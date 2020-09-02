На Кубани число экспортеров в малом и среднем бизнесе выросло на 30%
КРАСНОДАР, 2 сен – РИА Новости. Число экспортеров среди малого и среднего бизнеса Краснодарского края за 5 лет выросло на 30%, сообщает администрация региона.
Отмечается, что с 2015 года край поднялся 17 до 7 места в рейтинге регионов РФ по объему несырьевого экспорта.
"Краснодарский край постоянно наращивает экспорт сельхозпродукции. Нам важно поставлять на внешние рынки готовые продукты питания и переработки. У Кубани есть для этого все возможности. Наша продукция сегодня отвечает европейскому стандарту, многие товары уже пользуются спросом в зарубежных странах. Но линейка должна расширяться. Поэтому мы постоянно совершенствуем меры поддержки экспортеров, помогаем продвигать продукцию. Для этого детально изучаются новые рынки, потребности потенциальных партнеров", – приводятся в сообщении слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.
По его словам, такая работа, в том числе позволяет краю принимать активное участие в реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Всего в этом году Кубань планирует поставить товары на 2,5 миллиарда долларов.
"Результаты работы краевых предприятий-экспортеров также отмечены на окружном этапе Всероссийской премии Экспортеры года". В ЮФО определены 11 победителей. Кубанские предприятия стали лучшими в 4 номинациях: "Новая география", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса в категории "Малое и среднее предпринимательство". Также представители кубанского бизнеса победили в сфере экспорта услуг и промышленности среди представителей МСП", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что следующим шагом будет участие в федеральном этапе конкурса. Лауреаты получат различные поощрения от РЭЦ и партнеров премии. Среди них: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках; бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта; регистрация на зарубежном маркет-плейсе; обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.