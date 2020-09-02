https://ria.ru/20200902/medvedev-1576620704.html

Медведев назвал плюсы самоизоляции

Самоизоляция в связи с пандемией коронавируса имела как плюсы, так и минусы, среди положительных моментов для многих людей оказалась возможность пообщаться с... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:55

2020-09-02T11:55

2020-09-02T11:55

дмитрий медведев

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Самоизоляция в связи с пандемией коронавируса имела как плюсы, так и минусы, среди положительных моментов для многих людей оказалась возможность пообщаться с близкими, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Медведев рассказал, что сам в этот период тоже в большей степени работал "на удаленке", в значительной степени это была видеоконференцсвязь, были видеосовещания, хотя и личные встречи тоже были. "Но тем не менее какое-то время у меня было, и я могу вам сказать прямо, что мне было интересно посмотреть, какое отражение этот период нашел в кинематографе, ну, естественно, самый быстрый кинематограф – это сериальный, большой фильм не снять", - отметил он.В качестве примера, он привел ситуацию, "когда человек вынужден, с одной стороны, работать дома, а с другой стороны, воспитывать детей, готовить еду", "и это такая совершенно новая для нас ситуация, которую было интересно посмотреть в таком кинематографическом исполнении".

https://ria.ru/20200901/malysheva-1576562858.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, общество