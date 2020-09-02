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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200902/kurs-1576626964.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 42 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 41,78 копейки - до 87,7369 рубля, курс доллара увеличился на 27,39 копейки - до... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:35
2020-09-02T13:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 41,78 копейки - до 87,7369 рубля, курс доллара увеличился на 27,39 копейки - до 73,8588 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 3,74 копейки, составив 80,1039 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг снизился на 42 копейки

13:35 02.09.2020
1791
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 41,78 копейки - до 87,7369 рубля, курс доллара увеличился на 27,39 копейки - до 73,8588 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 3,74 копейки, составив 80,1039 рубля.
Электронное табло с курсами валют в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 20:43
Экономист обозначил ожидаемый курс доллара и евро осенью
330003
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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