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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200902/kurily-1576619653.html
Медведев отметил влияние поправок в Конституцию на переговоры по Курилам
Поправки в Конституцию РФ о недопустимости отчуждения территорий облегчают даже потенциальные разговоры с Японией о судьбе Курил, заявил заместитель... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:36
2020-09-02T11:36
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий медведев
япония
политика
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Поправки в Конституцию РФ о недопустимости отчуждения территорий облегчают даже потенциальные разговоры с <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японией</a> о судьбе Курил, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.По его словам, "это невозможно было и раньше", а теперь, в новой части статьи 67 Конституции РФ "говорится о том, что действия, направленные на отчуждение территории нашей страны, недопустимы". "И не только действия, но и обсуждение этих вопросов также является недопустимым, то есть, содержится запрет этого под страхом уголовной ответственности, по всей вероятности, такие нормы в ближайшее время должны быть приняты", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20190328/1552168150.html
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конституция рф, дмитрий медведев, япония, политика

Медведев отметил влияние поправок в Конституцию на переговоры по Курилам

11:36 02.09.2020
2004
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ о недопустимости отчуждения территорий облегчают даже потенциальные разговоры с Японией о судьбе Курил, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Действительно, в Японии сейчас произойдет смена правительства. Наш давний партнер Синдзо Абэ ушел в отставку, с ним, кстати, в целом, отношения неплохо развивались и было много встреч у президента нашей страны с премьер-министром Японии, проекты появились новые, но, конечно, для наших отношений большое значение или значительно влияние на эти отношения оказывает судьба мирного договора. Мы, нашу позицию вы знаете, всегда были сторонниками того, чтобы такой мирный договор был подготовлен, но не в результате отчуждения российских территорий", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020".
Японские школьники с флагами Японии и Китая. 2005 год - РИА Новости, 1920, 28.03.2019
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"Курилы — наша исконная земля". Чему учат школьников в Японии
По его словам, "это невозможно было и раньше", а теперь, в новой части статьи 67 Конституции РФ "говорится о том, что действия, направленные на отчуждение территории нашей страны, недопустимы". "И не только действия, но и обсуждение этих вопросов также является недопустимым, то есть, содержится запрет этого под страхом уголовной ответственности, по всей вероятности, такие нормы в ближайшее время должны быть приняты", - подчеркнул Медведев.
"Речь не идет, конечно, о делимитации границ, но все иные действия недопустимы в силу тех изменений в конституцию, которые в настоящий момент приняты и действуют. Так что в этом плане, я считаю, наши потенциальные разговоры, будущие и продолжающиеся, с нашими японскими партнерами даже облегчаются, поскольку они должны исходить из того, что действующая конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации и не допускает даже самого обсуждения отчуждения каких-либо территорий – этого не было и не будет никогда", - отметил зампред Совбеза РФ.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 14:28
Ушел Абэ как. Почему Курилы остались лишь мечтой японцев
43500710
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий МедведевЯпонияПолитика
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