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В Одессе русский язык лишили статуса регионального
Окружной административный суд Одессы лишил русский язык статуса регионального. Об этом сообщил в Facebook общественный деятель Святослав Литинский. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:26
2020-09-02T13:09
одесса
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Окружной административный суд <a href="https://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank">Одессы</a> лишил русский язык статуса регионального. Об этом сообщил в <a href="https://www.facebook.com/svyatoslav.litynskyy/posts/10158355953185617" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> общественный деятель Святослав Литинский. Речь идет о решении одесского Горсовета от 2012 года о придании русскому языку статуса регионального в городе на основе закона, принятого в том же году. Он предусматривал наличие региональных языков в тех областях страны, где доля представителей национальных меньшинств превышает десять процентов. Позже документ признали антиконституционным. Представители Госсовета называли иск прокуратуры прямым вмешательством во властно-управленческие функции, однако суд не принял во внимание их доводы. На Украине действует закон о государственном языке, согласно которому украинский признан единственным официальным языком в стране. При этом конституция гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков нацменьшинств.
https://ria.ru/20200901/ukraina-1576554393.html
https://ria.ru/20200717/1574480878.html
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Будут под одеялами при свечке петь на русском языке - Вставай проклятьем заклеймённый весь мир голодных и рабов, кипит наш разум возмущённый и каждый в бой идти готов...))))
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одесса
украина
РИА Новости
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одесса, украина, в мире

В Одессе русский язык лишили статуса регионального

12:26 02.09.2020 (обновлено: 13:09 02.09.2020)
14759
© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкПамятник Дюку де Ришелье в Одессе. Архивное фото
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Сергей Поляков
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Окружной административный суд Одессы лишил русский язык статуса регионального. Об этом сообщил в Facebook общественный деятель Святослав Литинский.

"То чувство, когда работа дала результат. Решение о внедрении в городе Одесса регионального (русского) языка — отменено", — написал он.

Речь идет о решении одесского Горсовета от 2012 года о придании русскому языку статуса регионального в городе на основе закона, принятого в том же году.
Он предусматривал наличие региональных языков в тех областях страны, где доля представителей национальных меньшинств превышает десять процентов. Позже документ признали антиконституционным.
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На Украине действует закон о государственном языке, согласно которому украинский признан единственным официальным языком в стране. При этом конституция гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков нацменьшинств.
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42337695514
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За Севастополь ответили и за Одессу ответите!
2 сентября, 12:28
Von Stirliz
18020208
Будут под одеялами при свечке петь на русском языке - Вставай проклятьем заклеймённый весь мир голодных и рабов, кипит наш разум возмущённый и каждый в бой идти готов...))))
2 сентября, 12:46
Арсений Новиков
361501143
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