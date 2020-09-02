https://ria.ru/20200902/medvedev-1576620793.html
Медведев призвал не допустить цифрового тоталитаризма и диктатуры
Нельзя допустить возникновения цифрового тоталитаризма или цифровой диктатуры, информация должна использоваться во благо, а не для гонений или преследования,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:56
2020-09-02T11:56
2020-09-02T11:56
дмитрий медведев
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Нельзя допустить возникновения цифрового тоталитаризма или цифровой диктатуры, информация должна использоваться во благо, а не для гонений или преследования, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Цифровая среда - это не только наше будущее, это наше настоящее. Но как и всякая среда, эта среда должна развиваться по определенным законам - и не только юридическим, но и нравственным, законам морали... Мы ни в коем случае не должны допустить так называемого цифрового тоталитаризма или диктатуры цифровой", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".По его словам, одной из задач государства является защита цифровой среды, так как вопрос становления цифровой культуры является одним из основных в мире, и надо сделать так, чтобы она служила во благо, а "не превращалась в оружие преследования, гонений"."Мне кажется, вопрос становления цифровой культуры и в нашей стране, и на планете является одним из основных - для того, чтобы мы не растеряли все те достижения цифровой цивилизации, которые мы создаем, но с другой стороны защитили всех нас от возможных злоупотреблений. Это большая и сложная государственная задача. Это очень серьезная задача для всех, кто этим занимается", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20200811/1575656075.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Нельзя допустить возникновения цифрового тоталитаризма или цифровой диктатуры, информация должна использоваться во благо, а не для гонений или преследования, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
.
"Цифровая среда - это не только наше будущее, это наше настоящее. Но как и всякая среда, эта среда должна развиваться по определенным законам - и не только юридическим, но и нравственным, законам морали... Мы ни в коем случае не должны допустить так называемого цифрового тоталитаризма или диктатуры цифровой", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".
По его словам, одной из задач государства является защита цифровой среды, так как вопрос становления цифровой культуры является одним из основных в мире, и надо сделать так, чтобы она служила во благо, а "не превращалась в оружие преследования, гонений".
"Мне кажется, вопрос становления цифровой культуры и в нашей стране, и на планете является одним из основных - для того, чтобы мы не растеряли все те достижения цифровой цивилизации, которые мы создаем, но с другой стороны защитили всех нас от возможных злоупотреблений. Это большая и сложная государственная задача. Это очень серьезная задача для всех, кто этим занимается", - сказал Медведев.