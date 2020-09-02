https://ria.ru/20200902/medvedev-1576617360.html

"Выглядело очень кисло". Медведев оценил успехи развития Дальнего Востока

Для развития Дальнего Востока России в последнее время сделано немало, еще 20 лет назад там все приходило в запустение, деньги не вкладывались, заявил... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:06

2020-09-02T11:06

2020-09-02T11:06

дальний восток

дмитрий медведев

политика

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Для развития <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> России в последнее время сделано немало, еще 20 лет назад там все приходило в запустение, деньги не вкладывались, заявил замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.Он отметил, что территория Дальнего Востока настолько разнообразна и огромна, что, "конечно, всех проблем даже за 20-летний период решить невозможно"."Там, где есть высокая концентрация людей, какие-то процессы идут быстрее, но основная проблема Дальнего Востока сейчас в том, что дальневосточников мало, и мы стараемся всячески поощрять переезд людей из центральной части России на Дальний Восток различными механизмами и инструментами", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20200817/1575805513.html

дальний восток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, дмитрий медведев, политика