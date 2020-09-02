https://ria.ru/20200902/neft-1576632743.html

Bloomberg: у мировой нефтяной державы заканчиваются деньги

Кувейт, располагающий крупнейшими запасами нефти, оказался на мели из-за падения цен на этот ресурс, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:48

2020-09-02T14:48

2020-09-02T14:58

цены на нефть

опек

кувейт

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Kuwait/" target="_blank" data-auto="true">Кувейт</a>, располагающий крупнейшими запасами нефти, оказался на мели из-за падения цен на этот ресурс, сообщил <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-02/one-of-the-world-s-richest-petrostates-is-running-out-of-cash?srnd=premium-europe&sref=fgHqaWRV" target="_blank">Bloomberg</a>.В статье отмечается, что экспорт нефти и газа из ближневосточной монархии в этом году упадет почти до половины максимумов 2014 года. Правительство практически исчерпало свои ликвидные активы, что делает его неспособным покрыть дефицит бюджета. Ожидается, что он достигнет почти 46 миллиардов долларов.Кроме того, ситуация в Кувейте осложняется противостоянием между парламентом и правительством, премьер-министр которого назначается эмиром. Законодатели сорвали планы правительства по перераспределению государственных субсидий и выпуску госдолга.Клуб экспортеров нефти <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a> восстановил цены на углеводороды после исторического падения, но 40 долларов за баррель — все еще слишком низкий показатель. Пандемия коронавируса и переход на возобновляемые источники энергии грозят сделать энергоресурс дешевым.Кувейт все еще на 90 процентов полагается на доходы от нефти. На государство работает 80 процентов трудоспособных жителей страны, которые зарабатывают больше, чем их коллеги в частном секторе. Пособия на жилье, топливо и продукты питания могут достигать двух тысяч долларов в месяц для средней семьи. Зарплаты и субсидии составляют три четверти расходов государства, которое движется к седьмому подряд дефициту бюджета со времен падения цен на нефть в 2014 году.

https://ria.ru/20200729/1575064892.html

Эдуард Х Чего, беднее России ? Точно ? Позвоню другу скажу как там у них всё плохо :-) 101

yuri bakster всё началось с того,шо господа западные политики,решив поставить россию на колени,в 2014 году,взяли на понт кувейт,оаэ,саудитов,мексиканцев,шо бы те сбросили цены на углеводороды.....итог известен,мировой кризис вкупе с пандемией 90

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кувейт

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, опек, кувейт, экономика