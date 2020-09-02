https://ria.ru/20200902/medved-1576611758.html

Спасатели рассказали, что делать при встрече с медведем

Если вы встретили медведя в лесу, не паникуйте и поднимите шум, а при приближении зверя бросьте в него камень или распахните плащ, ведь этот хищник боится всего РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T08:54

2020-09-02T08:54

2020-09-02T08:54

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Если вы встретили медведя в лесу, не паникуйте и поднимите шум, а при приближении зверя бросьте в него камень или распахните плащ, ведь этот хищник боится всего неожиданного и крупного, советуют спасатели <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.В июле-августе у медведей проходит гон, и ревнивый самец, враждующий с соперниками, может напасть, обнаружив человека на своей территории. Помните, что нельзя оставлять пищевые отходы в месте отдыха и на тропинках, где ходят люди. Лагерь надо разбивать в стороне от троп.Костер и компания в лагере удержат медведя на расстоянии, отметили в МЧС. Когда движетесь по тропе, издавайте больше звуков: разговаривайте, пойте, стучите камнем о камень. По словам спасателей, медведь - осторожное животное, ему часто хватает просто топота ног и шума отодвигаемых веток, чтобы услышать человека и уйти в сторону."Самое главное - не паниковать ни при каких условиях. Медведь не любит сталкиваться со всем, что больше него, поэтому есть такой способ отпугнуть медведя: поднимите рюкзаки над собой или сбейтесь в плотную группу, или, например, встаньте на плечи друг другу, распахните куртки... Если он продолжает приближаться, следующее средство - бросить в него камешек. Как правило, работает. Можно поднять шум и крик, это помогает. Медведи боятся всего неожиданного", - советуют спасатели.Не поворачивайтесь к медведю спиной, не пытайтесь убежать, старайтесь не смотреть ему в глаза, в животном мире это означает вызов, отмечают в МЧС. Если медведь встает на задние лапы, это не всегда означает агрессию: чаще такая поза принимается, чтобы лучше рассмотреть заинтересовавшее и предупредить о своем присутствии, поясняют спасатели."А вот если медведь начинает, глядя на вас, оттопыривать нижнюю губу и делать выпады в вашу сторону, это - сигнал, что вы нарушили его территорию, требование: "Уходи". "Уходить" надо, не поворачиваясь к медведю спиной, не надо шуметь, не делайте резких движений, просто задним ходом побыстрее, плавно удалитесь из опасной зоны по диагонали, но если медведь начинает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места", - сказали в ведомстве.Если же медведь начинает нападать, спасатели советуют упасть на землю и притвориться мертвым."Лежите на животе или свернитесь клубком, руки за головой. Для медведя характерно прекращение нападения, если почувствует, что угроза устранена. Оставайтесь неподвижным как можно дольше. Когда покинете опасное место, бегите и издавайте побольше шума, кричите, свистите, привлекайте внимание других людей", - отметили в МЧС.

https://ria.ru/20190719/1556687085.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zmeya-1576533482.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество