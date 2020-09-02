В Минске более ста женщин выстроились в цепь солидарности
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
МИНСК, 2 сен - РИА Новости. Свыше ста жительниц Минска приняли участие в мирной акции, которая проходит в среду днем у стелы "Минск - город-герой" в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По состоянию на 14.30 (совпадает с мск) в акции в этом известном месте приняли участие не менее 110 женщин, которые выстроились в цепь солидарности. Некоторые из которых пришли сюда со своими детьми. Большинство из них держали в руках плакаты, на которых фигурировали протестные лозунги.
Стела находится на пересечении нескольких крупных транспортных артерий, и проезжающие мимо машины и мотоциклы одобрительно гудят в знак согласия с участницами акции.
На месте присутствуют несколько сотрудников милиции, которые через громкоговоритель призывают собравшихся разойтись. Они также указывают на несанкционированный характер проводимой акции и напоминают о возможной ответственности за нарушение закона.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.