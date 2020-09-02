Онлайн-конференция о вручении гран-при премии "Поэт года"
17 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию в преддверии вручения гран-при премии "Поэт года".
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Участники:
- профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного института им. А.М. Горького Игорь ВОЛГИН;
- главный редактор "Литературной газеты" Максим ЗАМШЕВ;
- победитель всероссийского турнира "Красная площадь", лауреат Волошинской, Бунинской и Тютчевской премий Мария ВАТУТИНА;
- издатель Максим АМЕЛИН;
- основатель литературных порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру", президент Российского союза писателей, председатель оргкомитета премий "Поэт года" и "Писатель года" Дмитрий КРАВЧУК.
Национальная литературная премия "Поэт года" будет вручаться 19 сентября в Концертном зале Правительства Москвы уже в 10-й раз, однако об учреждении гран-при объявлено впервые. В числе номинантов – Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Юрий Кублановский и другие. В составе жюри – известные поэты и литературные деятели.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного института им. А.М. Горького Игорь ВОЛГИН;
- главный редактор "Литературной газеты" Максим ЗАМШЕВ;
- победитель всероссийского турнира "Красная площадь", лауреат Волошинской, Бунинской и Тютчевской премий Мария ВАТУТИНА;
- издатель Максим АМЕЛИН;
- основатель литературных порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру", президент Российского союза писателей, председатель оргкомитета премий "Поэт года" и "Писатель года" Дмитрий КРАВЧУК.
Национальная литературная премия "Поэт года" будет вручаться 19 сентября в Концертном зале Правительства Москвы уже в 10-й раз, однако об учреждении гран-при объявлено впервые. В числе номинантов – Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Юрий Кублановский и другие. В составе жюри – известные поэты и литературные деятели.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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