Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.Россия считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися, надеется на стабилизацию в стране через диалог, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Считаем, как подчеркнул (президент РФ) Владимир Путин в своем недавнем интервью, президентские выборы состоявшимися. И рассчитываем на скорейшую нормализацию обстановки через диалог при соблюдении норм действующей Конституции Республики Беларусь и при уважении правопорядка", - сказал Лавров.
"Считаем весьма перспективной инициативу президента (Белоруссии Александра) Лукашенко о проведении конституционной реформы. Мы полагаем, и наши контакты с белорусскими друзьями это подтверждают, что такой политический процесс может стать полезной площадкой для общенационального диалога и может способствовать преодолению нынешней ситуации и обеспечит нормализацию обстановки и стабилизацию общества", - подчеркнул Лавров.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.