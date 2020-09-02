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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200902/mucheniki-1576646394.html
Более тысячи католиков Германии названы "святыми мучениками" времен войны
Католический мартиролог – список христианских мучеников, убитых во время Второй мировой войны в Германии, насчитывает больше 1 тысячи человек, в него... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T18:41
2020-09-02T19:13
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
императорское православное палестинское общество
александр шморель
германия
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Католический мартиролог – список христианских мучеников, убитых во время Второй мировой войны в Германии, насчитывает больше 1 тысячи человек, в него "символично" включены также несколько представителей протестантизма и православия, сообщил в среду генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве священник Кирилл Горбунов."Немецкий мартиролог Католической церкви насчитывает более 1 тысячи имен. Опыт этих мучеников, конечно, достоин того, чтобы вспоминать о них не только 9 мая и не только 2 сентября (дата окончания Второй мировой войны – ред.)", - сказал Горбунов в ходе круглого стола, посвященного памяти мучеников традиционных конфессий во времена нацизма.По его словам, в католический мартиролог Германии, помимо представителей католичества, также символически внесли и нескольких представителей других ветвей христианства: протестантов Эриха Бонхеффера, брата и сестру Ганса и Софию Шолль, а также православного Александра Шмореля. Шморель был одним из основателей немецкой студенческой группы сопротивления "Белая роза", действовавшей в Третьем рейхе. Несколько лет назад он также был канонизирован как местночтимый святой Берлинско-Германской епархией Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).В рамках круглого стола также прошла презентация книги лютеранского пастора Дитриха Бонхеффера "Сопротивление и покорность", выпущенной издательством Сретенской семинарии по инициативе Императорского православного палестинского общества (ИППО). Книга состоит из писем, написанных в годы заключения Бонхеффера в тюрьмах гестапо (1943-1945). Сам пастор был казнен в концлагере за несколько недель до капитуляции Германии.По словам участника презентации, старшего пастора Северо-Западного пропства (объединения) Евангелическо-лютеранской церкви Европейской России Михаэля Шварцкопфа, современные христиане Германии "выросли с этой книгой", которая представляет "опору, основу для нашей веры сегодня". "Все мы ее читали, потому что мы понимаем, что Бонхеффер из глубины веры сопротивляется нечеловеческому режиму, не теряя из вида, что главной всегда будет вера, не политика", - сказал Шварцкопф.А член ИППО Григорий Ивакин пояснил, что название книги "Сопротивление и покорность" означает, с одной стороны, "сопротивление греху", а с другой стороны – "покорность воли Божией", которая "и есть вызов этому греху"."Сегодня мы вспоминаем о наследии Дитриха Бонхеффера - что он нам дал, какое движение мысли… И ведь в центре всего этого – человек. И здесь очень важно понять то, как мы в этом постоянстве, в котором пребывает Бонхеффер, преодолеваем изменчивость времени. Сквозь призму тех биографий, произведений, которые он дает, сквозь эти судьбы людей мы восполняем то, что утрачиваем с каждым днем. Те вызовы, о которых сегодня многие говорят, - и терроризм, и экстремизм, и различные движения разного толка, - они размывают тот моральный остов, ту матрицу христианской жизни, о которой говорит Бонхеффер", - сказал Ивакин.Круглый стол прошел в рамках международной мемориальной акции "Реквием к 75-летию окончания Второй мировой войны".
https://ria.ru/20120203/555758354.html
https://ria.ru/20191211/1562258734.html
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новости - религия и мировоззрение, императорское православное палестинское общество, александр шморель, германия

Более тысячи католиков Германии названы "святыми мучениками" времен войны

18:41 02.09.2020 (обновлено: 19:13 02.09.2020)
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© Фото : Фонд "Евразия"Оренбуржца-антифашиста Александра Шмореля канонизируют в Германии
Оренбуржца-антифашиста Александра Шмореля канонизируют в Германии - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : Фонд "Евразия"
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Католический мартиролог – список христианских мучеников, убитых во время Второй мировой войны в Германии, насчитывает больше 1 тысячи человек, в него "символично" включены также несколько представителей протестантизма и православия, сообщил в среду генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
"Немецкий мартиролог Католической церкви насчитывает более 1 тысячи имен. Опыт этих мучеников, конечно, достоин того, чтобы вспоминать о них не только 9 мая и не только 2 сентября (дата окончания Второй мировой войны – ред.)", - сказал Горбунов в ходе круглого стола, посвященного памяти мучеников традиционных конфессий во времена нацизма.
Оренбуржца-антифашиста Александра Шмореля канонизируют в Германии - РИА Новости, 1920, 03.02.2012
3 февраля 2012, 18:05Религия и мировоззрение
Оренбуржца-антифашиста Александра Шмореля канонизируют в ГерманииРусская православная церковь за рубежом 4-5 февраля канонизирует в Мюнхене уроженца Оренбурга Александра Шмореля, казненного в 1943 году за организацию антифашистской студенческой группы "Белая роза", сообщил руководитель оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов.
По его словам, в католический мартиролог Германии, помимо представителей католичества, также символически внесли и нескольких представителей других ветвей христианства: протестантов Эриха Бонхеффера, брата и сестру Ганса и Софию Шолль, а также православного Александра Шмореля. Шморель был одним из основателей немецкой студенческой группы сопротивления "Белая роза", действовавшей в Третьем рейхе. Несколько лет назад он также был канонизирован как местночтимый святой Берлинско-Германской епархией Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).
"Эти люди стали как бы живым Евангелием, которое мы предлагаем верующим наших церквей, которым делимся с обществом, показывая эту реальную ситуацию верующего человека перед лицом неправды, насилия. Думаю, эта память - самое драгоценное из того, что мы храним", - отметил католический священник.
В рамках круглого стола также прошла презентация книги лютеранского пастора Дитриха Бонхеффера "Сопротивление и покорность", выпущенной издательством Сретенской семинарии по инициативе Императорского православного палестинского общества (ИППО). Книга состоит из писем, написанных в годы заключения Бонхеффера в тюрьмах гестапо (1943-1945). Сам пастор был казнен в концлагере за несколько недель до капитуляции Германии.
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По словам участника презентации, старшего пастора Северо-Западного пропства (объединения) Евангелическо-лютеранской церкви Европейской России Михаэля Шварцкопфа, современные христиане Германии "выросли с этой книгой", которая представляет "опору, основу для нашей веры сегодня". "Все мы ее читали, потому что мы понимаем, что Бонхеффер из глубины веры сопротивляется нечеловеческому режиму, не теряя из вида, что главной всегда будет вера, не политика", - сказал Шварцкопф.
А член ИППО Григорий Ивакин пояснил, что название книги "Сопротивление и покорность" означает, с одной стороны, "сопротивление греху", а с другой стороны – "покорность воли Божией", которая "и есть вызов этому греху".
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"Сегодня мы вспоминаем о наследии Дитриха Бонхеффера - что он нам дал, какое движение мысли… И ведь в центре всего этого – человек. И здесь очень важно понять то, как мы в этом постоянстве, в котором пребывает Бонхеффер, преодолеваем изменчивость времени. Сквозь призму тех биографий, произведений, которые он дает, сквозь эти судьбы людей мы восполняем то, что утрачиваем с каждым днем. Те вызовы, о которых сегодня многие говорят, - и терроризм, и экстремизм, и различные движения разного толка, - они размывают тот моральный остов, ту матрицу христианской жизни, о которой говорит Бонхеффер", - сказал Ивакин.
Круглый стол прошел в рамках международной мемориальной акции "Реквием к 75-летию окончания Второй мировой войны".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИмператорское православное палестинское обществоАлександр ШморельГермания
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