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СМИ: свергнутый президент Мали перенес инсульт
Медики в Мали диагностировали у свергнутого в ходе военного мятежа президента Ибрагима Бубакара Кейты инсульт, передает местное издание Nord Sud Jorunal со... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:44
2020-09-02T11:45
мятеж военных в мали
бамако
оаэ
мали
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Медики в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> диагностировали у свергнутого в ходе военного мятежа президента Ибрагима Бубакара Кейты инсульт, передает местное издание <a href="https://www.nordsudjournal.com/urgent-mali-lancien-president-ibk-hospitalise-dans-une-clinique-privee/" target="_blank">Nord Sud Jorunal</a> со ссылкой на источники.Ранее сообщалось о госпитализации экс-лидера, о его состоянии не было известно.По данным малийского издания, Кейту разместили в частной клинике в столице Мали <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Его состояние здоровья стабильно, но может потребоваться вывезти его за границу для продолжения лечения. Факт госпитализации подтвердили изданию член семьи свергнутого президента и два источника в медучреждении.Он также указал, что Кейта был потрясен в связи с кончиной его бывшего экономического советника Ибрагима Бокара Ба, который скончался в минувшее воскресенье.По данным журнала <a href="https://www.jeuneafrique.com/" target="_blank">Jeune Afrique,</a> Кейта находится в клинике имени Пастера. Ее охраняют силовики из Национального комитета спасения народа (CNSP), учрежденного военными. По данным дипломатического источника издания, Кейта после недомогания, напоминающего по симптомам инсульт, "чувствует себя лучше".Представители комитета согласились на вывоз экс-президента за границу, если он будет в транспортабельном состоянии. Ранее власти обсуждали возможность эвакуации Кейты по медицинским причинам в Абу-Даби (<a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>).Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам. В опубликованном 20 августа заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом. Ранее стало известно, что мятежники освободили свергнутого президента.
https://ria.ru/20200822/mali-1576146027.html
https://ria.ru/20200822/prichastnost-1576125740.html
бамако
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мятеж военных в мали, бамако, оаэ, мали, в мире

СМИ: свергнутый президент Мали перенес инсульт

11:44 02.09.2020 (обновлено: 11:45 02.09.2020)
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© REUTERS / Ludovic MarinОбъявивший об отставке президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта
Объявивший об отставке президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© REUTERS / Ludovic Marin
Объявивший об отставке президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Медики в Мали диагностировали у свергнутого в ходе военного мятежа президента Ибрагима Бубакара Кейты инсульт, передает местное издание Nord Sud Jorunal со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось о госпитализации экс-лидера, о его состоянии не было известно.
Военнослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа, 15:20
Лидер мятежников в Мали проходил американскую военную подготовку
По данным малийского издания, Кейту разместили в частной клинике в столице Мали Бамако. Его состояние здоровья стабильно, но может потребоваться вывезти его за границу для продолжения лечения. Факт госпитализации подтвердили изданию член семьи свергнутого президента и два источника в медучреждении.
"У Ибрагима Бубакара Кейты произошел инсульт, но, к счастью, не в тяжелой форме. Он в сознании, его состояние стабильно", - заявил изданию источник.
Он также указал, что Кейта был потрясен в связи с кончиной его бывшего экономического советника Ибрагима Бокара Ба, который скончался в минувшее воскресенье.
По данным журнала Jeune Afrique, Кейта находится в клинике имени Пастера. Ее охраняют силовики из Национального комитета спасения народа (CNSP), учрежденного военными. По данным дипломатического источника издания, Кейта после недомогания, напоминающего по симптомам инсульт, "чувствует себя лучше".
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа, 12:11
Сенатор прокомментировал слухи о причастности России к перевороту в Мали
Представители комитета согласились на вывоз экс-президента за границу, если он будет в транспортабельном состоянии. Ранее власти обсуждали возможность эвакуации Кейты по медицинским причинам в Абу-Даби (ОАЭ).
Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам. В опубликованном 20 августа заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом. Ранее стало известно, что мятежники освободили свергнутого президента.
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Мятеж военных в МалиБамакоОАЭМалиВ мире
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