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https://ria.ru/20200902/lavrov-1576625883.html
Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися, заявил Лавров
Россия считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися, надеется на стабилизацию в стране через диалог, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:15
2020-09-02T13:15
светлана тихановская
александр лукашенко
сергей лавров
москва
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong>Россия считает президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> состоявшимися, надеется на стабилизацию в стране через диалог, сказал глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> также считает недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела Белоруссии, навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и белорусского народа.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200902/refinansirovanie-1576624043.html
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576625553.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, москва, минск, белоруссия, в мире

Россия считает выборы в Белоруссии состоявшимися, заявил Лавров

13:15 02.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.Россия считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися, надеется на стабилизацию в стране через диалог, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Считаем, как подчеркнул (президент РФ) Владимир Путин в своем недавнем интервью, президентские выборы состоявшимися. И рассчитываем на скорейшую нормализацию обстановки через диалог при соблюдении норм действующей Конституции Республики Беларусь и при уважении правопорядка", - сказал Лавров.
По его словам, Москва также считает недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела Белоруссии, навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска и белорусского народа.
"Считаем весьма перспективной инициативу президента (Белоруссии Александра) Лукашенко о проведении конституционной реформы. Мы полагаем, и наши контакты с белорусскими друзьями это подтверждают, что такой политический процесс может стать полезной площадкой для общенационального диалога и может способствовать преодолению нынешней ситуации и обеспечит нормализацию обстановки и стабилизацию общества", - подчеркнул Лавров.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Лавров предостерег от попыток "оторвать" Белоруссию от России
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