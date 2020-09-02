https://ria.ru/20200902/kurs-1576626964.html

Официальный курс евро на четверг снизился на 42 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 41,78 копейки - до 87,7369 рубля, курс доллара увеличился на 27,39 копейки - до... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T13:35

2020-09-02T13:35

2020-09-02T13:35

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 41,78 копейки - до 87,7369 рубля, курс доллара увеличился на 27,39 копейки - до 73,8588 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 3,74 копейки, составив 80,1039 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/valyuta-1576499875.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика