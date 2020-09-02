"Оправдывает псевдореволюцию": депутат оценил слова Тихановской о Крыме
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская словами о Крыме пытается оправдать "свою абсолютно незаконную псевдореволюцию".
Ранее Тихановская в интервью литовскому порталу LRT заявила, что воссоединение Крыма с Россией противоречит международным законам, юридически полуостров принадлежит Украине, фактически он российский.
"Тихановская нападками на Крым пытается оправдать свою абсолютно незаконную псевдореволюцию. С каких это пор согласно международному праву проигравший кандидат требует повторных выборов только из-за того, что не удовлетворен их результатом", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат выразил мнение, что у Тихановской "есть сторонники, их сотни тысяч, но за действующего президента Белоруссии проголосовали миллионы".
"Где написано в международном праве, что победитель должен ублажать побежденного? Так же и с Крымом: где были все эти патриоты Украины на референдуме? Пришли бы и высказали свое мнение против. Так нет, они сидели, поджав хвосты, и ждали, когда Запад заставит Россию отступить, а подавляющее большинство жителей полуострова де-юре и де-факто высказались за присоединение к России. Так что Тихановская сегодня - это лицедей перед Западом с двумя масками: угодливой и просящей", - заключил он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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