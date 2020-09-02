Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200902/most-1576617063.html
В Югре отремонтируют мост, признанный аварийным 16 лет назад
Мост через ручей Перевесный в Ханты-Мансийском автономном округе, признанный аварийным 16 лет назад, отремонтируют до конца года, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:00
2020-09-02T14:04
ханты-мансийский автономный округ
новости - недвижимость
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576629177_0:107:1280:827_1400x0_80_0_0_382681354f6184be4c1e314f03d8ec23.jpg
<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 сен - РИА Новости.</strong> Мост через ручей Перевесный в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a>, признанный аварийным 16 лет назад, отремонтируют до конца года, сообщили журналистам в пресс-службе администрации <a href="http://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сургутского района</a>.Мост через ручей в городском поселении Белый Яр признали аварийным в 2004 году, а спустя 13 лет перекрыли. Как пояснили в райадминистрации, чтобы попасть из одной части населенного пункта в другую, пешеходам и автомобилистам приходится делать большой круг. Проблему решат уже к концу этого года.Он также отметил, что несколько лет существовал огромный риск обрушения моста, однако удалось провести большую подготовительную работу, чтобы объект после ремонта прослужил много лет.В муниципалитете уточнили, что в рамках капремонта предполагается замена шарнирных подвижных элементов, восстановление балок, тротуаров, наружной части моста, а также монтаж освещения. Подрядчик уже приступил к работе.
https://ria.ru/20200804/1575355984.html
https://ria.ru/20200715/1574390180.html
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576629177_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_5702c438cb1a71a7062d96deed0a3066.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - недвижимость, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество

В Югре отремонтируют мост, признанный аварийным 16 лет назад

11:00 02.09.2020 (обновлено: 14:04 02.09.2020)
22
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сургутского районаМост через ручей Перевесный в Ханты-Мансийском автономном округе
Мост через ручей Перевесный в Ханты-Мансийском автономном округе - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 сен - РИА Новости. Мост через ручей Перевесный в Ханты-Мансийском автономном округе, признанный аварийным 16 лет назад, отремонтируют до конца года, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сургутского района.
Мост через ручей в городском поселении Белый Яр признали аварийным в 2004 году, а спустя 13 лет перекрыли. Как пояснили в райадминистрации, чтобы попасть из одной части населенного пункта в другую, пешеходам и автомобилистам приходится делать большой круг. Проблему решат уже к концу этого года.
Рекультивированный объект накопленного вреда в поселке Федоровском Сургутского района ХМАО - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 15:27Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре рекультивировали гигантскую свалку с 30-летней историей
"Технические характеристики моста останутся неизменными, это не реконструкция, а капитальный ремонт. Работа эксклюзивная, мы нашли подрядчика, который имеет необходимую технику, опыт подобной работы. По контракту, срок завершения 30 декабря", - приводит пресс-служба слова главы района Андрея Трубецкого.
Он также отметил, что несколько лет существовал огромный риск обрушения моста, однако удалось провести большую подготовительную работу, чтобы объект после ремонта прослужил много лет.
В муниципалитете уточнили, что в рамках капремонта предполагается замена шарнирных подвижных элементов, восстановление балок, тротуаров, наружной части моста, а также монтаж освещения. Подрядчик уже приступил к работе.
Канализационные очистные сооружения в Сургутском районе - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля, 15:16Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре запустили очистную станцию, использующую технологии "Сколково"
100000
Обсудить 0
Ханты-Мансийский Автономный ОкругНовости - НедвижимостьХанты-Мансийский автономный округСургутский районОбщество
Рекомендуем
Молодой человек за компьютером
Начался прием заявок от НКО на конкурс Фонда президентских грантов
Актер Валентин Гафт
Путин поздравил Валентина Гафта с 85-летием
Школьные рюкзаки
В Роспотребнадзоре рассказали, как организовать рабочее место школьника
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
На форуме "Территория смыслов" выдали гранты на сумму более 53 млн рублей
Вид на Ялту
В Крыму создали штаб по водоснабжению полуострова
Дмитрий Медведев
Медведев призвал заниматься воссозданием генеалогии
Пустой учебный класс
В Ивановском селе первого сентября открыли новое здание школы
Девушка в защитной маске идет по улице
Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
Будильник
Попова посоветовала школьникам спать по восемь часов
Врачи городской клинической больницы
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Участок федеральной трассы Р257 Енисей в окрестностях Красноярска
Названы главные причины гибели сибирских лесов
Металлурги следят за процессом загрузки металлического лома в печь
РБК: Россия пожаловалась на Казахстан из-за нового запрета
Производство антисептических средств
Россия экспортировала антикоронавирусных товаров на 2,5 миллиарда рублей
Город Краснодар
На Кубани создан новый генплан столицы региона
Работник коммунальной службы
Все дома и значимые соцобъекты в Москве готовы к отопительному сезону
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния