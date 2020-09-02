Медведев отметил влияние поправок в Конституцию на переговоры по Курилам
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ о недопустимости отчуждения территорий облегчают даже потенциальные разговоры с Японией о судьбе Курил, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Действительно, в Японии сейчас произойдет смена правительства. Наш давний партнер Синдзо Абэ ушел в отставку, с ним, кстати, в целом, отношения неплохо развивались и было много встреч у президента нашей страны с премьер-министром Японии, проекты появились новые, но, конечно, для наших отношений большое значение или значительно влияние на эти отношения оказывает судьба мирного договора. Мы, нашу позицию вы знаете, всегда были сторонниками того, чтобы такой мирный договор был подготовлен, но не в результате отчуждения российских территорий", - сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020".
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По его словам, "это невозможно было и раньше", а теперь, в новой части статьи 67 Конституции РФ "говорится о том, что действия, направленные на отчуждение территории нашей страны, недопустимы". "И не только действия, но и обсуждение этих вопросов также является недопустимым, то есть, содержится запрет этого под страхом уголовной ответственности, по всей вероятности, такие нормы в ближайшее время должны быть приняты", - подчеркнул Медведев.
"Речь не идет, конечно, о делимитации границ, но все иные действия недопустимы в силу тех изменений в конституцию, которые в настоящий момент приняты и действуют. Так что в этом плане, я считаю, наши потенциальные разговоры, будущие и продолжающиеся, с нашими японскими партнерами даже облегчаются, поскольку они должны исходить из того, что действующая конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации и не допускает даже самого обсуждения отчуждения каких-либо территорий – этого не было и не будет никогда", - отметил зампред Совбеза РФ.
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