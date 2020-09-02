Минюст Белоруссии рассказал, что нужно оппозиции для регистрации партии
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Министерство юстиции Белоруссии сообщило, что для регистрации партии "Вместе" сторонникам экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико нужно не менее 1000 учредителей, ряд документов и уплата госпошлины в размере 200 долларов.
В понедельник вечером Telegram-канал Бабарико сообщил, что сам Бабарико, координатор его предвыборного штаба Мария Колесникова и их соратники объявили о создании политической партии "Вместе". Штаб распространил видеообращение Бабарико о создании партии, которое было записано заранее. Сам политик находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях. Среди основных целей и задач, которые будет решать партия, Бабарико обозначил обеспечение проведения в Белоруссии конституционной реформы.
"Для создания и деятельности политической партии необходимо не менее 1000 учредителей от большинства областей Республики Беларусь и города Минска. Среди документов, предусмотренных перечнем для государственной регистрации политической партии представляются заявление, устав политической партии, его электронная копия, программа, протокол учредительного съезда, список учредителей и другие", - говорится в письменном ответе минюста на запрос РИА Новости.
Представители министерства отмечают, что пошлина за госрегистрацию партии уплачивается в размере 20 базовых величин, что составляет 540 белорусских рублей (204 доллара по текущему курсу). Заявления о регистрации партии рассматриваются минюстом в месячный срок со дня их поступления.
По данным ведомства, на 1 сентября текущего года документов о госрегистрации какой-либо политической партии у них не имеется. В настоящее время в Белоруссии зарегистрировано 15 политических партий.
По данным минюста, в последние годы подавались документы для регистрации партий, однако заявителям было отказано по ряду причин – в частности, за нарушения установленного порядка создания, несоответствия устава требованиям законодательства, представления подложных, поддельных или недействительных документов.
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