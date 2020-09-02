https://ria.ru/20200902/maduro-1576606901.html

Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что глава США Дональд Трамп одобрил его убийство, сейчас идет поиск снайперов, которые смогут это сделать, следует... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T01:42

2020-09-02T01:42

2020-09-02T01:42

джон болтон

дональд трамп

николас мадуро

каракас

сша

буэнос-айрес (город)

колумбия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1400x0_80_0_0_6d0d84421e1187d35df0baf55746b6b6.jpg

<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a> считает, что глава <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> одобрил его убийство, сейчас идет поиск снайперов, которые смогут это сделать, следует из заявлений Мадуро.Весной этого года Минюст США обнародовал обвинения в адрес Мадуро и еще 14 руководителей страны, утверждая, что они причастны к наркоторговле. Госдепартамент объявил награду за Мадуро в 15 миллионов долларов.Президент Венесуэлы уже не раз обвиняет США в покушении. По его словам, в 2019 году были предотвращены несколько попыток, которые были организованы в <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбии</a> с одобрения США.Кроме того, Мадуро обвинил экс-советника президента США по национальной безопасности <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Bolton/" target="_blank" data-auto="true">Джона Болтона</a> в покушении, совершенном 4 августа. Тогда во время парада в <a href="http://ria.ru/location_Caracas/" target="_blank" data-auto="true">Каракасе</a> к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. При покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

https://ria.ru/20200728/1575072522.html

1

каракас

сша

буэнос-айрес (город)

колумбия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон болтон, дональд трамп, николас мадуро, каракас, сша, буэнос-айрес (город), колумбия, в мире