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Медведев рассказал о "японской" причине поездки на Курилы
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что впервые поехал на Курилы, будучи президентом, чтобы ответить на негибкую позицию Японии. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:42
2020-09-02T11:10
дмитрий медведев
курильские острова
япония
политика
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> рассказал, что впервые поехал на Курилы, будучи президентом, чтобы ответить на негибкую позицию <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>.Он отметил, что в связи с известными проблемами во взаимоотношениях с соседним государством, Япония сразу же сделала жёсткое заявление, что они не потерпят, когда высшее должностное лицо из России приедет на <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильские острова</a>.Дмитрий Медведев, говоря об отношениях с Японией, заявил, что Россия не изменит геополитические приоритеты, "все наши земли" "останутся при нас"."Мне кажется, что это напрасно, поскольку мы все равно останемся соседями и в то же время все наши земли, все наши приоритеты, геополитические приоритеты, национальные приоритеты также останутся при нас, мы их не изменим и, конечно, будем следовать тому курсу, который был сформирован в последний год", - сказал Медведев.По его словам, "геополитика – это все, это наше поведение каждый день, это принятие государственных решений и решений, которые принимаются общественными структурами, это повседневная активность". "В этом смысле и форум, конечно, который проходит на Дальнем Востоке, такое значение имеет", - отметил Медведев.Япония претендует на острова <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, Шикотан, Итуруп и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20190328/1552168150.html
https://ria.ru/20200817/1575903622.html
https://ria.ru/20200828/goodbye-abe-1576427885.html
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курильские острова
япония
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дмитрий медведев, курильские острова, япония, политика

Медведев рассказал о "японской" причине поездки на Курилы

10:42 02.09.2020 (обновлено: 11:10 02.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что впервые поехал на Курилы, будучи президентом, чтобы ответить на негибкую позицию Японии.
"Я в 2010 году в первый раз приехал в качестве президента на территорию Сахалинской области и на Курилы. Это довольно интересная история, я собирался посетить Сахалинскую область и раздумывал о том, чтобы посетить Курильские острова, но решения ещё окончательно не принял. Как обычно бывает в таких ситуациях, информация стала растекаться, и эта информация дошла до наших соседей, до Японии", - рассказал Медведев на онлайн-встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020".
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Он отметил, что в связи с известными проблемами во взаимоотношениях с соседним государством, Япония сразу же сделала жёсткое заявление, что они не потерпят, когда высшее должностное лицо из России приедет на Курильские острова.
"В этой ситуации я был вынужден нажать кнопку на пульте и сказать, ну все, значит, собирайте команду, готовьте визит на Курилы, потому что ответить на такие заявления можно было только действием. Таким образом я впервые, в том числе благодаря негибкой позиции японского МИД, попал на Курильские острова",- сообщил Медведев.
Дмитрий Медведев, говоря об отношениях с Японией, заявил, что Россия не изменит геополитические приоритеты, "все наши земли" "останутся при нас".
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"Что касается реакции наших соседей, с которыми мы, конечно, хотим дружить, с которыми переговоры различные идут, есть проекты экономические достаточно неплохие, она, действительно, довольно всегда такая сложная. Я вам только что рассказывал, как я первый раз сам попал на Курилы, благодаря, в том числе, и вот такой позиции, которая была высказана нашими японскими соседями", - заявил зампред Совбеза РФ.
"Мне кажется, что это напрасно, поскольку мы все равно останемся соседями и в то же время все наши земли, все наши приоритеты, геополитические приоритеты, национальные приоритеты также останутся при нас, мы их не изменим и, конечно, будем следовать тому курсу, который был сформирован в последний год", - сказал Медведев.
По его словам, "геополитика – это все, это наше поведение каждый день, это принятие государственных решений и решений, которые принимаются общественными структурами, это повседневная активность". "В этом смысле и форум, конечно, который проходит на Дальнем Востоке, такое значение имеет", - отметил Медведев.
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Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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Дмитрий МедведевКурильские островаЯпонияПолитика
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