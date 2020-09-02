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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200902/neft-1576633422.html
Новак: без сделки ОПЕК+ нефть сегодня стоила бы $10-20 за баррель
Цены на нефть без сделки ОПЕК+ сегодня составляли бы 10-20 долларов за баррель вместо 45 долларов, заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:05
2020-09-02T15:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
опек
александр новак
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Цены на нефть без сделки <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a>+ сегодня составляли бы 10-20 долларов за баррель вместо 45 долларов, заявил министр энергетики России <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Novak" target="_blank">Александр Новак</a> на совещании с правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Текущее состояние нефтегазовой отрасли РФ: факторы и тренды""Когда мы говорим о неблагоприятных событиях, связанных с сокращением добычи в рамках ОПЕК, я бы по-другому несколько акценты расставлял. ... Сокращение добычи, и в регионах в том числе, идет не из-за сделки ОПЕК+, а из-за снижения мирового спроса в первую очередь. У нас бы по-любому сокращение было бы добычи, но оно было бы неуправляемым. Оно было бы еще хуже. И коллапс на сегодня мы наблюдали бы - цену не 45 долларов, а в районе 10-20 долларов", - сказал Новак.Он пояснил, что были два сценария развития ситуации: первый - хаотичное сокращение из-за падения спроса - министр напомнил, что даже хранилища были заполнены. Второй - скоординированное равномерное сокращение, и был выбран второй вариант.
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цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, александр новак, экономика

Новак: без сделки ОПЕК+ нефть сегодня стоила бы $10-20 за баррель

15:05 02.09.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Цены на нефть без сделки ОПЕК+ сегодня составляли бы 10-20 долларов за баррель вместо 45 долларов, заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Текущее состояние нефтегазовой отрасли РФ: факторы и тренды"
"Когда мы говорим о неблагоприятных событиях, связанных с сокращением добычи в рамках ОПЕК, я бы по-другому несколько акценты расставлял. ... Сокращение добычи, и в регионах в том числе, идет не из-за сделки ОПЕК+, а из-за снижения мирового спроса в первую очередь. У нас бы по-любому сокращение было бы добычи, но оно было бы неуправляемым. Оно было бы еще хуже. И коллапс на сегодня мы наблюдали бы - цену не 45 долларов, а в районе 10-20 долларов", - сказал Новак.
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть - РИА Новости, 1920, 06.06.2020
6 июня, 10:28
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
Он пояснил, что были два сценария развития ситуации: первый - хаотичное сокращение из-за падения спроса - министр напомнил, что даже хранилища были заполнены. Второй - скоординированное равномерное сокращение, и был выбран второй вариант.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКАлександр НовакЭкономика
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