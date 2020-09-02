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Новак: без сделки ОПЕК+ нефть сегодня стоила бы $10-20 за баррель

Цены на нефть без сделки ОПЕК+ сегодня составляли бы 10-20 долларов за баррель вместо 45 долларов, заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:05

2020-09-02T15:05

2020-09-02T15:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

опек

александр новак

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Цены на нефть без сделки <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a>+ сегодня составляли бы 10-20 долларов за баррель вместо 45 долларов, заявил министр энергетики России <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Novak" target="_blank">Александр Новак</a> на совещании с правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Текущее состояние нефтегазовой отрасли РФ: факторы и тренды""Когда мы говорим о неблагоприятных событиях, связанных с сокращением добычи в рамках ОПЕК, я бы по-другому несколько акценты расставлял. ... Сокращение добычи, и в регионах в том числе, идет не из-за сделки ОПЕК+, а из-за снижения мирового спроса в первую очередь. У нас бы по-любому сокращение было бы добычи, но оно было бы неуправляемым. Оно было бы еще хуже. И коллапс на сегодня мы наблюдали бы - цену не 45 долларов, а в районе 10-20 долларов", - сказал Новак.Он пояснил, что были два сценария развития ситуации: первый - хаотичное сокращение из-за падения спроса - министр напомнил, что даже хранилища были заполнены. Второй - скоординированное равномерное сокращение, и был выбран второй вариант.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, александр новак, экономика