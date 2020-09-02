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В Госдуме оценили идею отменить имущественный налог для многодетных семей
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов одобрил идею отмены имущественного налога для многодетных семей. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:24
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россия
ирина волынец
ярослав нилов
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов <a href="https://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2" target="_blank">Ярослав Нилов</a> одобрил идею отмены имущественного налога для многодетных семей. Он отметил, что для реализации предложения требуются законодательные изменения, как внесение поправок в Налоговый кодекс, так и в Семейный кодекс. Ранее глава Национального родительского комитета <a href="https://ria.ru/person_Irina_Volynec/" target="_blank">Ирина Волынец</a> обратилась в правительство с предложением отменить налог на имущество для многодетных семей (трое и более детей) до достижения совершеннолетия самым младшим ребенком. В настоящее время многодетные могут рассчитывать на налоговый вычет: налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратных метров — для квартиры и 50 квадратных метров — для частного дома. Однако таких мер поддержки недостаточно, сумма налога для большой семьи может все равно оставаться существенной, подчеркнула Волынец. Имущественным налогом облагаются граждане, у которых есть в собственности квартиры, загородные дома и нежилые помещения. Сумма рассчитывается исходя из стоимости объекта недвижимости.
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россия, ирина волынец, ярослав нилов, общество, экономика

В Госдуме оценили идею отменить имущественный налог для многодетных семей

11:24 02.09.2020 (обновлено: 11:39 02.09.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМонеты и конверты с логотипом ФНС РФ
Монеты и конверты с логотипом ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов одобрил идею отмены имущественного налога для многодетных семей.

"Я за любые дополнительные меры поддержки, особенно, когда эти меры направлены на укрепление института семьи, на поддержку многодетных семей. Это одновременно решается и демографический вопрос сразу же, и решаются вопросы качества жизни и продолжительности жизни", — рассказал депутат RT.

Он отметил, что для реализации предложения требуются законодательные изменения, как внесение поправок в Налоговый кодекс, так и в Семейный кодекс.
Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением отменить налог на имущество для многодетных семей (трое и более детей) до достижения совершеннолетия самым младшим ребенком.
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Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим
В настоящее время многодетные могут рассчитывать на налоговый вычет: налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратных метров — для квартиры и 50 квадратных метров — для частного дома. Однако таких мер поддержки недостаточно, сумма налога для большой семьи может все равно оставаться существенной, подчеркнула Волынец.
Имущественным налогом облагаются граждане, у которых есть в собственности квартиры, загородные дома и нежилые помещения. Сумма рассчитывается исходя из стоимости объекта недвижимости.
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РоссияИрина ВолынецЯрослав НиловОбществоЭкономика
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