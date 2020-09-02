https://ria.ru/20200902/odkb-1576624300.html

Песков: любая угроза для одного из членов ОДКБ опасна для всех участников

Любая внешняя угроза для любого из государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представляет опасность для всех стран-участниц, сообщил... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:50

2020-09-02T12:50

2020-09-02T12:50

александр лукашенко

одкб

дмитрий песков

белоруссия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149225/43/1492254373_0:3:1037:586_1400x0_80_0_0_aaf010ed47352177e603674ba095a3b7.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Любая внешняя угроза для любого из государств Организации договора о коллективной безопасности (<a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>) представляет опасность для всех стран-участниц, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Как в пятницу сообщил <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Александр Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства "дернутся", Минск и Москва задействуют совместную группировку вооруженных сил.

https://ria.ru/20200815/1575838828.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, одкб, дмитрий песков, белоруссия, безопасность