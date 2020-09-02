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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/minsk-1576633319.html
В Минске более ста женщин выстроились в цепь солидарности
Свыше ста жительниц Минска приняли участие в мирной акции, которая проходит в среду днем у стелы "Минск - город-герой" в центре белорусской столицы, передает... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:03
2020-09-02T15:03
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 2 сен - РИА Новости.</strong> Свыше ста жительниц <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> приняли участие в мирной акции, которая проходит в среду днем у стелы "Минск - город-герой" в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По состоянию на 14.30 (совпадает с мск) в акции в этом известном месте приняли участие не менее 110 женщин, которые выстроились в цепь солидарности. Некоторые из которых пришли сюда со своими детьми. Большинство из них держали в руках плакаты, на которых фигурировали протестные лозунги.Стела находится на пересечении нескольких крупных транспортных артерий, и проезжающие мимо машины и мотоциклы одобрительно гудят в знак согласия с участницами акции.На месте присутствуют несколько сотрудников милиции, которые через громкоговоритель призывают собравшихся разойтись. Они также указывают на несанкционированный характер проводимой акции и напоминают о возможной ответственности за нарушение закона.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576626243.html
Женщины с детьми НА ПРОТЕСТАХ - это ненормальные, которых нужно лишать родительских прав. А уж потом разбираться, неработающие ли они бездельники, агенты запада или кто еще.
39
Сейчас нас объяснят, что женщины с детьми - это неработающие бездельники, а то и вовсе агенты запада.
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минск
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, в мире

В Минске более ста женщин выстроились в цепь солидарности

15:03 02.09.2020
5340
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Свыше ста жительниц Минска приняли участие в мирной акции, которая проходит в среду днем у стелы "Минск - город-герой" в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По состоянию на 14.30 (совпадает с мск) в акции в этом известном месте приняли участие не менее 110 женщин, которые выстроились в цепь солидарности. Некоторые из которых пришли сюда со своими детьми. Большинство из них держали в руках плакаты, на которых фигурировали протестные лозунги.
Стела находится на пересечении нескольких крупных транспортных артерий, и проезжающие мимо машины и мотоциклы одобрительно гудят в знак согласия с участницами акции.
На месте присутствуют несколько сотрудников милиции, которые через громкоговоритель призывают собравшихся разойтись. Они также указывают на несанкционированный характер проводимой акции и напоминают о возможной ответственности за нарушение закона.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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191012869
Обсудить 10
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
Популярные комментарии
Женщины с детьми НА ПРОТЕСТАХ - это ненормальные, которых нужно лишать родительских прав. А уж потом разбираться, неработающие ли они бездельники, агенты запада или кто еще.
2 сентября, 15:17
rralf4002
3400005
Сейчас нас объяснят, что женщины с детьми - это неработающие бездельники, а то и вовсе агенты запада.
2 сентября, 15:06
ЕВЕгор Воронин
7000023
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