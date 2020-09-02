https://ria.ru/20200902/orgazm-1576600747.html

Маленькая смерть. Что происходит с мозгом во время оргазма

Ученые обнаружили, что во время сексуальной кульминации многие отделы мозга, включая самые глубокие, проявляют уникальную активность. Ни один из них при этом не РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T08:00

2020-09-02T08:00

2020-09-02T12:16

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швейцария

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина.</strong> Ученые обнаружили, что во время сексуальной кульминации многие отделы мозга, включая самые глубокие, проявляют уникальную активность. Ни один из них при этом не отключается. Возбуждение и его пик сопровождаются выбросом целой серии гормонов удовольствия, а также высокой электрической активностью мозга. Природа этого состояния и его функции — во многом загадка. Секс в сканереНесколько лет назад ученые под руководством Барри Комисарука из Ратгерского университета в Ньюарке (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) провели уникальный эксперимент: попросили пятерых женщин с параличом нижней части тела попробовать самостимуляцию. Раньше врачи уверяли, что те больше никогда не испытают сексуального удовольствия. Оказалось, это не так. Все ощутили возбуждение, блокировку боли, а трое пережили оргазм. Ученые задумались, что кульминация достигается гораздо более сложным путем, чем считалось раньше, и не только через спинной мозг. И задались целью помочь людям с половой дисфункцией вести нормальную жизнь.В 2011 году та же группа исследователей впервые показала видео активности мозга во время оргазма. Женщина-волонтер находилась внутри функционального МРТ — с помощью этой установки можно наблюдать работу нервной системы в реальном времени. Ученые следили, как меняется активность отделов мозга при стимуляции гениталий, чтобы понять, каким образом это приводит к оргазму.Танцы с бубномТо, что возбуждение гениталий активизирует кору головного мозга, выяснили еще в середине XX века. В наше время исследователи внесли уточнение: это всего лишь часть большой сети, ведущей к оргазму. Как <u><a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-019-01547-3" target="_blank" rel="nofollow noopener">отмечают</a></u> швейцарские ученые в масштабном обзоре, посвященном электрофизиологии сексуальности, пик удовольствия сопровождается уникальной синхронностью и обширной электрической активностью мозга. Многие эксперименты продемонстрировали усиленную деятельность правого полушария — достичь такого эффекта очень непросто.Оргазм сравнивают с болевым шоком, эпилептическим припадком и другими болезненными состояниями. Адам Сафрон из <a href="http://ria.ru/organization_Severo_zapadnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Северо-Западного университета</a> <u><a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/snp.v6.31763" target="_blank" rel="nofollow noopener">полагает</a></u>, что это больше напоминает транс.Возбуждение сопровождается синхронными движениями в течение долгого времени. Нередко помогают музыка (у птиц — пение) и танцы, где исключительно важен ритм. Такое поведение — распространенная черта сексуальных игр в животном мире.Сафрон описывает оргазм как ритмические стимуляции, усиливающие нервные "колебания" на соответствующей частоте. Если ритм достаточно интенсивен, а процесс — длителен, мозг отвечает синхронно: фокусирует внимание исключительно на сексуальной активности, затмевая сознание и вводя человек в транс.Женский секретРаньше считалось, что во время оргазма мозг или какие-то его участки отключаются, но ученые из Ратгерса <u><a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1743609517313966" target="_blank" rel="nofollow noopener">показали</a></u>, что это не так. Наоборот, пока возбуждение нарастает, работают отделы, отвечающие за органы чувств и движение, а также лобная доля коры и ствола мозга. Причем пика активности они достигают во время кульминации. В ходе недавнего эксперимента Комисарук с коллегами <u><a href="https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(20)30473-2/fulltext" target="_blank" rel="nofollow noopener">привлекли</a></u> двадцать женщин-волонтеров. Ученые четко выделили период возбуждения — 20 секунд непосредственно до оргазма и первые 20 секунд во время него. Таким образом они выяснили, какие именно отделы мозга задействованы на заключительном этапе — покрышка островка, угловая извилина, предклинье и другие участки лобной, височной, теменной и затылочной коры.Специалистов особенно интересует женский оргазм, поскольку представительница слабого пола способна зачать и без него — это отмечал еще Аристотель. То есть здесь нет явной связи с продолжением рода. У мужчины практически всегда сексуальный акт завершается семяизвержением. Женщины же получают удовольствие от стимуляции половых органов, но при этом далеко не каждый раз достигают кульминации.Происхождение женского оргазма — пока тайна за семью печатями. Хотя все больше данных указывает, что это не побочный продукт эволюции и не дополнение к мужскому удовлетворению, а состояние, унаследованное от далеких предков. Вопрос, от каких.Ученые из <a href="http://ria.ru/organization_JJelskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Йеля</a> и Медицинского детского центра Цинциннати <u><a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jez.b.22690" target="_blank" rel="nofollow noopener">отмечают</a></u>: всем известно, что самцы животных испытывают оргазм, но у самок это состояние долгое время оставалось неочевидным. Некоторые указания есть в работах известного исследователя сексуальности зоолога Альфреда Кинси: он наблюдал пик полового удовлетворения у самок хорьков, кошек и кроликов.Авторы работы предполагают: всплеск пролактина и окситоцина во время женского оргазма должен иметь аналоги среди других плацентарных животных. Возможно, у них гормональный взрыв сопровождает овуляцию, но у людей он приобрел новые функции.

https://ria.ru/20200727/1574990235.html

https://ria.ru/20200105/1562822786.html

https://ria.ru/20171010/1506517403.html

Алексей Говорили "при МРТ двигаться нельзя", а люди там вон чё делают! 97

Константин Е Прикольная работа у этих учёных. Не ту профессию я выбрал 85

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швейцария

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, открытия - риа наука, швейцария