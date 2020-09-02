https://ria.ru/20200902/netfliks-1576628740.html

Национальная Медиа Группа стала оператором Netflix в России

Компания Netflix планирует локализовать свою деятельность в России, где ее партнером станет Национальная Медиа Группа (НМГ), сообщает видеосервис. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:58

2020-09-02T13:58

2020-09-02T14:48

россия

netflix

национальная медиа группа

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен <em>—</em></strong> <strong>РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Netflix/" target="_blank" data-auto="true">Netflix</a> планирует локализовать свою деятельность в России, где ее партнером станет Национальная Медиа Группа (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_Media_Gruppa/" target="_blank" data-auto="true">НМГ</a>), сообщает видеосервис.Отмечается, что сейчас Netflix доступен по всему миру более чем на тридцати языках. Компания напоминает, что почти пять лет назад в России запустили англоязычную версию. В партнерстве с НМГ пользователи смогут пользоваться сервисом полностью на русском языке.Генеральный директор Национальной Медиа Группы Ольга Паскина заявила, что сделка, предусматривающая полную локализацию сервиса, является"частью реализации стратегии по "достижению лидерских позиций в цифровом и контентном сегментах в России".Netflix основана в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в 1997 году. Аудитория платного видеосервиса насчитывает порядка 130 миллионов пользователей в более чем 190 странах. Сейчас, помимо предоставления контента, Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телевизионные программы.

https://ria.ru/20200716/1574434293.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, netflix, национальная медиа группа , сша, в мире