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Песков: любая угроза для одного из членов ОДКБ опасна для всех участников
Любая внешняя угроза для любого из государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представляет опасность для всех стран-участниц, сообщил... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:50
2020-09-02T12:50
александр лукашенко
одкб
дмитрий песков
белоруссия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Любая внешняя угроза для любого из государств Организации договора о коллективной безопасности (<a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>) представляет опасность для всех стран-участниц, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Как в пятницу сообщил <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Александр Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства "дернутся", Минск и Москва задействуют совместную группировку вооруженных сил.
https://ria.ru/20200815/1575838828.html
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александр лукашенко, одкб, дмитрий песков, белоруссия, безопасность

Песков: любая угроза для одного из членов ОДКБ опасна для всех участников

12:50 02.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг ОДКБ
Флаг ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Любая внешняя угроза для любого из государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представляет опасность для всех стран-участниц, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как в пятницу сообщил Sputnik Беларусь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства "дернутся", Минск и Москва задействуют совместную группировку вооруженных сил.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 21:23Протесты в Белоруссии
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
"Дело в том, что любая внешняя угроза для члена ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) составляет собой внешнюю угрозу для всей организации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, согласовывал ли Лукашенко свое заявление с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Александр ЛукашенкоОДКБДмитрий ПесковБелоруссияБезопасность
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