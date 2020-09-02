https://ria.ru/20200902/ledniki-1576636273.html

В Альпах зафиксировали коллапс ледников из-за потепления

Средняя температура в Альпах выросла на два градуса из-за глобального потепления, как следствие, в этом году ученые зафиксировали разрушение гигантского ледника РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T15:51

2020-09-02T15:51

2020-09-02T15:57

альпы

монблан

земля - риа наука

всемирная метеорологическая организация

италия

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Средняя температура в <a href="http://ria.ru/location_Alpy/" target="_blank" data-auto="true">Альпах</a> выросла на два градуса из-за глобального потепления, как следствие, в этом году ученые зафиксировали разрушение гигантского ледника в Швейцарских Альпах и близкое к коллапсу состояние еще двух ледников, говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_meteorologicheskaja_organizacija_VMO/" target="_blank" data-auto="true">Всемирной метеорологической организации</a> (WMO)."Аномально высокие летние температуры негативно влияют на ледники в Альпах. В Швейцарских Альпах ледник Туртманн раскололся надвое, потеряв 300 тысяч кубометров снега в результате драматического обвала, произошедшего 6 августа", - констатируют ученые.Гляциологи напомнили, что в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> ледник Планпинсье, расположенный в долине Аоста в массиве <a href="http://ria.ru/location_Monblan/" target="_blank" data-auto="true">Монблан</a>, более двух лет находится на грани обрушения. В этом году сползание ледника ускорилось до скорости более одного метра в день в начале августа, поэтому жители ближайших домов и отелей были эвакуированы. Ледник терял более 500 тысяч кубометров льда ежедневно, но все-таки не разрушился. Ученые продолжают наблюдение, потому что трещина в леднике остается.Как уточняется в сообщении, летом 2020 года альпийские ледники пережили волну жары в июле-начале августа. Во Французских Альпах, в городке, расположенном в массиве Монблан, температура поднималась выше 40 градусов, а на высоте 4 тысяч метров ученые зафиксировали рекордное значение в пять градусов выше нуля.

https://ria.ru/20191005/1559470836.html

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альпы

монблан

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альпы, монблан, земля - риа наука, всемирная метеорологическая организация, италия