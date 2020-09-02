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https://ria.ru/20200902/mishustin-1576606497.html
Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 миллиарда рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщается... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T00:53
2020-09-02T00:53
россия
михаил мишустин
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о выделении более 34,3 миллиарда рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина.Ранее сообщалось, что Минтруд готовил проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет, так как среднедушевой доход не всех семей вырос до уровня прожиточного минимума после выдачи пособия в прежнем размере."Более 34,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с 1 января. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тысяч рублей. Правительству было поручено до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам – принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.В ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.
https://ria.ru/20200902/dopvyplaty-1576606356.html
https://ria.ru/20200901/mishustin-1576592805.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, москва, общество

Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет

00:53 02.09.2020
420
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока. - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 миллиарда рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что Минтруд готовил проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет, так как среднедушевой доход не всех семей вырос до уровня прожиточного минимума после выдачи пособия в прежнем размере.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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"Более 34,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента РФ Владимира Путина с 1 января. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.
Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тысяч рублей. Правительству было поручено до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам – принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.
В ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 17:18
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