https://ria.ru/20200902/mishustin-1576606497.html

Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 миллиарда рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщается... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T00:53

2020-09-02T00:53

2020-09-02T00:53

россия

михаил мишустин

владимир путин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575780414_0:1264:2048:2416_1400x0_80_0_0_f90a1e9cba0d55be0c97fedac91b124b.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о выделении более 34,3 миллиарда рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина.Ранее сообщалось, что Минтруд готовил проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет, так как среднедушевой доход не всех семей вырос до уровня прожиточного минимума после выдачи пособия в прежнем размере."Более 34,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с 1 января. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тысяч рублей. Правительству было поручено до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам – принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.В ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.

https://ria.ru/20200902/dopvyplaty-1576606356.html

https://ria.ru/20200901/mishustin-1576592805.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, владимир путин, москва, общество