https://ria.ru/20200902/literatura-1576620318.html

Онлайн-конференция о вручении гран-при премии "Поэт года"

17 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в преддверии вручения гран-при премии "Поэт года".

2020-09-02T11:46

2020-09-02T11:46

2020-09-02T11:46

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200917/952885557.html">Задать порос</a><br><br>Участники:<br></strong>- профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного института им. А.М. Горького Игорь ВОЛГИН;<br>- главный редактор "Литературной газеты" Максим ЗАМШЕВ;<br>- победитель всероссийского турнира "Красная площадь", лауреат Волошинской, Бунинской и Тютчевской премий Мария ВАТУТИНА;<br>- издатель Максим АМЕЛИН;<br>- основатель литературных порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру", президент Российского союза писателей, председатель оргкомитета премий "Поэт года" и "Писатель года" Дмитрий КРАВЧУК.<br><br>Национальная литературная премия "Поэт года" будет вручаться 19 сентября в Концертном зале Правительства Москвы уже в 10-й раз, однако об учреждении гран-при объявлено впервые. В числе номинантов – Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Юрий Кублановский и другие. В составе жюри – известные поэты и литературные деятели.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы