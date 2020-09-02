https://ria.ru/20200902/krym-1576622338.html

"Оправдывает псевдореволюцию": депутат оценил слова Тихановской о Крыме

Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская словами о Крыме пытается оправдать "свою абсолютно... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:20

2020-09-02T12:20

2020-09-02T12:20

протесты в белоруссии

светлана тихановская

руслан бальбек

александр лукашенко

госдума рф

белоруссия

республика крым

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Ruslan_Balbek" target="_blank">Руслан Бальбек</a> считает, что бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> словами о Крыме пытается оправдать "свою абсолютно незаконную псевдореволюцию".Ранее Тихановская в интервью литовскому порталу <a href="https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1223128/svetlana-tikhanovskaia-v-interv-iu-lrt-o-novykh-vyborakh-russkom-iazyke-i-kryme" target="_blank" rel="nofollow noopener">LRT</a> заявила, что воссоединение Крыма с Россией противоречит международным законам, юридически полуостров принадлежит Украине, фактически он российский.Депутат выразил мнение, что у Тихановской "есть сторонники, их сотни тысяч, но за действующего президента Белоруссии проголосовали миллионы"."Где написано в международном праве, что победитель должен ублажать побежденного? Так же и с <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крымом</a>: где были все эти патриоты Украины на референдуме? Пришли бы и высказали свое мнение против. Так нет, они сидели, поджав хвосты, и ждали, когда Запад заставит Россию отступить, а подавляющее большинство жителей полуострова де-юре и де-факто высказались за присоединение к России. Так что Тихановская сегодня - это лицедей перед Западом с двумя масками: угодливой и просящей", - заключил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200902/krym-1576606565.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, руслан бальбек, александр лукашенко, госдума рф, белоруссия, республика крым, в мире