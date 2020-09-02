https://ria.ru/20200902/kurily-1576619653.html

Медведев отметил влияние поправок в Конституцию на переговоры по Курилам

Поправки в Конституцию РФ о недопустимости отчуждения территорий облегчают даже потенциальные разговоры с Японией о судьбе Курил, заявил заместитель... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T11:36

2020-09-02T11:36

2020-09-02T11:36

голосование по поправкам в конституцию

конституция рф

дмитрий медведев

япония

политика

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Поправки в Конституцию РФ о недопустимости отчуждения территорий облегчают даже потенциальные разговоры с <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японией</a> о судьбе Курил, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.По его словам, "это невозможно было и раньше", а теперь, в новой части статьи 67 Конституции РФ "говорится о том, что действия, направленные на отчуждение территории нашей страны, недопустимы". "И не только действия, но и обсуждение этих вопросов также является недопустимым, то есть, содержится запрет этого под страхом уголовной ответственности, по всей вероятности, такие нормы в ближайшее время должны быть приняты", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20190328/1552168150.html

https://ria.ru/20200828/goodbye-abe-1576427885.html

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япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конституция рф, дмитрий медведев, япония, политика