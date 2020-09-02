https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576653762.html

Колесникова сообщила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

Координационный совет оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с российским послом в республике Дмитрием Мезенцевым, заявила в эфире радиостанции... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T22:31

2020-09-02T22:31

2020-09-03T03:03

протесты в белоруссии

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 2 сен — РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> делал несколько попыток связаться с российским послом в республике <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Мезенцевым</a>, заявила в эфире <a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">радиостанции</a> "Эхо Москвы" член президиума объединения Мария Колесникова.Колесникова уточнила, что представители оппозиции отправляли электронные сообщения."Говорят, что наши послания дошли и скоро будет ответ", — отметила она, не уточнив источник информации.Накануне Мезенцев сообщил, что встреч российских дипломатов с представителями так называемой белорусской оппозиции не планируется. Разрешение стоящих перед обществом вопросов посол назвал внутренним делом страны.Ранее не согласные с итогами выборов президента оппоненты Александра Лукашенко объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура республики возбудила дело о "призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти. Членов президиума объединения вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с результатами. Оппоненты Лукашенко настаивают, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановска</a>, сама кандидат выехала в Литву. Россия признала выборы состоявшимися.В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.За первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576603987.html

https://ria.ru/20200829/message-1576479454.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Владимир Ф. Быченков Белорусская "оппозиция" (точнее - пятая колонна) стоит на граблях. С.В. Лавров уже популярно объяснил, что Россия не будет иметь дела с ними, пока они не будут организованы в правовом поле Белоруссии. Но те продолжают стоять на граблях. 137

Владислав Леончук Они с автоответчиком посольства общаются... :-D 114

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дмитрий мезенцев, александр лукашенко, белоруссия, в мире