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https://ria.ru/20200902/kushtau-1576629059.html
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, опубликовав в Facebook соответствующее РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:03
2020-09-02T14:19
россия
башкирская содовая компания
радий хабиров
республика башкортостан
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Об этом заявил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Radijj_KHabirov" target="_blank">Радий Хабиров</a>, опубликовав в Facebook соответствующее постановление. "В вопросе Куштау — точка. И это решение — прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших свое слово", — написал он. Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija" target="_blank">Башкирская содовая компания</a> (БСК) пыталась начать на шихане разработку соды. Это вызвало активное сопротивление. В середине августа на горе произошли столкновения активистов, выступающих против разработки, правоохранительных органов и нанятых компанией сотрудников ЧОПа. После этого работы на горе приостановили. На прошлой неделе президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал ситуацию вокруг Куштау печальной. Он поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в БСК. Накануне арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции компании.Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря.
https://ria.ru/20200831/subbotnik-na-kushtau-aktivisty-ochistili-shikhan-ot-musora-posle-protestov-1576506392.html
Слава башкирскому народу! Урал с вами.
61
Почему нельзя это было сделать сразу, почему надо было доводить дело до столкновения людей с силовиками?
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11
россия
республика башкортостан
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, общество

Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

14:03 02.09.2020 (обновлено: 14:19 02.09.2020)
16219
© Depositphotos / Eugene_RШихан Куштау
Шихан Куштау - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Depositphotos / Eugene_R
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Башкирская гора Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, опубликовав в Facebook соответствующее постановление.
"В вопросе Куштау — точка. И это решение — прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших свое слово", — написал он.
Ранее Башкирская содовая компания (БСК) пыталась начать на шихане разработку соды. Это вызвало активное сопротивление. В середине августа на горе произошли столкновения активистов, выступающих против разработки, правоохранительных органов и нанятых компанией сотрудников ЧОПа. После этого работы на горе приостановили.
На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Куштау печальной. Он поручил прокуратуре проверить законность сокращения госдоли в БСК. Накануне арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции компании.
Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря.
Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестов - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 08:14
Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестовАктивисты организовали субботник на горе Куштау в Башкирии. После многотысячных протестов сотрудников Башкирской содовой компании в середине августа гора превратилась в помойку. Рабочие собрались с требованием "не препятствовать геологоразведке".
25162024
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РоссияБашкирская содовая компанияРадий ХабировРеспублика БашкортостанОбщество
Популярные комментарии
Слава башкирскому народу! Урал с вами.
2 сентября, 14:20
Роман Ушенин
5110036
Почему нельзя это было сделать сразу, почему надо было доводить дело до столкновения людей с силовиками?
2 сентября, 14:24
ЕВЕгор Воронин
5310032
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