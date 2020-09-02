https://ria.ru/20200902/obrazovanie-1576631657.html

Преподавателям вузов старше 65 лет разрешили работать очно

Роспотребнадзор снял ограничение на очную работу преподавателей вузов старше 65 лет, а также сотрудников с хроническими заболеваниями, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:31

2020-09-02T14:31

2020-09-02T14:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> снял ограничение на очную работу преподавателей вузов старше 65 лет, а также сотрудников с хроническими заболеваниями, сообщила пресс-служба ведомства."Роспотребнадзор внес изменения в МР 3.1./2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования"... Теперь с учетом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию", - говорится в сообщении.Уточняется, что изменения в методические рекомендации внесены с учетом изменения эпидемиологической обстановки и обращений министерства культуры России и Ассоциации учебных заведений искусства и культуры.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество