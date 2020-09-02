https://ria.ru/20200902/krym-1576652254.html

Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму состоялся

Курортный сезон в Крыму состоялся и сопровождался ажиотажном спросом на отдых, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T20:55

2020-09-02T20:55

2020-09-02T20:55

туризм

сергей аксенов (политик)

новости - туризм

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Курортный сезон в <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыму</a> состоялся и сопровождался ажиотажном спросом на отдых, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.Ранее сообщалось, что с момента старта курортного сезона (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнули более 3,539 миллиона туристов. Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%. В среднем по Крыму номерной фонд был заполнен до 80%. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь – 70-80%."Состоялся курортный сезон. На сегодня мы бьем рекорды по посещению туристов. Такого сезона – я спрашивал наших коллег, которые работают на побережье – мало кто помнит. Наверное, еще в Советском Союзе было такое количество людей", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Миллет".По его словам, для крымских курортов важно придерживаться соотношения цены и качества, чтобы туристы хотели вернуться на отдых в следующем году.

https://ria.ru/20200902/krym-1576611348.html

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республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), новости - туризм, республика крым, общество