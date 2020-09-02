https://ria.ru/20200902/mucheniki-1576646394.html

Более тысячи католиков Германии названы "святыми мучениками" времен войны

Католический мартиролог – список христианских мучеников, убитых во время Второй мировой войны в Германии, насчитывает больше 1 тысячи человек, в него... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T18:41

2020-09-02T18:41

2020-09-02T19:13

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

императорское православное палестинское общество

александр шморель

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/55577/19/555771943_0:123:614:468_1400x0_80_0_0_f8df64b93c5fa4ae03d186c56661b633.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Католический мартиролог – список христианских мучеников, убитых во время Второй мировой войны в Германии, насчитывает больше 1 тысячи человек, в него "символично" включены также несколько представителей протестантизма и православия, сообщил в среду генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве священник Кирилл Горбунов."Немецкий мартиролог Католической церкви насчитывает более 1 тысячи имен. Опыт этих мучеников, конечно, достоин того, чтобы вспоминать о них не только 9 мая и не только 2 сентября (дата окончания Второй мировой войны – ред.)", - сказал Горбунов в ходе круглого стола, посвященного памяти мучеников традиционных конфессий во времена нацизма.По его словам, в католический мартиролог Германии, помимо представителей католичества, также символически внесли и нескольких представителей других ветвей христианства: протестантов Эриха Бонхеффера, брата и сестру Ганса и Софию Шолль, а также православного Александра Шмореля. Шморель был одним из основателей немецкой студенческой группы сопротивления "Белая роза", действовавшей в Третьем рейхе. Несколько лет назад он также был канонизирован как местночтимый святой Берлинско-Германской епархией Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).В рамках круглого стола также прошла презентация книги лютеранского пастора Дитриха Бонхеффера "Сопротивление и покорность", выпущенной издательством Сретенской семинарии по инициативе Императорского православного палестинского общества (ИППО). Книга состоит из писем, написанных в годы заключения Бонхеффера в тюрьмах гестапо (1943-1945). Сам пастор был казнен в концлагере за несколько недель до капитуляции Германии.По словам участника презентации, старшего пастора Северо-Западного пропства (объединения) Евангелическо-лютеранской церкви Европейской России Михаэля Шварцкопфа, современные христиане Германии "выросли с этой книгой", которая представляет "опору, основу для нашей веры сегодня". "Все мы ее читали, потому что мы понимаем, что Бонхеффер из глубины веры сопротивляется нечеловеческому режиму, не теряя из вида, что главной всегда будет вера, не политика", - сказал Шварцкопф.А член ИППО Григорий Ивакин пояснил, что название книги "Сопротивление и покорность" означает, с одной стороны, "сопротивление греху", а с другой стороны – "покорность воли Божией", которая "и есть вызов этому греху"."Сегодня мы вспоминаем о наследии Дитриха Бонхеффера - что он нам дал, какое движение мысли… И ведь в центре всего этого – человек. И здесь очень важно понять то, как мы в этом постоянстве, в котором пребывает Бонхеффер, преодолеваем изменчивость времени. Сквозь призму тех биографий, произведений, которые он дает, сквозь эти судьбы людей мы восполняем то, что утрачиваем с каждым днем. Те вызовы, о которых сегодня многие говорят, - и терроризм, и экстремизм, и различные движения разного толка, - они размывают тот моральный остов, ту матрицу христианской жизни, о которой говорит Бонхеффер", - сказал Ивакин.Круглый стол прошел в рамках международной мемориальной акции "Реквием к 75-летию окончания Второй мировой войны".

https://ria.ru/20120203/555758354.html

https://ria.ru/20191211/1562258734.html

https://ria.ru/20200716/1574455698.html

https://ria.ru/20160928/1478036710.html

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, императорское православное палестинское общество, александр шморель, германия