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Мужчина выиграл в лотерею 157 миллионов евро
Житель Франции, угадавший правильные номера в лотерее Euro Millions, стал обладателем выигрыша в размере 157 миллионов евро. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:21
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приморские альпы
франция
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 2 сен — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, угадавший правильные номера в лотерее Euro Millions, стал обладателем выигрыша в размере 157 миллионов евро.По информации издания, этот выигрыш стал третьим по величине на территории Франции за всю историю существования этого вида игры — с 2004 года. Рекордный выигрыш составил 170 миллионов евро, его в 2012 году получил житель департамента <a href="http://ria.ru/location_Primorskie_Alpy/" target="_blank" data-auto="true">Приморские Альпы</a>.Имя счастливчика, как и его пол, пока не известны. У выигравшего есть 60 дней для того, чтобы заявить о себе и превратить счастливый билет в круглую сумму денег.
https://ria.ru/20200415/1570061520.html
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приморские альпы
франция
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60
приморские альпы, франция, в мире

Мужчина выиграл в лотерею 157 миллионов евро

14:21 02.09.2020 (обновлено: 23:10 02.09.2020)
20760
© AFP 2020 / Joel SagetБилеты лотереи EuroMillions
Билеты лотереи EuroMillions - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© AFP 2020 / Joel Saget
Билеты лотереи EuroMillions. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 сен — РИА Новости. Житель Франции, угадавший правильные номера в лотерее Euro Millions, стал обладателем выигрыша в размере 157 миллионов евро.

"Он оказался единственным... угадавшим пять правильных номеров и две правильных "звездочки", — сообщает газета Parisien. Розыгрыш приза состоялся вечером во вторник.

По информации издания, этот выигрыш стал третьим по величине на территории Франции за всю историю существования этого вида игры — с 2004 года. Рекордный выигрыш составил 170 миллионов евро, его в 2012 году получил житель департамента Приморские Альпы.
Имя счастливчика, как и его пол, пока не известны. У выигравшего есть 60 дней для того, чтобы заявить о себе и превратить счастливый билет в круглую сумму денег.
Медики - РИА Новости, 1920, 15.04.2020
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Приморские АльпыФранцияВ мире
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