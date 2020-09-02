https://ria.ru/20200902/lotereya-1576630929.html

Мужчина выиграл в лотерею 157 миллионов евро

Житель Франции, угадавший правильные номера в лотерее Euro Millions, стал обладателем выигрыша в размере 157 миллионов евро. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:21

2020-09-02T14:21

2020-09-02T23:10

приморские альпы

франция

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 2 сен — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, угадавший правильные номера в лотерее Euro Millions, стал обладателем выигрыша в размере 157 миллионов евро.По информации издания, этот выигрыш стал третьим по величине на территории Франции за всю историю существования этого вида игры — с 2004 года. Рекордный выигрыш составил 170 миллионов евро, его в 2012 году получил житель департамента <a href="http://ria.ru/location_Primorskie_Alpy/" target="_blank" data-auto="true">Приморские Альпы</a>.Имя счастливчика, как и его пол, пока не известны. У выигравшего есть 60 дней для того, чтобы заявить о себе и превратить счастливый билет в круглую сумму денег.

https://ria.ru/20200415/1570061520.html

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приморские альпы

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморские альпы, франция, в мире