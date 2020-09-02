https://ria.ru/20200902/moskva-1576615347.html

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города, жители столицы в свою очередь могут поздравить своих близких и друзей с помощью открытки в... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:25

2020-09-02T10:25

2020-09-02T10:25

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> поздравил москвичей с Днем города, жители столицы в свою очередь могут поздравить своих близких и друзей с помощью открытки в социальных сетях.Празднование Дня города пройдет традиционно в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. В текущем году чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут. Основные праздничные события пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.Собянин добавил, что пандемия нарушила привычный ритм жизни.Мэр также выразил уверенность, что все плохое пройдет и забудется и Москва вновь будет развиваться и процветать.Собянин добавил, что поздравить с Днем города друзей, знакомых или всех москвичей сразу можно прямо сейчас, отправив открытку с помощью социальных сетей. Все открытки будут опубликованы на сайте мэра.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/raspoznavanie-litsa-1576614744.html

https://realty.ria.ru/20200901/metro-1576572328.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество