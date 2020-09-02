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https://ria.ru/20200902/medvedev-1576617360.html
"Выглядело очень кисло". Медведев оценил успехи развития Дальнего Востока
Для развития Дальнего Востока России в последнее время сделано немало, еще 20 лет назад там все приходило в запустение, деньги не вкладывались, заявил... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:06
2020-09-02T11:06
дальний восток
дмитрий медведев
политика
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Для развития <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> России в последнее время сделано немало, еще 20 лет назад там все приходило в запустение, деньги не вкладывались, заявил замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.Он отметил, что территория Дальнего Востока настолько разнообразна и огромна, что, "конечно, всех проблем даже за 20-летний период решить невозможно"."Там, где есть высокая концентрация людей, какие-то процессы идут быстрее, но основная проблема Дальнего Востока сейчас в том, что дальневосточников мало, и мы стараемся всячески поощрять переезд людей из центральной части России на Дальний Восток различными механизмами и инструментами", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20200817/1575805513.html
дальний восток
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дальний восток, дмитрий медведев, политика

"Выглядело очень кисло". Медведев оценил успехи развития Дальнего Востока

11:06 02.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Для развития Дальнего Востока России в последнее время сделано немало, еще 20 лет назад там все приходило в запустение, деньги не вкладывались, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Когда я первый раз побывал на Дальнем Востоке в качестве должностного лица, это был 2000 год, то есть 20 лет назад, вообще все выглядело очень кисло - деньги не вкладывались, все приходило в запустение. Но с тех прошло уже 20 лет, и, на мой взгляд, сделано за последние годы было весьма и весьма немало", - сказал Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".
Он отметил, что территория Дальнего Востока настолько разнообразна и огромна, что, "конечно, всех проблем даже за 20-летний период решить невозможно".
"Там, где есть высокая концентрация людей, какие-то процессы идут быстрее, но основная проблема Дальнего Востока сейчас в том, что дальневосточников мало, и мы стараемся всячески поощрять переезд людей из центральной части России на Дальний Восток различными механизмами и инструментами", - добавил Медведев.
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