https://ria.ru/20200902/lavrov-1576625883.html

Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися, заявил Лавров

Россия считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися, надеется на стабилизацию в стране через диалог, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:15

2020-09-02T13:15

2020-09-02T13:15

светлана тихановская

александр лукашенко

сергей лавров

москва

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:89:3022:1789_1400x0_80_0_0_01bbe98473cd72246a71b2f199de3e9b.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong>Россия считает президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> состоявшимися, надеется на стабилизацию в стране через диалог, сказал глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> также считает недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела Белоруссии, навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и белорусского народа.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200902/refinansirovanie-1576624043.html

https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576625553.html

1

москва

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, москва, минск, белоруссия, в мире