https://ria.ru/20200902/kushtau-1576629059.html
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, опубликовав в Facebook соответствующее РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:03
2020-09-02T14:03
2020-09-02T14:19
россия
башкирская содовая компания
радий хабиров
республика башкортостан
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Об этом заявил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Radijj_KHabirov" target="_blank">Радий Хабиров</a>, опубликовав в Facebook соответствующее постановление. "В вопросе Куштау — точка. И это решение — прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших свое слово", — написал он. Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija" target="_blank">Башкирская содовая компания</a> (БСК) пыталась начать на шихане разработку соды. Это вызвало активное сопротивление. В середине августа на горе произошли столкновения активистов, выступающих против разработки, правоохранительных органов и нанятых компанией сотрудников ЧОПа. После этого работы на горе приостановили. На прошлой неделе президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал ситуацию вокруг Куштау печальной. Он поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в БСК. Накануне арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции компании.Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря.
https://ria.ru/20200831/subbotnik-na-kushtau-aktivisty-ochistili-shikhan-ot-musora-posle-protestov-1576506392.html
Роман Ушенин
Слава башкирскому народу! Урал с вами.
61
Егор Воронин
Почему нельзя это было сделать сразу, почему надо было доводить дело до столкновения людей с силовиками?
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россия
республика башкортостан
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, общество