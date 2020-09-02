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https://ria.ru/20200902/medved-1576611758.html
Спасатели рассказали, что делать при встрече с медведем
Если вы встретили медведя в лесу, не паникуйте и поднимите шум, а при приближении зверя бросьте в него камень или распахните плащ, ведь этот хищник боится всего РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:54
2020-09-02T08:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Если вы встретили медведя в лесу, не паникуйте и поднимите шум, а при приближении зверя бросьте в него камень или распахните плащ, ведь этот хищник боится всего неожиданного и крупного, советуют спасатели <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.В июле-августе у медведей проходит гон, и ревнивый самец, враждующий с соперниками, может напасть, обнаружив человека на своей территории. Помните, что нельзя оставлять пищевые отходы в месте отдыха и на тропинках, где ходят люди. Лагерь надо разбивать в стороне от троп.Костер и компания в лагере удержат медведя на расстоянии, отметили в МЧС. Когда движетесь по тропе, издавайте больше звуков: разговаривайте, пойте, стучите камнем о камень. По словам спасателей, медведь - осторожное животное, ему часто хватает просто топота ног и шума отодвигаемых веток, чтобы услышать человека и уйти в сторону."Самое главное - не паниковать ни при каких условиях. Медведь не любит сталкиваться со всем, что больше него, поэтому есть такой способ отпугнуть медведя: поднимите рюкзаки над собой или сбейтесь в плотную группу, или, например, встаньте на плечи друг другу, распахните куртки... Если он продолжает приближаться, следующее средство - бросить в него камешек. Как правило, работает. Можно поднять шум и крик, это помогает. Медведи боятся всего неожиданного", - советуют спасатели.Не поворачивайтесь к медведю спиной, не пытайтесь убежать, старайтесь не смотреть ему в глаза, в животном мире это означает вызов, отмечают в МЧС. Если медведь встает на задние лапы, это не всегда означает агрессию: чаще такая поза принимается, чтобы лучше рассмотреть заинтересовавшее и предупредить о своем присутствии, поясняют спасатели."А вот если медведь начинает, глядя на вас, оттопыривать нижнюю губу и делать выпады в вашу сторону, это - сигнал, что вы нарушили его территорию, требование: "Уходи". "Уходить" надо, не поворачиваясь к медведю спиной, не надо шуметь, не делайте резких движений, просто задним ходом побыстрее, плавно удалитесь из опасной зоны по диагонали, но если медведь начинает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места", - сказали в ведомстве.Если же медведь начинает нападать, спасатели советуют упасть на землю и притвориться мертвым."Лежите на животе или свернитесь клубком, руки за головой. Для медведя характерно прекращение нападения, если почувствует, что угроза устранена. Оставайтесь неподвижным как можно дольше. Когда покинете опасное место, бегите и издавайте побольше шума, кричите, свистите, привлекайте внимание других людей", - отметили в МЧС.
https://ria.ru/20190719/1556687085.html
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РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

Спасатели рассказали, что делать при встрече с медведем

08:54 02.09.2020
4517
© Flickr / Jarkko JärvinenБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Flickr / Jarkko Järvinen
Бурый медведь. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Если вы встретили медведя в лесу, не паникуйте и поднимите шум, а при приближении зверя бросьте в него камень или распахните плащ, ведь этот хищник боится всего неожиданного и крупного, советуют спасатели МЧС.
В июле-августе у медведей проходит гон, и ревнивый самец, враждующий с соперниками, может напасть, обнаружив человека на своей территории. Помните, что нельзя оставлять пищевые отходы в месте отдыха и на тропинках, где ходят люди. Лагерь надо разбивать в стороне от троп.
Костер и компания в лагере удержат медведя на расстоянии, отметили в МЧС. Когда движетесь по тропе, издавайте больше звуков: разговаривайте, пойте, стучите камнем о камень. По словам спасателей, медведь - осторожное животное, ему часто хватает просто топота ног и шума отодвигаемых веток, чтобы услышать человека и уйти в сторону.
"Самое главное - не паниковать ни при каких условиях. Медведь не любит сталкиваться со всем, что больше него, поэтому есть такой способ отпугнуть медведя: поднимите рюкзаки над собой или сбейтесь в плотную группу, или, например, встаньте на плечи друг другу, распахните куртки... Если он продолжает приближаться, следующее средство - бросить в него камешек. Как правило, работает. Можно поднять шум и крик, это помогает. Медведи боятся всего неожиданного", - советуют спасатели.
Лось - РИА Новости, 1920, 19.07.2019
19 июля 2019, 11:55
Московские власти рассказали, что нужно делать при встрече с лосем
Не поворачивайтесь к медведю спиной, не пытайтесь убежать, старайтесь не смотреть ему в глаза, в животном мире это означает вызов, отмечают в МЧС. Если медведь встает на задние лапы, это не всегда означает агрессию: чаще такая поза принимается, чтобы лучше рассмотреть заинтересовавшее и предупредить о своем присутствии, поясняют спасатели.
"А вот если медведь начинает, глядя на вас, оттопыривать нижнюю губу и делать выпады в вашу сторону, это - сигнал, что вы нарушили его территорию, требование: "Уходи". "Уходить" надо, не поворачиваясь к медведю спиной, не надо шуметь, не делайте резких движений, просто задним ходом побыстрее, плавно удалитесь из опасной зоны по диагонали, но если медведь начинает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места", - сказали в ведомстве.
Если же медведь начинает нападать, спасатели советуют упасть на землю и притвориться мертвым.
"Лежите на животе или свернитесь клубком, руки за головой. Для медведя характерно прекращение нападения, если почувствует, что угроза устранена. Оставайтесь неподвижным как можно дольше. Когда покинете опасное место, бегите и издавайте побольше шума, кричите, свистите, привлекайте внимание других людей", - отметили в МЧС.
Гадюка - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 15:08
Специалисты посоветовали, как вести себя при встрече с гадюкой
48151023
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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