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Медведев назвал плюсы самоизоляции
Самоизоляция в связи с пандемией коронавируса имела как плюсы, так и минусы, среди положительных моментов для многих людей оказалась возможность пообщаться с... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:55
2020-09-02T11:55
дмитрий медведев
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Самоизоляция в связи с пандемией коронавируса имела как плюсы, так и минусы, среди положительных моментов для многих людей оказалась возможность пообщаться с близкими, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Медведев рассказал, что сам в этот период тоже в большей степени работал "на удаленке", в значительной степени это была видеоконференцсвязь, были видеосовещания, хотя и личные встречи тоже были. "Но тем не менее какое-то время у меня было, и я могу вам сказать прямо, что мне было интересно посмотреть, какое отражение этот период нашел в кинематографе, ну, естественно, самый быстрый кинематограф – это сериальный, большой фильм не снять", - отметил он.В качестве примера, он привел ситуацию, "когда человек вынужден, с одной стороны, работать дома, а с другой стороны, воспитывать детей, готовить еду", "и это такая совершенно новая для нас ситуация, которую было интересно посмотреть в таком кинематографическом исполнении".
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дмитрий медведев, общество

Медведев назвал плюсы самоизоляции

11:55 02.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Самоизоляция в связи с пандемией коронавируса имела как плюсы, так и минусы, среди положительных моментов для многих людей оказалась возможность пообщаться с близкими, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Пандемия, помимо огромного количества проблем и драматических событий, имела и некоторые другие эффекты, в частности, практически все население нашей страны и абсолютного большинства других стран в тот или иной период находилась в состоянии изоляции – это и минусы, и некоторые плюсы, в том числе, возможность пообщаться с близкими. Я считаю, что для семьи – это вообще-то было неплохо, хотя могли быть разные сюжеты – это тоже правда", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020".
Медведев рассказал, что сам в этот период тоже в большей степени работал "на удаленке", в значительной степени это была видеоконференцсвязь, были видеосовещания, хотя и личные встречи тоже были. "Но тем не менее какое-то время у меня было, и я могу вам сказать прямо, что мне было интересно посмотреть, какое отражение этот период нашел в кинематографе, ну, естественно, самый быстрый кинематограф – это сериальный, большой фильм не снять", - отметил он.
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"Вот я посмотрел не весь, конечно, и не целиком набор сериалов, которые были связаны с жизнью дома и работой в удаленном режиме. Таких несколько штук было выпущено, уверен, вы тоже что-то смотрели. Я сейчас не буду давать характеристики, некоторые, на мой взгляд, из этих сериалов очень плохие, а некоторые весьма смешные, но, что характерно, многие ситуации, которые там обыгрывались, они действительно в жизни имели место, и это, я думаю, еще будет предметом кинематографического исследования в ближайшие годы", - предположил зампред Совбеза РФ.
В качестве примера, он привел ситуацию, "когда человек вынужден, с одной стороны, работать дома, а с другой стороны, воспитывать детей, готовить еду", "и это такая совершенно новая для нас ситуация, которую было интересно посмотреть в таком кинематографическом исполнении".
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