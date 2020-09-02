Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200902/krym-1576652254.html
Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму состоялся
Курортный сезон в Крыму состоялся и сопровождался ажиотажном спросом на отдых, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T20:55
2020-09-02T20:55
туризм
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574286570_0:168:3043:1879_1400x0_80_0_0_a25976182ca02a11351f7f9915b77e8c.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Курортный сезон в <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыму</a> состоялся и сопровождался ажиотажном спросом на отдых, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.Ранее сообщалось, что с момента старта курортного сезона (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнули более 3,539 миллиона туристов. Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%. В среднем по Крыму номерной фонд был заполнен до 80%. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь – 70-80%."Состоялся курортный сезон. На сегодня мы бьем рекорды по посещению туристов. Такого сезона – я спрашивал наших коллег, которые работают на побережье – мало кто помнит. Наверное, еще в Советском Союзе было такое количество людей", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Миллет".По его словам, для крымских курортов важно придерживаться соотношения цены и качества, чтобы туристы хотели вернуться на отдых в следующем году.
https://ria.ru/20200902/krym-1576611348.html
1
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574286570_156:0:2885:2047_1400x0_80_0_0_347151848e5ea350d177906f37aed672.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов (политик), новости - туризм, республика крым, общество

Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму состоялся

20:55 02.09.2020
911
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПляж на берегу Черного моря в Крыму
Пляж на берегу Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Курортный сезон в Крыму состоялся и сопровождался ажиотажном спросом на отдых, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что с момента старта курортного сезона (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнули более 3,539 миллиона туристов. Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%. В среднем по Крыму номерной фонд был заполнен до 80%. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь – 70-80%.
"Состоялся курортный сезон. На сегодня мы бьем рекорды по посещению туристов. Такого сезона – я спрашивал наших коллег, которые работают на побережье – мало кто помнит. Наверное, еще в Советском Союзе было такое количество людей", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Миллет".
По его словам, для крымских курортов важно придерживаться соотношения цены и качества, чтобы туристы хотели вернуться на отдых в следующем году.
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 11:41Туризм
В Крыму рассказали, сколько туристов посетили полуостров на автомобилях
3750005
Обсудить 1
ТуризмСергей Аксенов (политик)Новости - ТуризмРеспублика КрымОбщество
Рекомендуем
Алексей Навальный
Посольство России ответило на заявления Германии по делу Навального
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Контактная группа достигла новых договоренностей по Донбассу
Мюнхенская конференция по безопасности
Глава НАТО прокомментировал сообщения об отравлении Навального "Новичком"
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Турция может разрешить испытания российской вакцины от коронавируса
Алексей Навальный
ЕС призвал Россию тщательно расследовать ситуацию с Навальным
Виды Москвы
В Москве мужчина устроил конфликт на палубе прогулочного судна
Джо Байден на съезде Демократической партии
СМИ: США заподозрили Россию в распространении дезинформации о Байдене
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон прокомментировал сообщения об отравлении Навального "Новичком"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала сообщения об отравлении Навального "Новичком"
Сотрудники правоохранительных органов во время студенческой акции протеста в Минске
Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина
Александр Прико
Умер экс-солист "Ласкового мая" Александр Прико
Алексей Навальный
Москва не получила от Берлина ни одного документа по ситуации с Навальным
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала Россию дать объяснения по ситуации с Навальным
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге
Россия готова оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
"Семейства "Новичок" не существует": химик оценил заявления по Навальному
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит
03:25Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
03:18Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
03:12Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
03:03Трамп решил лишить финансирования города, ставшие "зонами анархии"
02:41Названы главные причины гибели сибирских лесов
02:34Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix
02:27Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
02:16Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
02:08В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
02:01В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:00Психолог рассказал, почему возникает дежавю
01:44Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
01:12Правозащитники рассказали, что Фургал похудел в СИЗО
01:08В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов
01:02Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
00:41Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
00:35Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
00:31Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
23:51Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Лента новостейМолния