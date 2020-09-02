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Преподавателям вузов старше 65 лет разрешили работать очно
Роспотребнадзор снял ограничение на очную работу преподавателей вузов старше 65 лет, а также сотрудников с хроническими заболеваниями, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:31
2020-09-02T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> снял ограничение на очную работу преподавателей вузов старше 65 лет, а также сотрудников с хроническими заболеваниями, сообщила пресс-служба ведомства."Роспотребнадзор внес изменения в МР 3.1./2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования"... Теперь с учетом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию", - говорится в сообщении.Уточняется, что изменения в методические рекомендации внесены с учетом изменения эпидемиологической обстановки и обращений министерства культуры России и Ассоциации учебных заведений искусства и культуры.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество

Преподавателям вузов старше 65 лет разрешили работать очно

14:31 02.09.2020 (обновлено: 14:47 02.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты во время лекции
Студенты во время лекции - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты во время лекции. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор снял ограничение на очную работу преподавателей вузов старше 65 лет, а также сотрудников с хроническими заболеваниями, сообщила пресс-служба ведомства.
"Роспотребнадзор внес изменения в МР 3.1./2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования"... Теперь с учетом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что изменения в методические рекомендации внесены с учетом изменения эпидемиологической обстановки и обращений министерства культуры России и Ассоциации учебных заведений искусства и культуры.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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