https://ria.ru/20200902/moskva-1576622793.html

В Москве мужчина получил пожизненный срок за убийства бизнесменов

Суд в Москве приговорил к пожизненному сроку заключения мужчину, признанного виновным в убийствах трех человек, совершенных более 10 лет назад, сообщает... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:26

2020-09-02T12:26

2020-09-02T12:26

московский городской суд

москва

солнечногорский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> приговорил к пожизненному сроку заключения мужчину, признанного виновным в убийствах трех человек, совершенных более 10 лет назад, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Сегодня <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Московский городской суд</a> на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Карачаево-Черкесской республики Василия Буханкова. Он осужден за совершение преступлений… убийство двух и более лиц, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.По версии следствия, в июле 2007 года в Зеленограде Буханков застрелил 43-летнего предпринимателя и его 34-летнего охранника по указанию одной из преступных группировок. В январе 2008 года он же расстрелял из автомата автомобиль владельца автомойки на территории <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Солнечногорского района</a>. За рулем автомобиля находился 22-летний менеджер, который погиб на месте."С учетом позиции государственных обвинителей прокуратуры Москвы суд приговорил Буханкова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также судом удовлетворен иск потерпевшего на общую сумму 5 миллионов рублей", - отмечают в прокуратуре.

https://ria.ru/20200721/1574632964.html

москва

солнечногорский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский городской суд, москва, солнечногорский район, происшествия