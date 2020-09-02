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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576645043.html
Минюст Белоруссии рассказал, что нужно оппозиции для регистрации партии
Министерство юстиции Белоруссии сообщило, что для регистрации партии "Вместе" сторонникам экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико нужно не менее... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T18:31
2020-09-02T18:31
протесты в белоруссии
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Министерство юстиции Белоруссии сообщило, что для регистрации партии "Вместе" сторонникам экс-претендента на пост президента <a href="https://ria.ru/person_viktor-babariko" target="_blank">Виктора Бабарико</a> нужно не менее 1000 учредителей, ряд документов и уплата госпошлины в размере 200 долларов.В понедельник вечером <a href="https://t.me/s/viktarbabarykaofficial" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канал Бабарико сообщил, что сам Бабарико, координатор его предвыборного штаба Мария Колесникова и их соратники объявили о создании политической партии "Вместе". Штаб распространил видеообращение Бабарико о создании партии, которое было записано заранее. Сам политик находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях. Среди основных целей и задач, которые будет решать партия, Бабарико обозначил обеспечение проведения в Белоруссии конституционной реформы.Представители министерства отмечают, что пошлина за госрегистрацию партии уплачивается в размере 20 базовых величин, что составляет 540 белорусских рублей (204 доллара по текущему курсу). Заявления о регистрации партии рассматриваются минюстом в месячный срок со дня их поступления.По данным ведомства, на 1 сентября текущего года документов о госрегистрации какой-либо политической партии у них не имеется. В настоящее время в Белоруссии зарегистрировано 15 политических партий.По данным минюста, в последние годы подавались документы для регистрации партий, однако заявителям было отказано по ряду причин – в частности, за нарушения установленного порядка создания, несоответствия устава требованиям законодательства, представления подложных, поддельных или недействительных документов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576595349.html
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571853.html
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виктор бабарико, белоруссия, в мире

Минюст Белоруссии рассказал, что нужно оппозиции для регистрации партии

18:31 02.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Министерство юстиции Белоруссии сообщило, что для регистрации партии "Вместе" сторонникам экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико нужно не менее 1000 учредителей, ряд документов и уплата госпошлины в размере 200 долларов.
В понедельник вечером Telegram-канал Бабарико сообщил, что сам Бабарико, координатор его предвыборного штаба Мария Колесникова и их соратники объявили о создании политической партии "Вместе". Штаб распространил видеообращение Бабарико о создании партии, которое было записано заранее. Сам политик находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях. Среди основных целей и задач, которые будет решать партия, Бабарико обозначил обеспечение проведения в Белоруссии конституционной реформы.

"Для создания и деятельности политической партии необходимо не менее 1000 учредителей от большинства областей Республики Беларусь и города Минска. Среди документов, предусмотренных перечнем для государственной регистрации политической партии представляются заявление, устав политической партии, его электронная копия, программа, протокол учредительного съезда, список учредителей и другие", - говорится в письменном ответе минюста на запрос РИА Новости.

Представители министерства отмечают, что пошлина за госрегистрацию партии уплачивается в размере 20 базовых величин, что составляет 540 белорусских рублей (204 доллара по текущему курсу). Заявления о регистрации партии рассматриваются минюстом в месячный срок со дня их поступления.
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова общается с журналистами у здания Следственного комитета Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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По данным ведомства, на 1 сентября текущего года документов о госрегистрации какой-либо политической партии у них не имеется. В настоящее время в Белоруссии зарегистрировано 15 политических партий.
По данным минюста, в последние годы подавались документы для регистрации партий, однако заявителям было отказано по ряду причин – в частности, за нарушения установленного порядка создания, несоответствия устава требованиям законодательства, представления подложных, поддельных или недействительных документов.
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3382046
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Протесты в БелоруссииВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
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