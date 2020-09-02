https://ria.ru/20200902/mali-1576620086.html

СМИ: свергнутый президент Мали перенес инсульт

Медики в Мали диагностировали у свергнутого в ходе военного мятежа президента Ибрагима Бубакара Кейты инсульт, передает местное издание Nord Sud Jorunal со... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:44

2020-09-02T11:44

2020-09-02T11:45

мятеж военных в мали

бамако

оаэ

мали

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Медики в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> диагностировали у свергнутого в ходе военного мятежа президента Ибрагима Бубакара Кейты инсульт, передает местное издание <a href="https://www.nordsudjournal.com/urgent-mali-lancien-president-ibk-hospitalise-dans-une-clinique-privee/" target="_blank">Nord Sud Jorunal</a> со ссылкой на источники.Ранее сообщалось о госпитализации экс-лидера, о его состоянии не было известно.По данным малийского издания, Кейту разместили в частной клинике в столице Мали <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Его состояние здоровья стабильно, но может потребоваться вывезти его за границу для продолжения лечения. Факт госпитализации подтвердили изданию член семьи свергнутого президента и два источника в медучреждении.Он также указал, что Кейта был потрясен в связи с кончиной его бывшего экономического советника Ибрагима Бокара Ба, который скончался в минувшее воскресенье.По данным журнала <a href="https://www.jeuneafrique.com/" target="_blank">Jeune Afrique,</a> Кейта находится в клинике имени Пастера. Ее охраняют силовики из Национального комитета спасения народа (CNSP), учрежденного военными. По данным дипломатического источника издания, Кейта после недомогания, напоминающего по симптомам инсульт, "чувствует себя лучше".Представители комитета согласились на вывоз экс-президента за границу, если он будет в транспортабельном состоянии. Ранее власти обсуждали возможность эвакуации Кейты по медицинским причинам в Абу-Даби (<a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>).Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам. В опубликованном 20 августа заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом. Ранее стало известно, что мятежники освободили свергнутого президента.

https://ria.ru/20200822/mali-1576146027.html

https://ria.ru/20200822/prichastnost-1576125740.html

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оаэ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мятеж военных в мали, бамако, оаэ, мали, в мире