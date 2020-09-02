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Туризм
https://ria.ru/20200902/maldivy-1576614603.html
Туроператоры рассказали об условиях посещения туристами Мальдивов
Туристам, в том числе россиянам, теперь потребуется ПЦР-тест для въезда на Мальдивские острова, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:35
2020-09-02T10:35
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
мальдивы
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>Туристам, в том числе россиянам, теперь потребуется ПЦР-тест для въезда на Мальдивские острова, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52582.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.С 10 сентября все прибывающие в страну туристы должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19. Получить его нужно не позднее, чем за 96 часов до момента прибытия на курорт.Мальдивские острова начали принимать отдыхающих из-за рубежа, в том числе россиян, с 15 июля. Справок об отсутствии заболевания местные власти не требовали, хотя многие авиакомпании при посадке на борт запрашивали у пассажиров бумагу, подтверждающую, что они здоровы. Некоторые отели на Мальдивах даже предлагают своим гостям перед вылетом сделать такой тест бесплатно.Кроме того, 31 августа было объявлено еще об одном нововведение: гостям разрешат путешествовать между островами, но жить им придется только в гостиницах, прошедших специальную сертификацию. Причем запросы на прием туристов с других курортов отелям надо будет заранее (за два дня до прибытия туристов) утверждать в Минтуризма Мальдивов.
https://ria.ru/20191109/1560686492.html
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Новости
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мальдивы

Туроператоры рассказали об условиях посещения туристами Мальдивов

10:35 02.09.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОтдыхающие в отеле Sun Aqua Vilu Reef 5* на одном из Мальдивских островов
Отдыхающие в отеле Sun Aqua Vilu Reef 5* на одном из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Туристам, в том числе россиянам, теперь потребуется ПЦР-тест для въезда на Мальдивские острова, сообщает АТОР.
С 10 сентября все прибывающие в страну туристы должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19. Получить его нужно не позднее, чем за 96 часов до момента прибытия на курорт.
Мальдивские острова начали принимать отдыхающих из-за рубежа, в том числе россиян, с 15 июля. Справок об отсутствии заболевания местные власти не требовали, хотя многие авиакомпании при посадке на борт запрашивали у пассажиров бумагу, подтверждающую, что они здоровы. Некоторые отели на Мальдивах даже предлагают своим гостям перед вылетом сделать такой тест бесплатно.
Кроме того, 31 августа было объявлено еще об одном нововведение: гостям разрешат путешествовать между островами, но жить им придется только в гостиницах, прошедших специальную сертификацию. Причем запросы на прием туристов с других курортов отелям надо будет заранее (за два дня до прибытия туристов) утверждать в Минтуризма Мальдивов.
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