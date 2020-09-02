https://ria.ru/20200902/kurily-1576616282.html

Медведев рассказал о "японской" причине поездки на Курилы

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что впервые поехал на Курилы, будучи президентом, чтобы ответить на негибкую позицию Японии. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:42

2020-09-02T10:42

2020-09-02T11:10

дмитрий медведев

курильские острова

япония

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574097558_0:48:2960:1713_1400x0_80_0_0_cc1c19b3fc345a3a45bda440479fc5c1.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> рассказал, что впервые поехал на Курилы, будучи президентом, чтобы ответить на негибкую позицию <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>.Он отметил, что в связи с известными проблемами во взаимоотношениях с соседним государством, Япония сразу же сделала жёсткое заявление, что они не потерпят, когда высшее должностное лицо из России приедет на <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильские острова</a>.Дмитрий Медведев, говоря об отношениях с Японией, заявил, что Россия не изменит геополитические приоритеты, "все наши земли" "останутся при нас"."Мне кажется, что это напрасно, поскольку мы все равно останемся соседями и в то же время все наши земли, все наши приоритеты, геополитические приоритеты, национальные приоритеты также останутся при нас, мы их не изменим и, конечно, будем следовать тому курсу, который был сформирован в последний год", - сказал Медведев.По его словам, "геополитика – это все, это наше поведение каждый день, это принятие государственных решений и решений, которые принимаются общественными структурами, это повседневная активность". "В этом смысле и форум, конечно, который проходит на Дальнем Востоке, такое значение имеет", - отметил Медведев.Япония претендует на острова <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, Шикотан, Итуруп и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20190328/1552168150.html

https://ria.ru/20200817/1575903622.html

https://ria.ru/20200828/goodbye-abe-1576427885.html

4

курильские острова

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, курильские острова, япония, политика