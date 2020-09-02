https://ria.ru/20200902/maldivy-1576614603.html

Туроператоры рассказали об условиях посещения туристами Мальдивов

Туристам, в том числе россиянам, теперь потребуется ПЦР-тест для въезда на Мальдивские острова, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:35

2020-09-02T10:35

2020-09-02T10:35

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

мальдивы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151407/88/1514078881_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_560a9b19b50cabc2be02797f80e80b34.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>Туристам, в том числе россиянам, теперь потребуется ПЦР-тест для въезда на Мальдивские острова, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52582.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.С 10 сентября все прибывающие в страну туристы должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19. Получить его нужно не позднее, чем за 96 часов до момента прибытия на курорт.Мальдивские острова начали принимать отдыхающих из-за рубежа, в том числе россиян, с 15 июля. Справок об отсутствии заболевания местные власти не требовали, хотя многие авиакомпании при посадке на борт запрашивали у пассажиров бумагу, подтверждающую, что они здоровы. Некоторые отели на Мальдивах даже предлагают своим гостям перед вылетом сделать такой тест бесплатно.Кроме того, 31 августа было объявлено еще об одном нововведение: гостям разрешат путешествовать между островами, но жить им придется только в гостиницах, прошедших специальную сертификацию. Причем запросы на прием туристов с других курортов отелям надо будет заранее (за два дня до прибытия туристов) утверждать в Минтуризма Мальдивов.

https://ria.ru/20191109/1560686492.html

мальдивы

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мальдивы