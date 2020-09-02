https://ria.ru/20200902/makey-1576628613.html

"Абсолютно неприемлемо". Макей осудил поддержку противников властей извне

Минск считает неприемлемой финансовую поддержку противников властей Белоруссии из-за границы, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:57

2020-09-02T13:57

2020-09-02T13:57

протесты в белоруссии

светлана тихановская

владимир макей

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Минск считает неприемлемой финансовую поддержку противников властей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> из-за границы, заявил министр иностранных дел республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>.По словам Макея, Белоруссия включит в ответный санкционный список в отношении стран Балтии тех лиц, которые действительно рьяно пытались вмешиваться во внутренние дела белорусского государства, делали соответствующие неприемлемые политические заявления и, более того, вносили конкретные предложения о финансовой поддержке оппонентов белорусских властей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200902/protesty-1576625950.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, в мире