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Краснодарский край
https://ria.ru/20200902/kuban-1576654629.html
На Кубани число экспортеров в малом и среднем бизнесе выросло на 30%
Число экспортеров среди малого и среднего бизнеса Краснодарского края за 5 лет выросло на 30%, сообщает администрация региона. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T23:05
2020-09-02T23:05
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 2 сен – РИА Новости.</strong> Число экспортеров среди малого и среднего бизнеса <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> за 5 лет выросло на 30%, сообщает администрация региона.Отмечается, что с 2015 года край поднялся 17 до 7 места в рейтинге регионов РФ по объему несырьевого экспорта."Краснодарский край постоянно наращивает экспорт сельхозпродукции. Нам важно поставлять на внешние рынки готовые продукты питания и переработки. У Кубани есть для этого все возможности. Наша продукция сегодня отвечает европейскому стандарту, многие товары уже пользуются спросом в зарубежных странах. Но линейка должна расширяться. Поэтому мы постоянно совершенствуем меры поддержки экспортеров, помогаем продвигать продукцию. Для этого детально изучаются новые рынки, потребности потенциальных партнеров", – приводятся в сообщении слова губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамина Кондратьева</a>.По его словам, такая работа, в том числе позволяет краю принимать активное участие в реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Всего в этом году Кубань планирует поставить товары на 2,5 миллиарда долларов."Результаты работы краевых предприятий-экспортеров также отмечены на окружном этапе Всероссийской премии Экспортеры года". В ЮФО определены 11 победителей. Кубанские предприятия стали лучшими в 4 номинациях: "Новая география", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса в категории "Малое и среднее предпринимательство". Также представители кубанского бизнеса победили в сфере экспорта услуг и промышленности среди представителей МСП", - добавили в ведомстве.Уточняется, что следующим шагом будет участие в федеральном этапе конкурса. Лауреаты получат различные поощрения от РЭЦ и партнеров премии. Среди них: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках; бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта; регистрация на зарубежном маркет-плейсе; обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.
https://ria.ru/20200901/modernizatsiya-1576603413.html
https://ria.ru/20200902/kuban-1576618723.html
краснодарский край
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

На Кубани число экспортеров в малом и среднем бизнесе выросло на 30%

23:05 02.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 2 сен – РИА Новости. Число экспортеров среди малого и среднего бизнеса Краснодарского края за 5 лет выросло на 30%, сообщает администрация региона.
Отмечается, что с 2015 года край поднялся 17 до 7 места в рейтинге регионов РФ по объему несырьевого экспорта.
"Краснодарский край постоянно наращивает экспорт сельхозпродукции. Нам важно поставлять на внешние рынки готовые продукты питания и переработки. У Кубани есть для этого все возможности. Наша продукция сегодня отвечает европейскому стандарту, многие товары уже пользуются спросом в зарубежных странах. Но линейка должна расширяться. Поэтому мы постоянно совершенствуем меры поддержки экспортеров, помогаем продвигать продукцию. Для этого детально изучаются новые рынки, потребности потенциальных партнеров", – приводятся в сообщении слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.
По его словам, такая работа, в том числе позволяет краю принимать активное участие в реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Всего в этом году Кубань планирует поставить товары на 2,5 миллиарда долларов.
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"Результаты работы краевых предприятий-экспортеров также отмечены на окружном этапе Всероссийской премии Экспортеры года". В ЮФО определены 11 победителей. Кубанские предприятия стали лучшими в 4 номинациях: "Новая география", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса в категории "Малое и среднее предпринимательство". Также представители кубанского бизнеса победили в сфере экспорта услуг и промышленности среди представителей МСП", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что следующим шагом будет участие в федеральном этапе конкурса. Лауреаты получат различные поощрения от РЭЦ и партнеров премии. Среди них: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках; бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта; регистрация на зарубежном маркет-плейсе; обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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