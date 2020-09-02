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В Госдуме оценили позицию Тихановской по Крыму
Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев заявил, что позиция бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской относительно статуса полуострова Крым... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T13:04
2020-09-02T13:04
светлана тихановская
константин бахарев
госдума рф
белоруссия
республика крым
сша
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Bakharev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Бахарев</a> заявил, что позиция бывшего кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> относительно статуса полуострова Крым взята из "методички госдепа" и демонстрирует неуважение к выбору крымчан.Ранее Тихановская в интервью литовскому порталу LRT заявила, что воссоединение Крыма с Россией противоречит международным законам, юридически полуостров принадлежит <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, но фактически он российский."Тихановская, что называется, переобулась в воздухе. Ее позиция по Крыму не что иное, как традиционная для <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и их европейских сателлитов политика двойных стандартов. С одной стороны, Тихановская требует уважать выбор белорусов, апеллируя ко всем возможным санкциям, с другой – утверждает, что Крым юридически и сегодня украинский, тем самым демонстрируя полное неуважение к выбору крымчан, который они сделали на референдуме в марте 2014 года", - сказал РИА Новости Бахарев.По его словам, итоги крымского референдума однозначны и никем не могут быть поставлены под сомнения."Поскольку подавляющее число белорусов привержены братским отношениям с Россией, Тихановской будет трудно претендовать на статус национального лидера, хотя она и объявляет себя таковым. Национальный лидер не меняет свою позицию в зависимости от конъюнктуры, не делает политические заявления по методичкам госдепа. Национальный лидер слышит людей и уважает их выбор…, а Тихановская со своими антикрымскими и антироссийскими заявлениями может рассчитывать не на поддержку народа, а разве что на зарплату от своих западных спонсоров", - полагает депутат.
https://ria.ru/20200902/tikhanovskaya-1576615260.html
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белоруссия
республика крым
сша
украина
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светлана тихановская, константин бахарев, госдума рф, белоруссия, республика крым, сша, украина, в мире

В Госдуме оценили позицию Тихановской по Крыму

13:04 02.09.2020
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Светлана Тихановская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев заявил, что позиция бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской относительно статуса полуострова Крым взята из "методички госдепа" и демонстрирует неуважение к выбору крымчан.
Ранее Тихановская в интервью литовскому порталу LRT заявила, что воссоединение Крыма с Россией противоречит международным законам, юридически полуостров принадлежит Украине, но фактически он российский.
"Тихановская, что называется, переобулась в воздухе. Ее позиция по Крыму не что иное, как традиционная для США и их европейских сателлитов политика двойных стандартов. С одной стороны, Тихановская требует уважать выбор белорусов, апеллируя ко всем возможным санкциям, с другой – утверждает, что Крым юридически и сегодня украинский, тем самым демонстрируя полное неуважение к выбору крымчан, который они сделали на референдуме в марте 2014 года", - сказал РИА Новости Бахарев.
По его словам, итоги крымского референдума однозначны и никем не могут быть поставлены под сомнения.
"Поскольку подавляющее число белорусов привержены братским отношениям с Россией, Тихановской будет трудно претендовать на статус национального лидера, хотя она и объявляет себя таковым. Национальный лидер не меняет свою позицию в зависимости от конъюнктуры, не делает политические заявления по методичкам госдепа. Национальный лидер слышит людей и уважает их выбор…, а Тихановская со своими антикрымскими и антироссийскими заявлениями может рассчитывать не на поддержку народа, а разве что на зарплату от своих западных спонсоров", - полагает депутат.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 10:24Протесты в Белоруссии
Сенаторы прокомментировали слова Тихановской о Крыме
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Светлана ТихановскаяКонстантин БахаревГосдума РФБелоруссияРеспублика КрымСШАУкраинаВ мире
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