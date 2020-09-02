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В Москве мужчина получил пожизненный срок за убийства бизнесменов
Суд в Москве приговорил к пожизненному сроку заключения мужчину, признанного виновным в убийствах трех человек, совершенных более 10 лет назад, сообщает... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:26
2020-09-02T12:26
московский городской суд
москва
солнечногорский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> приговорил к пожизненному сроку заключения мужчину, признанного виновным в убийствах трех человек, совершенных более 10 лет назад, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Сегодня <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Московский городской суд</a> на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Карачаево-Черкесской республики Василия Буханкова. Он осужден за совершение преступлений… убийство двух и более лиц, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.По версии следствия, в июле 2007 года в Зеленограде Буханков застрелил 43-летнего предпринимателя и его 34-летнего охранника по указанию одной из преступных группировок. В январе 2008 года он же расстрелял из автомата автомобиль владельца автомойки на территории <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Солнечногорского района</a>. За рулем автомобиля находился 22-летний менеджер, который погиб на месте."С учетом позиции государственных обвинителей прокуратуры Москвы суд приговорил Буханкова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также судом удовлетворен иск потерпевшего на общую сумму 5 миллионов рублей", - отмечают в прокуратуре.
https://ria.ru/20200721/1574632964.html
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московский городской суд, москва, солнечногорский район, происшествия

В Москве мужчина получил пожизненный срок за убийства бизнесменов

12:26 02.09.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к пожизненному сроку заключения мужчину, признанного виновным в убийствах трех человек, совершенных более 10 лет назад, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Сегодня Московский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Карачаево-Черкесской республики Василия Буханкова. Он осужден за совершение преступлений… убийство двух и более лиц, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в июле 2007 года в Зеленограде Буханков застрелил 43-летнего предпринимателя и его 34-летнего охранника по указанию одной из преступных группировок. В январе 2008 года он же расстрелял из автомата автомобиль владельца автомойки на территории Солнечногорского района. За рулем автомобиля находился 22-летний менеджер, который погиб на месте.
"С учетом позиции государственных обвинителей прокуратуры Москвы суд приговорил Буханкова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также судом удовлетворен иск потерпевшего на общую сумму 5 миллионов рублей", - отмечают в прокуратуре.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 10:56
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Московский городской судМоскваСолнечногорский районПроисшествия
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