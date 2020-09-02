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Национальная Медиа Группа стала оператором Netflix в России
Компания Netflix планирует локализовать свою деятельность в России, где ее партнером станет Национальная Медиа Группа (НМГ), сообщает видеосервис. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:58
2020-09-02T14:48
россия
netflix
национальная медиа группа
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен <em>—</em></strong> <strong>РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Netflix/" target="_blank" data-auto="true">Netflix</a> планирует локализовать свою деятельность в России, где ее партнером станет Национальная Медиа Группа (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_Media_Gruppa/" target="_blank" data-auto="true">НМГ</a>), сообщает видеосервис.Отмечается, что сейчас Netflix доступен по всему миру более чем на тридцати языках. Компания напоминает, что почти пять лет назад в России запустили англоязычную версию. В партнерстве с НМГ пользователи смогут пользоваться сервисом полностью на русском языке.Генеральный директор Национальной Медиа Группы Ольга Паскина заявила, что сделка, предусматривающая полную локализацию сервиса, является"частью реализации стратегии по "достижению лидерских позиций в цифровом и контентном сегментах в России".Netflix основана в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в 1997 году. Аудитория платного видеосервиса насчитывает порядка 130 миллионов пользователей в более чем 190 странах. Сейчас, помимо предоставления контента, Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телевизионные программы.
https://ria.ru/20200716/1574434293.html
россия
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россия, netflix, национальная медиа группа , сша, в мире

Национальная Медиа Группа стала оператором Netflix в России

13:58 02.09.2020 (обновлено: 14:48 02.09.2020)
3159
© REUTERS / Mike BlakeNetflix
Netflix - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© REUTERS / Mike Blake
МОСКВА, 2 сен РИА Новости. Компания Netflix планирует локализовать свою деятельность в России, где ее партнером станет Национальная Медиа Группа (НМГ), сообщает видеосервис.
Отмечается, что сейчас Netflix доступен по всему миру более чем на тридцати языках. Компания напоминает, что почти пять лет назад в России запустили англоязычную версию. В партнерстве с НМГ пользователи смогут пользоваться сервисом полностью на русском языке.
Генеральный директор Национальной Медиа Группы Ольга Паскина заявила, что сделка, предусматривающая полную локализацию сервиса, является"частью реализации стратегии по "достижению лидерских позиций в цифровом и контентном сегментах в России".
Netflix основана в США в 1997 году. Аудитория платного видеосервиса насчитывает порядка 130 миллионов пользователей в более чем 190 странах. Сейчас, помимо предоставления контента, Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телевизионные программы.
Кадр из фильма Тайлер Рейк: Операция по спасению - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 13:22Культура
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21500334
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РоссияNetflixНациональная Медиа ГруппаСШАВ мире
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