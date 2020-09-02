https://ria.ru/20200902/minsk-1576633319.html

В Минске более ста женщин выстроились в цепь солидарности

Свыше ста жительниц Минска приняли участие в мирной акции, которая проходит в среду днем у стелы "Минск - город-герой" в центре белорусской столицы, передает... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:03

2020-09-02T15:03

2020-09-02T15:03

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 2 сен - РИА Новости.</strong> Свыше ста жительниц <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> приняли участие в мирной акции, которая проходит в среду днем у стелы "Минск - город-герой" в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По состоянию на 14.30 (совпадает с мск) в акции в этом известном месте приняли участие не менее 110 женщин, которые выстроились в цепь солидарности. Некоторые из которых пришли сюда со своими детьми. Большинство из них держали в руках плакаты, на которых фигурировали протестные лозунги.Стела находится на пересечении нескольких крупных транспортных артерий, и проезжающие мимо машины и мотоциклы одобрительно гудят в знак согласия с участницами акции.На месте присутствуют несколько сотрудников милиции, которые через громкоговоритель призывают собравшихся разойтись. Они также указывают на несанкционированный характер проводимой акции и напоминают о возможной ответственности за нарушение закона.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576626243.html

ralf4002 Женщины с детьми НА ПРОТЕСТАХ - это ненормальные, которых нужно лишать родительских прав. А уж потом разбираться, неработающие ли они бездельники, агенты запада или кто еще. 39

Егор Воронин Сейчас нас объяснят, что женщины с детьми - это неработающие бездельники, а то и вовсе агенты запада. 30

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минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, в мире