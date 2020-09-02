https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576653762.html
Колесникова сообщила о попытках связаться с послом России в Белоруссии
Координационный совет оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с российским послом в республике Дмитрием Мезенцевым, заявила в эфире радиостанции... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T22:31
2020-09-02T22:31
2020-09-03T03:03
протесты в белоруссии
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 2 сен — РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> делал несколько попыток связаться с российским послом в республике <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Мезенцевым</a>, заявила в эфире <a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">радиостанции</a> "Эхо Москвы" член президиума объединения Мария Колесникова.Колесникова уточнила, что представители оппозиции отправляли электронные сообщения."Говорят, что наши послания дошли и скоро будет ответ", — отметила она, не уточнив источник информации.Накануне Мезенцев сообщил, что встреч российских дипломатов с представителями так называемой белорусской оппозиции не планируется. Разрешение стоящих перед обществом вопросов посол назвал внутренним делом страны.Ранее не согласные с итогами выборов президента оппоненты Александра Лукашенко объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура республики возбудила дело о "призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти. Членов президиума объединения вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с результатами. Оппоненты Лукашенко настаивают, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановска</a>, сама кандидат выехала в Литву. Россия признала выборы состоявшимися.В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.За первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576603987.html
https://ria.ru/20200829/message-1576479454.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Владимир Ф. Быченков
Белорусская "оппозиция" (точнее - пятая колонна) стоит на граблях. С.В. Лавров уже популярно объяснил, что Россия не будет иметь дела с ними, пока они не будут организованы в правовом поле Белоруссии. Но те продолжают стоять на граблях.
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Владислав Леончук
Они с автоответчиком посольства общаются... :-D
114
31
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576596227_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_9b4c561262e408d78de5390ba644d106.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий мезенцев, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 2 сен — РИА Новости.
Координационный совет оппозиции Белоруссии
делал несколько попыток связаться с российским послом в республике Дмитрием Мезенцевым
, заявила в эфире радиостанции
"Эхо Москвы" член президиума объединения Мария Колесникова.
"Мы пока не получили никакого ответа, но мы ждем, мы готовы нашу позицию объяснить", — сказала она.
Колесникова уточнила, что представители оппозиции отправляли электронные сообщения.
"Говорят, что наши послания дошли и скоро будет ответ", — отметила она, не уточнив источник информации.
Накануне Мезенцев сообщил, что встреч российских дипломатов с представителями так называемой белорусской оппозиции не планируется. Разрешение стоящих перед обществом вопросов посол назвал внутренним делом страны.
Ранее не согласные с итогами выборов президента оппоненты Александра Лукашенко объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура республики возбудила дело о "призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти. Членов президиума объединения вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей.
Ситуация в Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко
. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с результатами. Оппоненты Лукашенко настаивают, что победила Светлана Тихановска
, сама кандидат выехала в Литву. Россия признала выборы состоявшимися.
В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.За первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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