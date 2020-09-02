В Югре отремонтируют мост, признанный аварийным 16 лет назад
11:00 02.09.2020 (обновлено: 14:04 02.09.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сургутского районаМост через ручей Перевесный в Ханты-Мансийском автономном округе
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 сен - РИА Новости. Мост через ручей Перевесный в Ханты-Мансийском автономном округе, признанный аварийным 16 лет назад, отремонтируют до конца года, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сургутского района.
Мост через ручей в городском поселении Белый Яр признали аварийным в 2004 году, а спустя 13 лет перекрыли. Как пояснили в райадминистрации, чтобы попасть из одной части населенного пункта в другую, пешеходам и автомобилистам приходится делать большой круг. Проблему решат уже к концу этого года.
"Технические характеристики моста останутся неизменными, это не реконструкция, а капитальный ремонт. Работа эксклюзивная, мы нашли подрядчика, который имеет необходимую технику, опыт подобной работы. По контракту, срок завершения 30 декабря", - приводит пресс-служба слова главы района Андрея Трубецкого.
Он также отметил, что несколько лет существовал огромный риск обрушения моста, однако удалось провести большую подготовительную работу, чтобы объект после ремонта прослужил много лет.
В муниципалитете уточнили, что в рамках капремонта предполагается замена шарнирных подвижных элементов, восстановление балок, тротуаров, наружной части моста, а также монтаж освещения. Подрядчик уже приступил к работе.