга задействованы на заключительном этапе — покрышка островка, угловая извилина, предклинье и другие участки лобной, височной, теменной и затылочной коры.Специалистов особенно интересует женский оргазм, поскольку представительница слабого пола способна зачать и без него — это отмечал еще Аристотель. То есть здесь нет явной связи с продолжением рода. У мужчины практически всегда сексуальный акт завершается семяизвержением. Женщины же получают удовольствие от стимуляции половых органов, но при этом далеко не каждый раз достигают кульминации.Происхождение женского оргазма — пока тайна за семью печатями. Хотя все больше данных указывает, что это не побочный продукт эволюции и не дополнение к мужскому удовлетворению, а состояние, унаследованное от далеких предков. Вопрос, от каких.Ученые из <a href="http://ria.ru/organization_JJelskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Йеля</a> и Медицинского детского центра Цинциннати <u><a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jez.b.22690" target="_blank" rel="nofollow noopener">отмечают</a></u>: всем известно, что самцы животных испытывают оргазм, но у самок это состояние долгое время оставалось неочевидным. Некоторые указания есть в работах известного исследователя сексуальности зоолога Альфреда Кинси: он наблюдал пик полового удовлетворения у самок хорьков, кошек и кроликов.Авторы работы предполагают: всплеск пролактина и окситоцина во время женского оргазма должен иметь аналоги среди других плацентарных животных. Возможно, у них гормональный взрыв сопровождает овуляцию, но у людей он приобрел новые функции.
https://ria.ru/20200727/1574990235.html
https://ria.ru/20200105/1562822786.html
https://ria.ru/20171010/1506517403.html
Говорили "при МРТ двигаться нельзя", а люди там вон чё делают!
97
Прикольная работа у этих учёных. Не ту профессию я выбрал
85
17
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154827/86/1548278635_0:631:2048:2167_1400x0_80_0_0_eca42a28d90f78d1bd9bbd5539676b85.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
биология, здоровье, открытия - риа наука, швейцария

Маленькая смерть. Что происходит с мозгом во время оргазма

08:00 02.09.2020 (обновлено: 12:16 02.09.2020)
37257
© Depositphotos / IgorVetushkoМолодая пара на кухне
Молодая пара на кухне - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Depositphotos / IgorVetushko
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые обнаружили, что во время сексуальной кульминации многие отделы мозга, включая самые глубокие, проявляют уникальную активность. Ни один из них при этом не отключается. Возбуждение и его пик сопровождаются выбросом целой серии гормонов удовольствия, а также высокой электрической активностью мозга. Природа этого состояния и его функции — во многом загадка.

Секс в сканере

Несколько лет назад ученые под руководством Барри Комисарука из Ратгерского университета в Ньюарке (США) провели уникальный эксперимент: попросили пятерых женщин с параличом нижней части тела попробовать самостимуляцию. Раньше врачи уверяли, что те больше никогда не испытают сексуального удовольствия. Оказалось, это не так. Все ощутили возбуждение, блокировку боли, а трое пережили оргазм. Ученые задумались, что кульминация достигается гораздо более сложным путем, чем считалось раньше, и не только через спинной мозг. И задались целью помочь людям с половой дисфункцией вести нормальную жизнь.
В 2011 году та же группа исследователей впервые показала видео активности мозга во время оргазма. Женщина-волонтер находилась внутри функционального МРТ — с помощью этой установки можно наблюдать работу нервной системы в реальном времени. Ученые следили, как меняется активность отделов мозга при стимуляции гениталий, чтобы понять, каким образом это приводит к оргазму.
Когнитивная нейробиология - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля, 18:00РИА Наука
Ученые выяснили, какие клетки мозга отвечают за секс и агрессию

Танцы с бубном

То, что возбуждение гениталий активизирует кору головного мозга, выяснили еще в середине XX века. В наше время исследователи внесли уточнение: это всего лишь часть большой сети, ведущей к оргазму. Как отмечают швейцарские ученые в масштабном обзоре, посвященном электрофизиологии сексуальности, пик удовольствия сопровождается уникальной синхронностью и обширной электрической активностью мозга. Многие эксперименты продемонстрировали усиленную деятельность правого полушария — достичь такого эффекта очень непросто.
Оргазм сравнивают с болевым шоком, эпилептическим припадком и другими болезненными состояниями. Адам Сафрон из Северо-Западного университета полагает, что это больше напоминает транс.
Возбуждение сопровождается синхронными движениями в течение долгого времени. Нередко помогают музыка (у птиц — пение) и танцы, где исключительно важен ритм. Такое поведение — распространенная черта сексуальных игр в животном мире.
Сафрон описывает оргазм как ритмические стимуляции, усиливающие нервные "колебания" на соответствующей частоте. Если ритм достаточно интенсивен, а процесс — длителен, мозг отвечает синхронно: фокусирует внимание исключительно на сексуальной активности, затмевая сознание и вводя человек в транс.
Практикующий нойд (шаман) и хранитель традиционных знаний народа саами Надя Фенина варит уху на празднике Мистический север. Праздник весеннего равноденствия - РИА Новости, 1920, 05.01.2020
5 января, 08:00РИА Наука
В отключке. Что происходит с мозгом йогов и шаманов

Женский секрет

Раньше считалось, что во время оргазма мозг или какие-то его участки отключаются, но ученые из Ратгерса показали, что это не так. Наоборот, пока возбуждение нарастает, работают отделы, отвечающие за органы чувств и движение, а также лобная доля коры и ствола мозга. Причем пика активности они достигают во время кульминации.
В ходе недавнего эксперимента Комисарук с коллегами привлекли двадцать женщин-волонтеров. Ученые четко выделили период возбуждения — 20 секунд непосредственно до оргазма и первые 20 секунд во время него. Таким образом они выяснили, какие именно отделы мозга задействованы на заключительном этапе — покрышка островка, угловая извилина, предклинье и другие участки лобной, височной, теменной и затылочной коры.
Специалистов особенно интересует женский оргазм, поскольку представительница слабого пола способна зачать и без него — это отмечал еще Аристотель. То есть здесь нет явной связи с продолжением рода. У мужчины практически всегда сексуальный акт завершается семяизвержением. Женщины же получают удовольствие от стимуляции половых органов, но при этом далеко не каждый раз достигают кульминации.
Происхождение женского оргазма — пока тайна за семью печатями. Хотя все больше данных указывает, что это не побочный продукт эволюции и не дополнение к мужскому удовлетворению, а состояние, унаследованное от далеких предков. Вопрос, от каких.
Ученые из Йеля и Медицинского детского центра Цинциннати отмечают: всем известно, что самцы животных испытывают оргазм, но у самок это состояние долгое время оставалось неочевидным. Некоторые указания есть в работах известного исследователя сексуальности зоолога Альфреда Кинси: он наблюдал пик полового удовлетворения у самок хорьков, кошек и кроликов.
Авторы работы предполагают: всплеск пролактина и окситоцина во время женского оргазма должен иметь аналоги среди других плацентарных животных. Возможно, у них гормональный взрыв сопровождает овуляцию, но у людей он приобрел новые функции.
Молодая пара в постели. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.10.2017
10 октября 2017, 09:19РИА Наука
Ученые нашли неожиданное объяснение женскому оргазму
2607339111541
Обсудить 17
РИА НаукабиологияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаШвейцария
Популярные комментарии
Говорили "при МРТ двигаться нельзя", а люди там вон чё делают!
2 сентября, 10:12
ААлексей
17800000
Прикольная работа у этих учёных. Не ту профессию я выбрал
2 сентября, 10:44
Константин Е
17660002
Рекомендуем
Девушка слушает музыку на iPod
Мужчина отдал дочери старый гаджет жены и лишился брака
Американская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) в окрестностях Тромсё
"Это лишь первые шаги": зачем США перебрасывают подлодки к берегам России
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Добыча нефти
Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Металлурги следят за процессом загрузки металлического лома в печь
РБК: Россия пожаловалась на Казахстан из-за нового запрета
Жених поиздевался над невестой в самый важный момент и рассмешил гостей
Жених поиздевался над невестой в самый важный момент и рассмешил гостей
Концерт Last Night of the Proms в Альберт-холле. 2014 год
Британия лишилась патриотического гимна
Производство лекарств
Вздохнули с облегчением: "Фризиум" в России теперь официально
Мужчина на фоне флага Китая
США верят в "один Китай". Но где они видят его столицу?
Алексей Навальный
Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили "Новичком"
Александр Прико
Умер экс-солист "Ласкового мая" Александр Прико
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу
Живем коротко и неподробно. Шойгу призвал оторваться от гаджетов
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Ученый объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния