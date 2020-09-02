https://ria.ru/20200902/med-1576611185.html

Россиянам рассказали, как правильно выбрать мед

Роскачество рассказало, как правильно выбирать и хранить мед и когда в нем могут образоваться канцерогены. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T08:30

2020-09-02T08:30

2020-09-02T12:23

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачество</a> рассказало, как правильно выбирать и хранить мед и когда в нем могут образоваться канцерогены."У каждого сорта меда своя окраска: у цветочного — светло-желтая, у липового — янтарная, у гречишного — коричневая. Возможны различные оттенки, но натуральный мед всегда прозрачен", — говорится в <a href="https://rskrf.ru/tips/pravila-pokupki/kak-raspoznat-khoroshiy-med-na-yarmarke-i-v-magazine/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a> организации. Мед может жидким и закристаллизованным: это естественный процесс, который не лишает его полезных свойств, но чем больше фруктозы, тем медленнее кристаллизация.Распознать поддельный мед можно в лаборатории, но грубую подделку доступно определить и самостоятельно. "Чтобы проверить это, в небольшое количество меда добавьте каплю йода. Если мед посинеет, значит, перед вами продукт, в который добавили крахмал для загущения", — советует заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.Она также обратила внимание, что, когда продавцы растапливают прошлогодний мед, чтобы выдать его за новый урожай, полезные свойства теряются, образуется канцероген — оксиметилфурфурол. "По европейскому законодательству допустимо присутствие 40 миллиграмм оксиметилфурфурола в одном килограмме продукта. По российскому стандарту — 25 миллиграмм на один килограмм: это самый строгий норматив в мире", — сообщила Саратцева.Идеальные условия хранения меда — темное прохладное место с температурой не более 20 градусов, рекомендуемый срок хранения — один год в плотно закрытой таре, два года — в герметичной емкости. При температуре минус 36 градусов Цельсия мед замерзает, а его объем при этом уменьшается на десять процентов.Кислый неприятный привкус свидетельствует о том, что начался процесс брожения, выраженный карамельный вкус — о том, что мед подвергался перегреву. Эксперты обращают внимание, что в процессе переработки и фасовки допускается нагревание меда не выше 40 градусов. Мед экзотических сортов — в большинстве случаев либо купаж, либо фальсификация."Самой распространенной уловкой (продавцов. — Прим. ред.) является ботаническая фальсификация меда, когда недорогие сорта путем купажирования, а в некоторых случаях — добавления в них красителей и ароматизаторов выдаются за дорогие. Поэтому с осторожностью относитесь к прилавкам с большим количеством экзотических сортов меда", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20190814/1557473835.html

https://ria.ru/20200814/1575791161.html

https://ria.ru/20191121/1561185887.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскачество, еда, общество