https://ria.ru/20200902/odkb-1576624300.html
Песков: любая угроза для одного из членов ОДКБ опасна для всех участников
Любая внешняя угроза для любого из государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представляет опасность для всех стран-участниц, сообщил... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:50
2020-09-02T12:50
2020-09-02T12:50
александр лукашенко
одкб
дмитрий песков
белоруссия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Любая внешняя угроза для любого из государств Организации договора о коллективной безопасности (<a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>) представляет опасность для всех стран-участниц, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Как в пятницу сообщил <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Александр Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства "дернутся", Минск и Москва задействуют совместную группировку вооруженных сил.
https://ria.ru/20200815/1575838828.html
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, одкб, дмитрий песков, белоруссия, безопасность