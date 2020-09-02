https://ria.ru/20200902/moskva-1576615347.html
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города, жители столицы в свою очередь могут поздравить своих близких и друзей с помощью открытки в... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:25
2020-09-02T10:25
2020-09-02T10:25
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> поздравил москвичей с Днем города, жители столицы в свою очередь могут поздравить своих близких и друзей с помощью открытки в социальных сетях.Празднование Дня города пройдет традиционно в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. В текущем году чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут. Основные праздничные события пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.Собянин добавил, что пандемия нарушила привычный ритм жизни.Мэр также выразил уверенность, что все плохое пройдет и забудется и Москва вновь будет развиваться и процветать.Собянин добавил, что поздравить с Днем города друзей, знакомых или всех москвичей сразу можно прямо сейчас, отправив открытку с помощью социальных сетей. Все открытки будут опубликованы на сайте мэра.
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/raspoznavanie-litsa-1576614744.html
https://realty.ria.ru/20200901/metro-1576572328.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
поздравил москвичей с Днем города, жители столицы в свою очередь могут поздравить своих близких и друзей с помощью открытки в социальных сетях.
Празднование Дня города пройдет традиционно в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. В текущем году чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут. Основные праздничные события пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.
"Сердечно поздравляю Вас с Днем города. Нашей любимой столице исполнилось 873 года. На своем веку она многое повидала, но нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы", - написал мэр в своём блоге.
Собянин добавил, что пандемия нарушила привычный ритм жизни.
"Как и в других городах мира, мы волнуемся за жизнь и здоровье близких, сталкиваемся с такими новыми явлениями, как самоизоляция, социальная дистанция и масочный режим. Но в то же время, в эти дни мы как-то по-особенному ощущаем наше единство. Вновь открываем для себя соучастие и доброту москвичей. И, конечно, чувствуем, как много значат для нас родные и друзья", - отметил Собянин.
Мэр также выразил уверенность, что все плохое пройдет и забудется и Москва вновь будет развиваться и процветать.
Собянин добавил, что поздравить с Днем города друзей, знакомых или всех москвичей сразу можно прямо сейчас, отправив открытку с помощью социальных сетей. Все открытки будут опубликованы на сайте мэра.
"Впереди – много важных дел и приятных забот. От всей души желаю Вам и вашим близким крепкого здоровья, добра и успехов! С Днем рождения, любимая Москва", - заключил Собянин.