https://ria.ru/20200902/most-1576617063.html

В Югре отремонтируют мост, признанный аварийным 16 лет назад

Мост через ручей Перевесный в Ханты-Мансийском автономном округе, признанный аварийным 16 лет назад, отремонтируют до конца года, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:00

2020-09-02T11:00

2020-09-02T14:04

ханты-мансийский автономный округ

новости - недвижимость

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

общество

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 сен - РИА Новости.</strong> Мост через ручей Перевесный в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a>, признанный аварийным 16 лет назад, отремонтируют до конца года, сообщили журналистам в пресс-службе администрации <a href="http://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сургутского района</a>.Мост через ручей в городском поселении Белый Яр признали аварийным в 2004 году, а спустя 13 лет перекрыли. Как пояснили в райадминистрации, чтобы попасть из одной части населенного пункта в другую, пешеходам и автомобилистам приходится делать большой круг. Проблему решат уже к концу этого года.Он также отметил, что несколько лет существовал огромный риск обрушения моста, однако удалось провести большую подготовительную работу, чтобы объект после ремонта прослужил много лет.В муниципалитете уточнили, что в рамках капремонта предполагается замена шарнирных подвижных элементов, восстановление балок, тротуаров, наружной части моста, а также монтаж освещения. Подрядчик уже приступил к работе.

https://ria.ru/20200804/1575355984.html

https://ria.ru/20200715/1574390180.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - недвижимость, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество