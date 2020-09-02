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https://ria.ru/20200902/nasa-1576655184.html
НАСА провело испытание разгонного блока ракеты для полетов к Луне и Марсу
НАСА в среду провело успешное полномасштабное испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System), на которой планируется отправлять корабль... РИА Новости, 02.09.2020
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марс
космос - риа наука
наса
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank">НАСА </a>в среду провело успешное полномасштабное испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System), на которой планируется отправлять корабль Orion на Луну и <a href="https://ria.ru/location_Mars" target="_blank">Марс</a>.Трансляция испытания велась на <a href="https://www.nasa.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>НАСА.Двигатель укрепленного горизонтально на полигоне в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofUtah/" target="_blank" data-auto="true">Юта</a> разгонного блока проработал 120 секунд. Задачей испытания было проверить работу двигателя, качество использованных в ускорителе материалов, оценить потенциал для новых материалов и других доработок.Ракета будет оснащена двумя разгонными блоками, которые обеспечивают три четверти тяги для выхода на орбиту, где потом отделяются.SLS строится для запуска создаваемого нового американского космического корабля Orion для отправки астронавтов на Луну в 2024 году и последующих полетов в далекий космос, в том числе на Марс. В декабре 2019 года сообщалось, что НАСА завершило сборку центрального блока ракеты-носителя SLS.Ввод в эксплуатацию ракеты многократно откладывался. Первый пуск планировался на 2019 год, затем был перенесен на июнь 2020 года. В соответствии с этим графиком предполагалось, что первый запуск ракеты с миссией "Артемис-1" состоится в 2021 году.
https://ria.ru/20200810/1575580007.html
https://ria.ru/20200828/tramp-1576408008.html
5
марс
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марс, космос - риа наука, наса

НАСА провело испытание разгонного блока ракеты для полетов к Луне и Марсу

23:43 02.09.2020 (обновлено: 23:45 02.09.2020)
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© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийФотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС
Фотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. НАСА в среду провело успешное полномасштабное испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System), на которой планируется отправлять корабль Orion на Луну и Марс.
Трансляция испытания велась на сайте НАСА.
Луна - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 11:31
Рогозин объяснил, почему многие не верят в высадку американцев на Луну
Двигатель укрепленного горизонтально на полигоне в штате Юта разгонного блока проработал 120 секунд. Задачей испытания было проверить работу двигателя, качество использованных в ускорителе материалов, оценить потенциал для новых материалов и других доработок.
Ракета будет оснащена двумя разгонными блоками, которые обеспечивают три четверти тяги для выхода на орбиту, где потом отделяются.
SLS строится для запуска создаваемого нового американского космического корабля Orion для отправки астронавтов на Луну в 2024 году и последующих полетов в далекий космос, в том числе на Марс. В декабре 2019 года сообщалось, что НАСА завершило сборку центрального блока ракеты-носителя SLS.
Ввод в эксплуатацию ракеты многократно откладывался. Первый пуск планировался на 2019 год, затем был перенесен на июнь 2020 года. В соответствии с этим графиком предполагалось, что первый запуск ракеты с миссией "Артемис-1" состоится в 2021 году.
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