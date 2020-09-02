https://ria.ru/20200902/nalog-1576618697.html

В Госдуме оценили идею отменить имущественный налог для многодетных семей

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов одобрил идею отмены имущественного налога для многодетных семей. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:24

2020-09-02T11:24

2020-09-02T11:39

россия

ирина волынец

ярослав нилов

общество

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов <a href="https://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2" target="_blank">Ярослав Нилов</a> одобрил идею отмены имущественного налога для многодетных семей. Он отметил, что для реализации предложения требуются законодательные изменения, как внесение поправок в Налоговый кодекс, так и в Семейный кодекс. Ранее глава Национального родительского комитета <a href="https://ria.ru/person_Irina_Volynec/" target="_blank">Ирина Волынец</a> обратилась в правительство с предложением отменить налог на имущество для многодетных семей (трое и более детей) до достижения совершеннолетия самым младшим ребенком. В настоящее время многодетные могут рассчитывать на налоговый вычет: налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратных метров — для квартиры и 50 квадратных метров — для частного дома. Однако таких мер поддержки недостаточно, сумма налога для большой семьи может все равно оставаться существенной, подчеркнула Волынец. Имущественным налогом облагаются граждане, у которых есть в собственности квартиры, загородные дома и нежилые помещения. Сумма рассчитывается исходя из стоимости объекта недвижимости.

https://ria.ru/20200811/1575616593.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волынец, ярослав нилов, общество, экономика