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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576637324.html
Совет оппозиции Белоруссии счел слова Лукашенко о Латушко прямой угрозой
Координационный совет оппозиции Белоруссии расценивает заявление белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес члена президиума КС Павла Латушко как прямую... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:11
2020-09-02T16:11
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
александр лукашенко
польша
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции Белоруссии расценивает заявление белорусского лидера <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> в адрес члена президиума КС <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павла Латушко</a> как прямую угрозу, заявила в среду пресс-служба совета.Ранее Лукашенко заявил, что Латушко перед ним "на коленях стоял, дрожал", просил утроить его сначала на должность министра культуры, потом посла, еще позже – в государственный театр. Лукашенко, по его словам, всегда помогал Латушко, однако тот решил, что нынешняя власть Белоруссии "рухнет" и "надо бежать в другую, вот он и побежал". При этом Лукашенко отметил, что Латушко за свои действия ответит по закону, так как он "перешел красную линию".В среду Латушко заявил РИА Новости, что выехал в <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польшу</a>, там он планирует встречи в МИД и участие в мероприятии международного уровня, намерен вернуться обратно после его завершения. В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили РИА Новости, что политик выехал в сопровождении польского посла на дипломатической машине, проблем с выездом не было.Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576631843.html
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576603987.html
Лукашенко такой же предатель. Окружение соответствующее.
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польша
белоруссия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире

Совет оппозиции Белоруссии счел слова Лукашенко о Латушко прямой угрозой

16:11 02.09.2020
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© REUTERS / StringerПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© REUTERS / Stringer
МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Координационный совет оппозиции Белоруссии расценивает заявление белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес члена президиума КС Павла Латушко как прямую угрозу, заявила в среду пресс-служба совета.
Ранее Лукашенко заявил, что Латушко перед ним "на коленях стоял, дрожал", просил утроить его сначала на должность министра культуры, потом посла, еще позже – в государственный театр. Лукашенко, по его словам, всегда помогал Латушко, однако тот решил, что нынешняя власть Белоруссии "рухнет" и "надо бежать в другую, вот он и побежал". При этом Лукашенко отметил, что Латушко за свои действия ответит по закону, так как он "перешел красную линию".

"Мы подтверждаем, что Павел Латушко не находится сейчас на территории Беларуси. Насколько нам известно, эта поездка (в Польшу – ред.) должна занять несколько дней, после Павел Латушко планирует вернуться в Минск. Тем не менее, мы считаем, что вчерашние заявления А. Г. Лукашенко являются прямыми угрозами в сторону Павла", - говорится в заявлении пресс-службы совета. В пресс-службе утверждают, что на Латушко оказывается "беспрецедентное давление".

В среду Латушко заявил РИА Новости, что выехал в Польшу, там он планирует встречи в МИД и участие в мероприятии международного уровня, намерен вернуться обратно после его завершения. В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили РИА Новости, что политик выехал в сопровождении польского посла на дипломатической машине, проблем с выездом не было.
Ранее Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы, который возглавлял в последнее время, перешел в оппозицию и вошел в президиум координационного совета, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции. До этого Латушко работал на различных должностях в госаппарате, в том числе был послом Белоруссии в Польше, послом Белоруссии во Франции и министром культуры.
Павел Латушко у здания Следственного комитета Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 14:34Протесты в Белоруссии
Член КС белорусской оппозиции выехал в Польшу
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС, в том числе Латушко, вызвали на допросы в СК в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
1 сентября, 22:13Протесты в Белоруссии
Лукашенко рассказал, как устраивал на госслужбу оппозиционера Латушко
92600318
Обсудить 3
Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко такой же предатель. Окружение соответствующее.
2 сентября, 16:17
Арсений Новиков
500005
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