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Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что глава США Дональд Трамп одобрил его убийство, сейчас идет поиск снайперов, которые смогут это сделать, следует... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T01:42
2020-09-02T01:42
джон болтон
дональд трамп
николас мадуро
каракас
сша
буэнос-айрес (город)
колумбия
в мире
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a> считает, что глава <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> одобрил его убийство, сейчас идет поиск снайперов, которые смогут это сделать, следует из заявлений Мадуро.Весной этого года Минюст США обнародовал обвинения в адрес Мадуро и еще 14 руководителей страны, утверждая, что они причастны к наркоторговле. Госдепартамент объявил награду за Мадуро в 15 миллионов долларов.Президент Венесуэлы уже не раз обвиняет США в покушении. По его словам, в 2019 году были предотвращены несколько попыток, которые были организованы в <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбии</a> с одобрения США.Кроме того, Мадуро обвинил экс-советника президента США по национальной безопасности <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Bolton/" target="_blank" data-auto="true">Джона Болтона</a> в покушении, совершенном 4 августа. Тогда во время парада в <a href="http://ria.ru/location_Caracas/" target="_blank" data-auto="true">Каракасе</a> к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. При покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.
https://ria.ru/20200728/1575072522.html
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каракас
сша
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джон болтон, дональд трамп, николас мадуро, каракас, сша, буэнос-айрес (город), колумбия, в мире

Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство

01:42 02.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что глава США Дональд Трамп одобрил его убийство, сейчас идет поиск снайперов, которые смогут это сделать, следует из заявлений Мадуро.
"Я был жертвой самой грубой агрессии. Правительство США… предложило 15 миллионов долларов за мою голову. Дональд Трамп одобрил мое убийство, я не преувеличиваю, и они стараются направить группу снайперов или нанять снайперов в Венесуэле, чтобы убить меня. Дональд Трамп это решил", - сказал президент Венесуэлы, чье выступление транслировалось в Twitter.
Весной этого года Минюст США обнародовал обвинения в адрес Мадуро и еще 14 руководителей страны, утверждая, что они причастны к наркоторговле. Госдепартамент объявил награду за Мадуро в 15 миллионов долларов.
Президент Венесуэлы уже не раз обвиняет США в покушении. По его словам, в 2019 году были предотвращены несколько попыток, которые были организованы в Колумбии с одобрения США.
Кроме того, Мадуро обвинил экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в покушении, совершенном 4 августа. Тогда во время парада в Каракасе к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. При покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.
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Джон БолтонДональд ТрампНиколас МадуроКаракасСШАБуэнос-Айрес (город)КолумбияВ мире
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