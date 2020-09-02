https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576637324.html

Совет оппозиции Белоруссии счел слова Лукашенко о Латушко прямой угрозой

Координационный совет оппозиции Белоруссии расценивает заявление белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес члена президиума КС Павла Латушко как прямую... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:11

2020-09-02T16:11

2020-09-02T16:11

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

александр лукашенко

польша

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576125371_0:0:2515:1415_1400x0_80_0_0_b6948c676eacfdc6275ef3d610e3fffc.jpg

<strong>МИНСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции Белоруссии расценивает заявление белорусского лидера <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> в адрес члена президиума КС <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павла Латушко</a> как прямую угрозу, заявила в среду пресс-служба совета.Ранее Лукашенко заявил, что Латушко перед ним "на коленях стоял, дрожал", просил утроить его сначала на должность министра культуры, потом посла, еще позже – в государственный театр. Лукашенко, по его словам, всегда помогал Латушко, однако тот решил, что нынешняя власть Белоруссии "рухнет" и "надо бежать в другую, вот он и побежал". При этом Лукашенко отметил, что Латушко за свои действия ответит по закону, так как он "перешел красную линию".В среду Латушко заявил РИА Новости, что выехал в <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польшу</a>, там он планирует встречи в МИД и участие в мероприятии международного уровня, намерен вернуться обратно после его завершения. В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили РИА Новости, что политик выехал в сопровождении польского посла на дипломатической машине, проблем с выездом не было.Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576631843.html

https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576603987.html

Арсений Новиков Лукашенко такой же предатель. Окружение соответствующее. 10

3

польша

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире